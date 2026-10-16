Jude Bellingham acerta novo contrato gigantesco com o Real Madrid até junho de 2031

Bellingham e o Madrid fecharam um acordo para prorrogar o contrato do jogador no Santiago Bernabéu até 30 de junho de 2031, segundo o AS. O jogador da seleção inglesa chegou ao clube vindo do Borussia Dortmund no verão de 2023, com um contrato válido até 2029.

O novo acordo prolonga sua permanência e inclui uma melhora salarial que reflete seu enorme impacto em campo. As negociações começaram perto do fim da temporada passada, e as duas partes chegaram a um entendimento desde o início. Bellingham se sente cada vez mais adaptado à vida em Madrid, enquanto os torcedores se identificam plenamente com seu empenho e sua liderança.