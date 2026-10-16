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Jude Bellingham acerta novo contrato gigantesco com o Real Madrid até junho de 2031
Compromisso de longo prazo com o Madrid
Bellingham e o Madrid fecharam um acordo para prorrogar o contrato do jogador no Santiago Bernabéu até 30 de junho de 2031, segundo o AS. O jogador da seleção inglesa chegou ao clube vindo do Borussia Dortmund no verão de 2023, com um contrato válido até 2029.
O novo acordo prolonga sua permanência e inclui uma melhora salarial que reflete seu enorme impacto em campo. As negociações começaram perto do fim da temporada passada, e as duas partes chegaram a um entendimento desde o início. Bellingham se sente cada vez mais adaptado à vida em Madrid, enquanto os torcedores se identificam plenamente com seu empenho e sua liderança.
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Superando contratempos físicos
O meio-campista voltou ao nível sensacional que mostrou em sua temporada de estreia na Espanha. Antes, ele havia adiado uma cirurgia por causa de uma lesão persistente no ombro para ajudar o Madrid a atravessar um período difícil, o que acabou afetando suas atuações individuais.
No entanto, ele recuperou gradualmente sua melhor forma no fim da temporada passada, depois de superar completamente esses problemas físicos. Levou então esse embalo para a Copa do Mundo, na qual foi decisivo para a Inglaterra. Suas atuações de destaque na América do Norte também transformaram completamente sua posição na seleção. Após atritos anteriores com Thomas Tuchel, Bellingham se tornou indispensável para a Inglaterra, como mostrou sua marca de sete gols no torneio.
Em alta sob nova liderança
A chegada de Jose Mourinho como técnico principal foi fundamental para que Bellingham voltasse a mostrar suas melhores qualidades. Mourinho lhe deu liberdade total para atuar logo atrás de Kylian Mbappe no ataque.
Essa mudança de posição melhorou significativamente seu desempenho e sua influência nas partidas. Além da contribuição ofensiva, Bellingham continua sendo o primeiro jogador a iniciar a pressão alta e trabalha incansavelmente na defesa.
Seus números refletem essa disposição renovada e o conforto com sua função tática em campo. O jogador de 23 anos já soma três gols e três assistências no campeonato até aqui.
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Liderando rumo ao futuro
Com seu futuro agora formalmente garantido até 2031, Bellingham está pronto para ser o pilar do meio-campo do clube nos próximos anos. A torcida do Santiago Bernabéu espera que sua principal referência continue conduzindo a equipe à conquista de mais títulos. Agora, é só uma questão de tempo até que o clube faça um anúncio oficial ao público.
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