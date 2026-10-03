Ao falar na semana passada sobre o desenvolvimento de jovens talentos como Dowman, Carsley explicou a abordagem cautelosa adotada pela estrutura da seleção. Carsley afirmou: "É importante que os jogadores se desenvolvam no próprio ritmo. Max é um talento extraordinário, o momento e o equilíbrio de quando ele chegará ao sub-21 são inevitáveis. Ele vai para o sub-21 por causa do seu talento, mas temos que garantir que façamos isso na hora certa. Temos que ser pacientes e garantir que, no fim das contas, queremos que eles joguem pela seleção principal por um longo período. Então, temos que garantir que acertemos o momento disso. Tivemos uma situação parecida alguns anos atrás com Ethan Nwaneri. Ele começou cedo, fez sua estreia e tem ido muito bem, e existe essa tendência de acelerá-lo rapidamente."