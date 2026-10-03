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Jovem do Arsenal, Max Dowman, é expulso em duelo da Inglaterra sub-19 contra os Estados Unidos
Uma atuação dramática de Dowman
Dowman viveu uma tarde dramática na sexta-feira, quando a Inglaterra sub-19 garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos em Marbella. Dowman deu a assistência para Reigan Heskey abrir o placar logo no primeiro minuto da partida com portões fechados. No entanto, seu dia terminou de forma precoce quando ele recebeu um cartão vermelho direto aos 74 minutos. O motivo exato da expulsão segue sem confirmação oficial, embora relatos do The Sun sugiram que ele foi punido por conduta violenta, enquanto a equipe de Ben Futcher segurou a vitória apesar da desvantagem numérica.
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Ascensão meteórica no Arsenal
Dowman vem desfrutando de uma temporada notável no Arsenal, já tendo feito duas aparições e marcado dois gols pelo clube nesta temporada, além de ter ficado no banco em várias outras ocasiões. Apesar de ter concluído seus GCSEs apenas no verão, ele possui uma medalha de campeão da Premier League da campanha anterior. Embora alguns torcedores tenham pedido que Dowman seja acelerado para categorias de base internacionais mais altas, o técnico da Inglaterra sub-21, Lee Carsley, ressaltou recentemente a importância da paciência, pedindo cautela para garantir que ele se desenvolva adequadamente sem pressão desnecessária após sua rápida ascensão nas categorias de base.
Carsley pede paciência com o desenvolvimento
Ao falar na semana passada sobre o desenvolvimento de jovens talentos como Dowman, Carsley explicou a abordagem cautelosa adotada pela estrutura da seleção. Carsley afirmou: "É importante que os jogadores se desenvolvam no próprio ritmo. Max é um talento extraordinário, o momento e o equilíbrio de quando ele chegará ao sub-21 são inevitáveis. Ele vai para o sub-21 por causa do seu talento, mas temos que garantir que façamos isso na hora certa. Temos que ser pacientes e garantir que, no fim das contas, queremos que eles joguem pela seleção principal por um longo período. Então, temos que garantir que acertemos o momento disso. Tivemos uma situação parecida alguns anos atrás com Ethan Nwaneri. Ele começou cedo, fez sua estreia e tem ido muito bem, e existe essa tendência de acelerá-lo rapidamente."
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O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra encerra sua programação da pausa internacional na segunda-feira, quando enfrenta a Bélgica. Ainda não está claro se Dowman estará envolvido na partida após sua expulsão contra os Estados Unidos, enquanto aguarda as consequências de seu cartão vermelho direto.
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