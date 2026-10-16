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José Mourinho: entre a realidade dolorosa e o choque com os galácticos

Especiais e Opinião
J. Mourinho
K. Mbappe
Vinicius Junior
Real Madrid
Roma x Real Madrid
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Missão complexa

A espetacular reação do Real Madrid diante da Roma, ao transformar a desvantagem de 1 a 3 em uma vitória por 4 a 3 com três gols nos minutos finais, não foi suficiente para esconder os problemas que perseguem a equipe sob o comando do português José Mourinho.

É verdade que a personalidade do Merengue apareceu nos momentos decisivos e que os reservas fizeram a diferença de forma excepcional, mas o que aconteceu pode ser mais uma prova de que o time ainda está longe de alcançar o equilíbrio necessário, apesar de contar com uma constelação dos maiores astros do mundo.

Mourinho se deparou com uma realidade que talvez já conhecesse desde o início: reunir nomes de peso não significa necessariamente construir um sistema completo. A equipe que tem Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, além dos talentos em ascensão, deveria ter soluções enormes à disposição, mas sofre em algumas fases com a fragilidade da pressão coletiva, a indefinição de funções e problemas na saída de bola.

E é aí que começa a verdadeira batalha do treinador português, que não precisa apenas evoluir no desempenho, mas também tomar decisões que podem colidir com o status de alguns de seus astros.

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    "Os galácticos não constroem um sistema"

    O primeiro problema do Real Madrid não tem relação com falta de talento ou ausência de soluções individuais, mas sim com a forma de aproveitar esse potencial dentro de um sistema coletivo coeso. Ter dois pontas capazes de decidir partidas com habilidade e velocidade não basta se a equipe não se comprometer com a marcação, a cobertura e a movimentação como um só bloco, especialmente diante de adversários que sabem manter a posse de bola e sair da pressão.

    Vinicius Júnior representa um dos casos mais evidentes que precisam de solução, não apenas por suas reclamações frequentes e contestações que podem dispersar sua concentração, mas também pelo que sua posição exige em termos de comprometimento com o sistema defensivo.

    A pressão alta não começa pelos meio-campistas e zagueiros, mas exige a movimentação dos atacantes e dos pontas no mesmo instante. Caso contrário, o ímpeto de alguns jogadores se transforma em esforço sem eficácia, e fica fácil para o adversário superar a primeira linha e alcançar os espaços atrás dela.

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    Já no caso de Mbappé, o dilema não está em sua capacidade de marcar gols, mas no grau de integração ao trabalho coletivo quando o Real Madrid não tem a bola. Em alguns cenários, ser superado na ação de pressão torna-se algo fácil de ser explorado pelo adversário, principalmente quando os demais jogadores não se movimentam com a coordenação necessária.

    Além disso, a presença dele e de Vinicius juntos obriga Mourinho a encontrar um equilíbrio entre a liberdade ofensiva e as responsabilidades defensivas, para que a superioridade individual da equipe não se transforme em um ponto fraco coletivo.

    É exatamente aqui que aparece a dificuldade da missão: Mourinho conseguirá impor disciplina a estrelas acostumadas a ter uma grande margem de liberdade, ou será obrigado a fazer concessões para preservar a estabilidade do vestiário?

    O treinador português é conhecido por sua capacidade de tomar decisões duras quando sente que o interesse da equipe exige isso, mas aplicar essa filosofia no Real Madrid é diferente de qualquer outra experiência, por causa do tamanho do estrelato e das pressões da imprensa e da torcida que envolvem cada decisão.

  • Bellingham, Tchouaméni e Valverde: o nó no meio-campo

    O caso de Jude Bellingham não é menos complexo: o inglês tem capacidades excepcionais para invadir espaços e chegar à área, mas precisa de um sistema que crie esses espaços para ele e lhe permita se movimentar com liberdade.

    E quando lhe é exigido desempenhar funções sobrepostas na marcação sob pressão, na construção do jogo e na criação de oportunidades, sem uma definição clara de sua função principal, o time pode perder parte de suas melhores qualidades, e o próprio jogador se torna menos influente nas zonas que sabe explorar.

    Bellingham não é necessariamente o volante capaz de conduzir sozinho a construção desde trás sob pressão, e sua capacidade de chegar atrasado à área exige a presença de jogadores que assumam o passe, a progressão e o controle do ritmo. Por isso, colocá-lo dentro de um sistema que não lhe oferece esses requisitos faz com que ele se movimente muito sem traduzir isso em um impacto ofensivo proporcional ao seu potencial.

    No meio-campo, surgem outros pontos de interrogação sobre as parcerias que juntam Tchouaméni e Valverde, ou Tchouaméni e Camavinga, pois essas combinações podem dar ao time força física e capacidade de roubar a bola, mas não garantem necessariamente o equilíbrio desejado entre construção e cobertura.

    E quando o time sofre no passe sob pressão ou seus jogadores falham em oferecer ângulos de recepção, a saída de bola se torna difícil, enquanto aparecem espaços na profundidade que o adversário pode explorar.

    O dilema é que Valverde, apesar de sua capacidade de correr e cobrir grandes espaços, precisa de uma função clara que destaque seus pontos fortes, em vez de receber responsabilidades distintas sem estabilidade.

    E quando atua na lateral ou pelo flanco, suas tarefas podem se tornar mais claras conforme a natureza da partida, enquanto contar com ele no meio exige a presença de um parceiro capaz de organizar a construção e proteger os espaços.

    Assim, o problema não está nas capacidades desses jogadores, mas sim na forma como são encaixados dentro de um sistema que sirva ao time como um todo.

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    A solução está fora do círculo do estrelato?

    O paradoxo identificado por Mourinho é que alguns jogadores menos badalados pela imprensa podem ser mais capazes de dar ao Real Madrid aquilo de que o time precisa coletivamente.

    Arda Güler, por exemplo, tem a capacidade de ligar os setores, de dar o passe que quebra a pressão e de mudar a direção do jogo no momento certo. São características de que a equipe precisa muito, especialmente quando enfrenta um adversário que fecha os espaços e obriga os meio-campistas a tomar decisões rápidas.

    Carlos Espí, por sua vez, provou em diversas partidas sua capacidade de aparecer de forma brilhante e salvou o time em 3 jogos com 3 gols decisivos, o mais recente contra a Roma.

    Endrick, por sua parte, deu diante da Roma uma nova prova de que pode mudar a cara do ataque, após marcar o gol de empate na emocionante virada, aproveitando sua movimentação dentro da área e sua presença no momento adequado.

    E o que o atacante brasileiro precisa não são apenas minutos esparsos para provar seu talento, mas uma oportunidade real dentro de um plano claro, sobretudo se sua presença permitir que Mbappé se movimente nos espaços em que rende seu melhor futebol, dando ao time uma opção ofensiva diferente.

    É aí que se revela o valor dos reservas que contribuíram para a virada diante da Roma: os gols de Carlos Espí, Endrick e Antonio Rüdiger saíram em poucos minutos, enquanto Arda Güler teve papel central ao criar chances em bolas paradas.

    A mensagem que se pode extrair é que o Real Madrid não precisa apenas de mais estrelas, mas de uma melhor distribuição de funções e do aproveitamento das peças que dão equilíbrio e clareza ao time, mesmo quando não são os nomes mais brilhantes.

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    Mourinho diante do teste mais difícil

    Mourinho será obrigado a tomar decisões que não dizem respeito apenas ao esquema tático, mas à própria identidade da escalação. Ele pode precisar reduzir o papel de Vinícius ou colocá-lo no banco de reservas caso não se comprometa com aquilo que o sistema exige, além de testar opções ofensivas com Yan Diomande, Mbappé e Endrick, conforme julgar adequado para a natureza de cada partida.

    Pode também se ver forçado a administrar os minutos de alguns astros, em vez de lhes conceder a participação integral de forma automática, se eles não oferecerem a contribuição necessária ao trabalho coletivo.

    Mas essas decisões não devem se transformar em punição individual ou em reação a um único jogo, e sim em uma política técnica clara, que vincule a participação ao preparo, ao comprometimento e à capacidade de cumprir funções. Colocar um jogador do tamanho de Vinícius no banco não garante, por si só, a solução do problema, assim como seguir escalando-o não significa necessariamente o fracasso do treinador.

    O critério verdadeiro é se a equipe se tornará mais equilibrada e eficaz com ou sem a presença dele. Ao mesmo tempo, Mourinho precisa reorganizar o meio-campo e, talvez, apostar mais em Güler e Bernardo nas funções que ajudam na saída de bola e na ligação entre os setores, além de aproveitar Valverde em uma posição que garanta o melhor uso de suas qualidades, especialmente pelo lado direito, depois de sua atuação marcante contra a Roma e, antes disso, com Xabi Alonso, que queria utilizá-lo nessa posição.

    A pressão coletiva também precisa se tornar uma prioridade evidente, porque a continuidade do distanciamento entre os setores deixará a equipe vulnerável a infiltrações, por maior que seja a qualidade dos defensores ou o brilho dos atacantes.

    Resta a maior das perguntas: Mourinho mostrará o rigor pelo qual é conhecido e imporá suas regras a todos, sem exceção, ou evitará o confronto com os astros para preservar sua estabilidade dentro do clube?

    A reação do Real Madrid diante da Roma lhe dá um importante impulso moral, mas não apaga os problemas que antecederam aqueles minutos decisivos. A vitória pode esconder os defeitos temporariamente, mas construir um time capaz de competir de forma constante exige decisões corajosas e um equilíbrio claro entre talento e disciplina.

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