José Mourinho: entre a realidade dolorosa e o choque com os galácticos

O primeiro problema do Real Madrid não tem relação com falta de talento ou ausência de soluções individuais, mas sim com a forma de aproveitar esse potencial dentro de um sistema coletivo coeso. Ter dois pontas capazes de decidir partidas com habilidade e velocidade não basta se a equipe não se comprometer com a marcação, a cobertura e a movimentação como um só bloco, especialmente diante de adversários que sabem manter a posse de bola e sair da pressão.

Vinicius Júnior representa um dos casos mais evidentes que precisam de solução, não apenas por suas reclamações frequentes e contestações que podem dispersar sua concentração, mas também pelo que sua posição exige em termos de comprometimento com o sistema defensivo.

A pressão alta não começa pelos meio-campistas e zagueiros, mas exige a movimentação dos atacantes e dos pontas no mesmo instante. Caso contrário, o ímpeto de alguns jogadores se transforma em esforço sem eficácia, e fica fácil para o adversário superar a primeira linha e alcançar os espaços atrás dela.

Leia também: Prêmio de melhor jogador da Ásia: disputa acirrada entre Salem Al-Dawsari e Firas Al-Buraikan

Já no caso de Mbappé, o dilema não está em sua capacidade de marcar gols, mas no grau de integração ao trabalho coletivo quando o Real Madrid não tem a bola. Em alguns cenários, ser superado na ação de pressão torna-se algo fácil de ser explorado pelo adversário, principalmente quando os demais jogadores não se movimentam com a coordenação necessária.

Além disso, a presença dele e de Vinicius juntos obriga Mourinho a encontrar um equilíbrio entre a liberdade ofensiva e as responsabilidades defensivas, para que a superioridade individual da equipe não se transforme em um ponto fraco coletivo.

É exatamente aqui que aparece a dificuldade da missão: Mourinho conseguirá impor disciplina a estrelas acostumadas a ter uma grande margem de liberdade, ou será obrigado a fazer concessões para preservar a estabilidade do vestiário?

O treinador português é conhecido por sua capacidade de tomar decisões duras quando sente que o interesse da equipe exige isso, mas aplicar essa filosofia no Real Madrid é diferente de qualquer outra experiência, por causa do tamanho do estrelato e das pressões da imprensa e da torcida que envolvem cada decisão.