José Mourinho e André Villas-Boas continuam em contato, apesar da rivalidade entre o técnico do Benfica e o presidente do Porto

Antes de assumir o cargo de treinador, Villas-Boas passou sete anos atuando como analista dos adversários de Mourinho. Ao falar sobre a dinâmica atual entre ambos, Villas-Boas disse ao Marca: “O Porto e todos os seus torcedores tiveram a oportunidade de homenagear José quando ele deixou o Fenerbahçe, antes de assinar com o Benfica, nosso grande rival. Acho que isso foi importante.

“Neste momento, ele é o treinador do Benfica e, de vez em quando, trocamos mensagens respeitando nossos respectivos clubes, porque lutamos pelo mesmo objetivo: conquistar o campeonato.”