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José Mourinho e André Villas-Boas continuam em contato, apesar da rivalidade entre o técnico do Benfica e o presidente do Porto
Respeito duradouro, apesar das diferenças
A dupla portuguesa viveu uma época de ouro, conquistando juntos inúmeros títulos nacionais e europeus durante passagens de grande sucesso pelo Porto, Chelsea e Milan, com Mourinho como treinador principal e Villas-Boas fazendo parte de sua comissão técnica. Embora agora se encontrem em acirrada disputa pela supremacia nacional em Portugal, o espírito competitivo não apagou a admiração mútua que sentem um pelo outro. Villas-Boas destacou que a história que compartilham constitui a base de uma amizade que transcende com naturalidade as linhas de batalha atuais.
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Uma parceria histórica entre campeões
Antes de assumir o cargo de treinador, Villas-Boas passou sete anos atuando como analista dos adversários de Mourinho. Ao falar sobre a dinâmica atual entre ambos, Villas-Boas disse ao Marca: “O Porto e todos os seus torcedores tiveram a oportunidade de homenagear José quando ele deixou o Fenerbahçe, antes de assinar com o Benfica, nosso grande rival. Acho que isso foi importante.
“Neste momento, ele é o treinador do Benfica e, de vez em quando, trocamos mensagens respeitando nossos respectivos clubes, porque lutamos pelo mesmo objetivo: conquistar o campeonato.”
Sucesso sem precedentes em toda a Europa
A formidável parceria entre os dois teve início em 2002, quando conquistaram dois campeonatos portugueses consecutivos, além de triunfos europeus. Durante a passagem pelo Porto, a dupla venceu a Taça da UEFA na temporada 2002-03, seguida pelo prêmio máximo, a Liga dos Campeões, em 2003-04. Eles também conquistaram a Taça de Portugal e a Supercopa de Portugal.
Quando Mourinho se mudou para Londres para treinar o Chelsea, seu analista de confiança o acompanhou. Juntos, eles conquistaram a Inglaterra, ganhando dois títulos da Premier League, duas Copas da Liga, uma FA Cup e o Community Shield. Sua jornada continuou no Inter, onde conquistaram o título da Série A e a Supercopa da Itália durante a campanha de 2008-09, antes de Villas-Boas partir para iniciar sua própria carreira como técnico.
- AFP
Disputa acirrada pela supremacia nacional
A temporada atual destaca a intensa pressão que ambos enfrentam. O Porto ocupa atualmente a liderança com 76 pontos em 29 partidas, mantendo uma vantagem de sete pontos sobre o Benfica, terceiro colocado. Mourinho comandou 46 partidas em todas as competições este ano, conquistando 26 vitórias. Olhando para o futuro, ambos os clubes enfrentam partidas decisivas que definirão suas campanhas. O Porto viaja amanhã para a Inglaterra para um confronto crucial pelas quartas de final da Liga Europa contra o Nottingham Forest, após um empate em 1 a 1. Enquanto isso, o Benfica se prepara para um grande confronto nacional no domingo contra o segundo colocado, o Sporting CP, para manter vivas suas esperanças cada vez mais ténues de conquistar o título.