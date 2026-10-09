AFP
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José Mourinho defende astro do Real Madrid, Vinicius Junior, em meio à queda de rendimento e às críticas
Mourinho fala sobre meritocracia e apoio aos jogadores
Os holofotes sobre Vinicius se intensificaram nas últimas semanas no Santiago Bernabéu. Depois de um período em que se firmou como uma superestrela global, uma queda significativa de rendimento levou a questionamentos sobre seu status no time titular. Falando à imprensa antes do confronto com o Villarreal, Jose Mourinho discutiu o conceito de meritocracia, ao mesmo tempo em que reconheceu que alguns jogadores precisam de uma abordagem mais cuidadosa para recuperar a confiança e o ritmo.
"Meritocracia, sim, mas você também precisa estar aberto, não dependendo do nome do jogador, mas do momento pelo qual ele está passando. Você precisa saber qual é a melhor maneira de ajudar um jogador. Quando alguns não estão bem, há diferentes estratégias para fazê-los evoluir. Uma delas é a meritocracia pura: se você não está bem, sai. Mas isso traz riscos. Alguns jogadores precisam de tempo para voltar ao seu nível habitual. Você se refere a Vinicius, não vou esconder", explicou Mourinho.
- Getty Images Sport
O impacto emocional das dificuldades de Vinicius
O Special One fez questão de destacar o impacto emocional que essa má fase tem causado no próprio Vinicius. Ele insistiu que o comprometimento do jogador com a causa não deve ser questionado, observando que o brasileiro está trabalhando mais do que nunca nos bastidores para corrigir sua situação atual e ajudar o time a vencer partidas.
"O que me machuca, o que me deixa triste, é entender o quanto ele quer estar bem, se tornar aquele que ganha jogos e faz a diferença. O que me toca é ver o sofrimento dele, quando ele é um garoto extraordinário, para minha grande surpresa, e que trabalha duro para voltar", acrescentou Mourinho.
Planos específicos para a recuperação
Olhando para frente, Mourinho indicou que um plano de desenvolvimento especializado pode ser necessário se o ponta não mostrar sinais imediatos de melhora. O treinador está considerando várias soluções táticas e de gestão de grupo para garantir que Vinicius volte ao nível que anteriormente o colocou como um dos principais candidatos a prêmios individuais.
"Ele vai jogar todas as partidas até recuperar seu nível ou chegará um momento em que colocaremos em prática um plano específico, deixando-o no banco ou encontrando outra solução? Não questiono os verdadeiros torcedores do Real Madrid, eu os respeito profundamente. Mas parte meu coração ver que um garoto como ele, que atualmente não é esse Vinicius de outro mundo, não receba a ajuda que merece por causa da influência de muitos de vocês", declarou o treinador.
- Getty Images Sport
Um apelo por apoio da torcida
Por fim, Mourinho criticou a influência da mídia na percepção pública e pediu aos torcedores que permanecessem pacientes com o atacante. Ele acredita que a pressão criada por vozes de fora está atrapalhando a capacidade do jogador de reencontrar seu brilho em campo e pediu por um ambiente mais favorável no Bernabéu.
"Ele merece ser apoiado. Ele quer muito voltar a ser aquele Vinicius que deu tanta alegria aos torcedores do Madrid", concluiu o técnico.
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