Os holofotes sobre Vinicius se intensificaram nas últimas semanas no Santiago Bernabéu. Depois de um período em que se firmou como uma superestrela global, uma queda significativa de rendimento levou a questionamentos sobre seu status no time titular. Falando à imprensa antes do confronto com o Villarreal, Jose Mourinho discutiu o conceito de meritocracia, ao mesmo tempo em que reconheceu que alguns jogadores precisam de uma abordagem mais cuidadosa para recuperar a confiança e o ritmo.

"Meritocracia, sim, mas você também precisa estar aberto, não dependendo do nome do jogador, mas do momento pelo qual ele está passando. Você precisa saber qual é a melhor maneira de ajudar um jogador. Quando alguns não estão bem, há diferentes estratégias para fazê-los evoluir. Uma delas é a meritocracia pura: se você não está bem, sai. Mas isso traz riscos. Alguns jogadores precisam de tempo para voltar ao seu nível habitual. Você se refere a Vinicius, não vou esconder", explicou Mourinho.