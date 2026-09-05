Mourinho demonstrou frustração à beira do campo e recebeu cartão amarelo do árbitro durante o tenso confronto. O técnico português questionou o nível da arbitragem, especialmente por causa de um cartão no primeiro tempo para Arda Guler, enquanto os mandantes escaparam de punição.

"Não sei por que ele me deu cartão amarelo, mas tudo bem, eu aceito", Mourinho explicou após a partida. "Eu me levantei porque um jogador do Betis parecia estar morto bem na frente do banco.

"O Betis chegou ao intervalo sem um único cartão, e o pobre Arda, que só sabe jogar, acabou levando um amarelo. Não gostei disso, mas depois de perder uma partida, não vou dizer agora que foi por causa de um cartão amarelo que vencemos ou perdemos."