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José Mourinho critica o "critério" da arbitragem após o Real Madrid sofrer derrota surpreendente para o Real Betis
Pênalti perdido por Mbappé condena o Madrid
O Madrid sofreu uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o Betis no Estadio de la Cartuja após drama no fim da La Liga. Parrott marcou aos 81 minutos para os donos da casa antes de Mbappe desperdiçar uma chance claríssima de empatar em cobrança de pênalti nos acréscimos.
O astro francês viu sua cobrança aos 93 minutos ser defendida de forma brilhante pelo goleiro do Betis, Alvaro Valles. O resultado decepcionante impediu a equipe de Mourinho de ultrapassar o Barcelona na liderança da La Liga, deixando o time parado nos nove pontos.
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Mourinho questiona inconsistência nos cartões amarelos
Mourinho demonstrou frustração à beira do campo e recebeu cartão amarelo do árbitro durante o tenso confronto. O técnico português questionou o nível da arbitragem, especialmente por causa de um cartão no primeiro tempo para Arda Guler, enquanto os mandantes escaparam de punição.
"Não sei por que ele me deu cartão amarelo, mas tudo bem, eu aceito", Mourinho explicou após a partida. "Eu me levantei porque um jogador do Betis parecia estar morto bem na frente do banco.
"O Betis chegou ao intervalo sem um único cartão, e o pobre Arda, que só sabe jogar, acabou levando um amarelo. Não gostei disso, mas depois de perder uma partida, não vou dizer agora que foi por causa de um cartão amarelo que vencemos ou perdemos."
Frustração aumenta por gol anulado
O Madrid dominou a posse de bola, mas teve dificuldades para encontrar uma brecha, com Vinicius Jr e Mbappe acertando a trave. A tensão explodiu no fim, quando um espetacular gol acrobático de Carlos Espi foi anulado por impedimento poucos instantes antes do lance decisivo do pênalti. Mourinho admitiu que sua comissão técnica ficou furiosa com as decisões no fim após rever as imagens no banco de reservas.
"A situação do pênalti, o pênalti mandado voltar, o gol de Espí... não sei, não posso dizer", acrescentou Mourinho. "Vi muita frustração no banco de pessoas assistindo às jogadas no tablet. Eu não as vi, então não posso comentar.
"Pareceu que o árbitro deixou o jogo correr, o que é algo de que eu gosto. Nesse sentido, eu sempre prefiro um árbitro que deixe o jogo correr. Mas o critério para os cartões amarelos no primeiro tempo."
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O Madrid precisa se recuperar rapidamente
A derrota por margem mínima serve como um grande alerta para o Real Madrid, que não conseguiu capitalizar seu domínio avassalador. Após essa derrota, Mourinho tentará levantar o ânimo de seus jogadores, já que o Madrid iniciará sua campanha na Liga dos Campeões recebendo a Inter de Milão na próxima semana.
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