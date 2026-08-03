De acordo com o jornal britânico "The Athletic", Hansi Flick declarou na sala de imprensa após o amistoso entre Birmingham City e Barcelona: "Hamza Abdelkarim é extremamente humilde".

E essas declarações do técnico alemão se confirmaram em menos de 5 minutos.

O Barcelona disputou sua primeira partida diante dos torcedores nesta temporada, que terminou empatada por dois gols a dois após o fim do tempo normal, antes de o Birmingham City decidir o confronto a seu favor nos pênaltis, em um duelo que teve Hamza Abdelkarim marcando os dois gols do Barça.

O atacante egípcio esperou a imprensa em um dos cantos do campo após o término da partida, onde brincou com os jornalistas sobre os boatos que falavam de sua divisão de quarto com Mohamed Salah durante a Copa do Mundo.

Hamza Abdelkarim disse, sorrindo timidamente e balançando a cabeça: "O mesmo quarto? Não!".

O jogador de 18 anos respondeu ao comentário de um jornalista sobre como foi incrível marcar dois gols em sua primeira partida com o time principal, dizendo: "Toda a equipe me ajudou, foi um esforço coletivo".

O sistema de transmissão interna do estádio interrompeu a fala do jogador com um som alto, obrigando-o a parar, o que o fez dizer, rindo: "Eles me salvaram!", deixando claro assim que falar com a imprensa, e não a partida em si, foi a parte mais difícil para ele naquela noite.