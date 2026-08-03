O jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim, de 18 anos, teve uma estreia excepcional em sua primeira partida pelo time principal do Barcelona, marcando os dois gols de sua equipe no confronto amistoso contra o Birmingham City.
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Jornal britânico: Hamza Abdel Karim é a aposta secreta de Flick para a nova temporada
Elogio de Flick
De acordo com o jornal britânico "The Athletic", Hansi Flick declarou na sala de imprensa após o amistoso entre Birmingham City e Barcelona: "Hamza Abdelkarim é extremamente humilde".
E essas declarações do técnico alemão se confirmaram em menos de 5 minutos.
O Barcelona disputou sua primeira partida diante dos torcedores nesta temporada, que terminou empatada por dois gols a dois após o fim do tempo normal, antes de o Birmingham City decidir o confronto a seu favor nos pênaltis, em um duelo que teve Hamza Abdelkarim marcando os dois gols do Barça.
O atacante egípcio esperou a imprensa em um dos cantos do campo após o término da partida, onde brincou com os jornalistas sobre os boatos que falavam de sua divisão de quarto com Mohamed Salah durante a Copa do Mundo.
Hamza Abdelkarim disse, sorrindo timidamente e balançando a cabeça: "O mesmo quarto? Não!".
O jogador de 18 anos respondeu ao comentário de um jornalista sobre como foi incrível marcar dois gols em sua primeira partida com o time principal, dizendo: "Toda a equipe me ajudou, foi um esforço coletivo".
O sistema de transmissão interna do estádio interrompeu a fala do jogador com um som alto, obrigando-o a parar, o que o fez dizer, rindo: "Eles me salvaram!", deixando claro assim que falar com a imprensa, e não a partida em si, foi a parte mais difícil para ele naquela noite.
- Getty
Aposta de sempre
Os acontecimentos comprovaram a veracidade das palavras de Hansi Flick, já que a humildade de Hamza Abdel Karim parece tão evidente quanto sua pouca idade, o que se nota em algumas marcas de acne em suas bochechas e em um sorriso tímido característico de alguém que não está acostumado a ser o centro das atenções da mídia.
O jovem jogador manteve sua humildade inalterada ao longo dos últimos oito meses, apesar de ter assinado com o Barcelona, de ter alcançado o feito de ser o mais jovem jogador a representar a seleção do Egito em uma Copa do Mundo, além de ter marcado dois gols pelo time principal de seu novo clube.
Em janeiro passado, o Barcelona começou a aceitar uma realidade que era inevitável enfrentar no fim da temporada: a saída de Robert Lewandowski, o que deixaria a equipe com opções limitadas na posição de centroavante.
O Barça recorre à sua carta na manga ao se deparar com restrições econômicas ou opções limitadas, que consiste em recorrer aos jogadores da academia de futebol do clube, La Masia, onde esses atletas são treinados para assimilar o estilo de jogo do Barcelona desde cedo, adaptar-se à pressão dos processos de seleção contínuos pelos quais passam desde a infância e oferecer resultados imediatos ao time principal.
A crise de La Masia
O problema está no fato de que a academia La Masia produz um número muito pequeno de centroavantes, e o último a deixar sua marca no time principal foi Marc Guiu, que se transferiu para o Chelsea em 2024.
Buscar fora dos muros do clube tornou-se algo ainda mais necessário, quando o diretor esportivo Deco e a equipe de olheiros observaram o talento de Hamza Abdelkarim durante a Copa do Mundo Sub-17 em novembro de 2025, e se movimentaram para contratá-lo.
Este é o tipo de negócio que a diretoria do clube prefere: é de baixo custo e carrega possibilidades promissoras de reforçar o time principal, e, caso não dê certo, sua condição de uma das jovens promessas da academia do Barcelona garante a manutenção de seu valor de mercado em uma eventual revenda, o que faz dele um negócio de baixo risco com potenciais retornos altos.
Seu irmão publicou uma foto dos dois juntos na infância nas redes sociais, comentando: "Do clube da nossa família ao clube dos nossos sonhos", em que Youssef vestia a camisa do Barcelona, enquanto Hamza vestia a camisa do clube egípcio Al Ahly.
O jovem atacante assinou seu contrato de ingresso no Barcelona em fevereiro, por empréstimo inicial do Al Ahly, para atuar nas fileiras do time de juniores. Apesar do atraso em sua primeira participação por causa de problemas com o visto, ele fez sua estreia em março, marcando um gol na partida que terminou empatada em 2 a 2 contra o Huesca Sub-19, encerrando a temporada com 6 gols em 11 jogos e contribuindo para a conquista do time de juniores, o Barcelona Juvenil A, do título do campeonato Sub-19.
A contratação do atacante egípcio causou grande alvoroço dentro e fora dos corredores do clube.
- Action Plus
Hat-trick impressionante
A última rodada do campeonato juvenil testemunhou uma atuação de destaque de Hamza Abdel Karim, que marcou três gols, um hat-trick, em apenas meia hora diante do Monte Carlo.
Néstor Aparicio, técnico do Monte Carlo, comentou posteriormente ao site da Federação Internacional de Futebol (Fifa): "Tentamos durante a semana alertar os jogadores sobre a força dele no jogo aéreo, sobre como é um artilheiro excepcional de primeiro toque e sobre o quanto é forte. Insistimos muito na necessidade de tentar impedi-lo de receber a bola dentro da área. Nós os avisamos, falamos sobre isso, trabalhamos nisso e o assistimos em muitos vídeos, mas ele era simplesmente imparável. Foi uma força incontrolável. Foi um martelo em cada bola aérea. Concluiu tudo".
O jogador recebeu a convocação para representar a seleção principal do Egito na Copa do Mundo no mês de maio, e no mês de junho o Barcelona ativou a cláusula de compra por 1,5 milhão de euros, o equivalente a 1,3 milhão de libras esterlinas ou 1,7 milhão de dólares.
Hamza Abdel Karim não esperava participar da Copa do Mundo, mas a seleção egípcia passa por uma fase de renovação e transição de gerações, o que resultou em uma escassez de opções no ataque.
Uma fonte de dentro do vestiário, que falou ao jornal "The Athletic" sob a condição de não ter sua identidade revelada para proteger seu emprego, afirmou: "Hamza Abdel Karim tem as qualidades de um centroavante muito bom".
O sacrifício de Hamza
Hamza Abdelkarim se destaca por uma estatura relativamente alta, de 182 centímetros, e por uma força física evidente, exibindo um conjunto de habilidades e uma estrutura corporal característicos de um centroavante clássico. Marcou seu primeiro gol contra o Birmingham City de pênalti, enquanto o segundo veio depois de se lançar sobre uma sobra que escapou das mãos do goleiro após um chute de Roony Bardghji, num esforço notável dos artilheiros.
Os treinamentos desempenharam um papel decisivo em sua evolução, com o clube trabalhando para aprimorar suas movimentações e seu jogo coletivo fora da área, havendo um progresso palpável nesse aspecto. Mas, independentemente disso, é justamente seu instinto dentro da área que torna seu perfil interessante para o Barcelona.
A produção de jogadores de meio-campo e de pontas raramente representa um problema para as equipes de base do clube catalão, já que os jogadores da academia aprendem desde cedo como se entrosar com os companheiros de equipe, o que obriga os centroavantes a se adaptarem, algo que fez com que muitos atacantes acabassem mudando de posição para desempenhar funções diferentes.
Os primeiros meses de Hamza Abdelkarim no Barcelona contribuíram para sua integração ao estilo de jogo da equipe, mantendo sua capacidade de finalizar de forma decisiva as jogadas dentro da área.
Os últimos meses transcorreram em ritmo muito acelerado: o jogador assinou para se juntar ao time reserva do Barcelona, mas acabou jogando pela equipe juvenil, enquanto o plano atual é que ele passe a fazer parte do elenco do time principal, depois de ter interrompido suas férias para atender ao chamado de se juntar ao grupo durante a pré-temporada.
Uma fonte próxima ao jogador, que também preferiu não revelar sua identidade, declarou ao jornal "The Athletic": "Hamza nunca se contenta com o que conquistou, ele sempre busca mais. O mundo inteiro está em suas mãos, e isto é apenas o começo".
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