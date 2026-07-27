AFP
Traduzido por
John Stones está de mudança! O zagueiro da Inglaterra chega a um acordo pessoal com a Inter
O Inter vence a disputa por Stones
Stones chegou a um acordo verbal para se transferir para o Inter a título gratuito, segundo a Sky Sports. Os representantes do zagueiro inglês estão agora trabalhando para finalizar os termos com os campeões da Série A para um contrato de dois anos.
A contratação representa um grande golpe de mestre para o técnico do Inter, Christian Chivu, que busca adicionar experiência comprovada em vitórias ao seu elenco. Dada a trajetória de Stones na Premier League e no cenário internacional, sua chegada está sendo vista como uma contratação fundamental para o gigante italiano.
- Getty Images Sport
Ignorando a elite da Premier League
A conquista de Stones pelo Inter representa um golpe para vários clubes de destaque da Premier League que estavam empenhados em manter o zagueiro na Inglaterra. Tanto o Arsenal quanto o Chelsea haviam demonstrado grande interesse no jogador experiente, com os Gunners particularmente interessados em reforçar o elenco após a recente lesão de William Saliba.
Não foram apenas os clubes ingleses que tentaram atrair Stones; a Juventus também entrou em contato com a equipe do jogador no fim de semana. O gigante italiano tinha esperanças de levá-lo para Turim, mas a abordagem proativa do Inter conseguiu abrir caminho para uma transferência para Milão.
Romero continua na mira do Inter em meio à reformulação da defesa
A contratação de Stones faz parte de um plano mais amplo para renovar a defesa do Inter sob a liderança de Chivu. Embora Stones seja agora a prioridade, o interesse pelo capitão do Tottenham, Cristian Romero, continua, já que ele é considerado o principal alvo defensivo do técnico.
Existe a possibilidade de o Inter contratar tanto Romero quanto Stones caso Benjamin Pavard deixe o clube durante esta janela de transferências. O futuro de Pavard continua sendo alvo de especulações, e sua saída criaria tanto espaço no elenco quanto a flexibilidade financeira necessária para reformular a defesa. No momento, porém, é por Stones que os campeões italianos estão se empenhando mais intensamente para garantir que o negócio seja fechado.
- Getty Images Sport
Uma década repleta de títulos no Etihad
Stones deixa o City como um dos jogadores mais condecorados da história do clube, tendo conquistado 20 títulos importantes ao longo de uma passagem de dez anos que começou com sua transferência do Everton por 47,5 milhões de libras em 2016. Seu palmarés inclui seis títulos da Premier League, cinco Copas da Liga, três Copas da Inglaterra, três Community Shields, além de um título cada na Liga dos Campeões, na Supercopa da UEFA e no Mundial de Clubes da FIFA; apenas Bernardo Silva e Phil Foden conseguiram igualar sua coleção de títulos nos 132 anos de história do City.
Esse sucesso, no entanto, foi atenuado nas últimas temporadas por uma batalha persistente contra lesões. Stones disputou apenas 439 minutos na Premier League na última temporada devido a problemas na coxa, na panturrilha e nos músculos, após uma campanha igualmente interrompida na temporada anterior, na qual jogou apenas 547 minutos, e nunca ultrapassou 59% dos minutos disponíveis no campeonato em nenhuma temporada durante sua década no City.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.