John Stones está de mudança! O zagueiro da Inglaterra chega a um acordo pessoal com a Inter

Stones deixa o City como um dos jogadores mais condecorados da história do clube, tendo conquistado 20 títulos importantes ao longo de uma passagem de dez anos que começou com sua transferência do Everton por 47,5 milhões de libras em 2016. Seu palmarés inclui seis títulos da Premier League, cinco Copas da Liga, três Copas da Inglaterra, três Community Shields, além de um título cada na Liga dos Campeões, na Supercopa da UEFA e no Mundial de Clubes da FIFA; apenas Bernardo Silva e Phil Foden conseguiram igualar sua coleção de títulos nos 132 anos de história do City.

Esse sucesso, no entanto, foi atenuado nas últimas temporadas por uma batalha persistente contra lesões. Stones disputou apenas 439 minutos na Premier League na última temporada devido a problemas na coxa, na panturrilha e nos músculos, após uma campanha igualmente interrompida na temporada anterior, na qual jogou apenas 547 minutos, e nunca ultrapassou 59% dos minutos disponíveis no campeonato em nenhuma temporada durante sua década no City.