“Jogador especial” – Xabi Alonso promete “montar o time do Chelsea em torno” de Cole Palmer

Enquanto Tuchel comanda a Inglaterra na tão esperada semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina, Palmer fica assistindo aos seus companheiros da seleção pela televisão. O meio-campista, que já disputou 14 partidas pela seleção e marcou dois gols pelo país, foi surpreendentemente deixado de fora da convocação para o torneio.

Em vez disso, ele se concentrou nos treinos de pré-temporada sob o comando de Alonso, que conversou com a BBC Sport sobre seus planos para o craque. Desde que chegou ao Chelsea vindo do Manchester City, em setembro de 2023, Palmer se consolidou como um jogador fundamental. Ele disputou 131 partidas pelo clube londrino, marcando 54 gols e dando 32 assistências durante uma passagem excepcional.