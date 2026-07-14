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“Jogador especial” – Xabi Alonso promete “montar o time do Chelsea em torno” de Cole Palmer
Palmer acompanha a Inglaterra de longe enquanto suas estatísticas se destacam
Enquanto Tuchel comanda a Inglaterra na tão esperada semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina, Palmer fica assistindo aos seus companheiros da seleção pela televisão. O meio-campista, que já disputou 14 partidas pela seleção e marcou dois gols pelo país, foi surpreendentemente deixado de fora da convocação para o torneio.
Em vez disso, ele se concentrou nos treinos de pré-temporada sob o comando de Alonso, que conversou com a BBC Sport sobre seus planos para o craque. Desde que chegou ao Chelsea vindo do Manchester City, em setembro de 2023, Palmer se consolidou como um jogador fundamental. Ele disputou 131 partidas pelo clube londrino, marcando 54 gols e dando 32 assistências durante uma passagem excepcional.
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Comprometendo-se a construir uma equipe em torno de um talento especial
Alonso demonstrou grande entusiasmo em trabalhar com Palmer durante os primeiros dias no campo de treinamento. O Chelsea passou por dificuldades na última temporada, terminando em 10º lugar e ficando de fora das competições europeias, mas o técnico acredita que o elenco tem uma base sólida sobre a qual se apoiar. Ao se concentrar nas habilidades únicas de Palmer, Alonso espera dar início a uma revolução tática em Stamford Bridge.
“Até agora, estamos juntos há alguns dias e ele chegou com uma mentalidade positiva e um espírito positivo. Ele quer aproveitar o futebol”, disse Alonso. “Ele é um jogador especial, de uma classe à parte, com qualidades únicas, e se o ajudarmos a construir um time em torno dele que permita que seu talento brilhe, estaremos mais próximos do sucesso. Tenho certeza disso.”
Navegando pela hierarquia de Stamford Bridge com títulos
Apesar das recentes dificuldades do Chelsea no campeonato nacional, Palmer já conquistou títulos continentais em Londres, vencendo a Liga da Conferência na temporada 2024-25 e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2025.
Alonso está ansioso para ampliar a coleção de troféus sob uma hierarquia esportiva reestruturada. Ao contrário dos técnicos anteriores, Alonso foi nomeado gerente, o que lhe confere um papel mais colaborativo ao lado dos cinco diretores esportivos. Ele continua confiante de que essa estrutura ajudará a recrutar os talentos certos para apoiar Palmer. Alonso está determinado a alinhar a estratégia de transferências do clube com sua visão em campo para garantir que o Chelsea volte a disputar os principais títulos.
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O que vem a seguir para os Blues?
Olhando para o futuro, o Chelsea continuará seus preparativos para a pré-temporada com uma série de jogos amistosos antes do início da campanha da Premier League. Alonso se concentrará em reduzir o elenco, ao mesmo tempo em que integra plenamente suas ideias táticas em torno de seu principal meia-armador. Os torcedores estarão ansiosos para ver se essa nova parceria poderá levar os Blues de volta ao top 4 e garantir títulos.
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