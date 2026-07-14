Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

“Jogador especial” – Xabi Alonso promete “montar o time do Chelsea em torno” de Cole Palmer

C. Palmer
Chelsea
X. Alonso
Premier League

O recém-nomeado técnico do Chelsea, Xabi Alonso, declarou sua intenção de montar sua equipe em torno do “jogador especial” Cole Palmer. Apesar de não ter sido convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa na Copa do Mundo em andamento — na qual os Três Leões chegaram às semifinais —, o atacante está determinado a brilhar. Alonso acredita que o meio-campista possui qualidades únicas para levar os Blues de volta ao topo.

  • Palmer acompanha a Inglaterra de longe enquanto suas estatísticas se destacam

    Enquanto Tuchel comanda a Inglaterra na tão esperada semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina, Palmer fica assistindo aos seus companheiros da seleção pela televisão. O meio-campista, que já disputou 14 partidas pela seleção e marcou dois gols pelo país, foi surpreendentemente deixado de fora da convocação para o torneio.

    Em vez disso, ele se concentrou nos treinos de pré-temporada sob o comando de Alonso, que conversou com a BBC Sport sobre seus planos para o craque. Desde que chegou ao Chelsea vindo do Manchester City, em setembro de 2023, Palmer se consolidou como um jogador fundamental. Ele disputou 131 partidas pelo clube londrino, marcando 54 gols e dando 32 assistências durante uma passagem excepcional.

    • Publicidade
  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Comprometendo-se a construir uma equipe em torno de um talento especial

    Alonso demonstrou grande entusiasmo em trabalhar com Palmer durante os primeiros dias no campo de treinamento. O Chelsea passou por dificuldades na última temporada, terminando em 10º lugar e ficando de fora das competições europeias, mas o técnico acredita que o elenco tem uma base sólida sobre a qual se apoiar. Ao se concentrar nas habilidades únicas de Palmer, Alonso espera dar início a uma revolução tática em Stamford Bridge.

    “Até agora, estamos juntos há alguns dias e ele chegou com uma mentalidade positiva e um espírito positivo. Ele quer aproveitar o futebol”, disse Alonso. “Ele é um jogador especial, de uma classe à parte, com qualidades únicas, e se o ajudarmos a construir um time em torno dele que permita que seu talento brilhe, estaremos mais próximos do sucesso. Tenho certeza disso.”

  • Navegando pela hierarquia de Stamford Bridge com títulos

    Apesar das recentes dificuldades do Chelsea no campeonato nacional, Palmer já conquistou títulos continentais em Londres, vencendo a Liga da Conferência na temporada 2024-25 e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2025.

    Alonso está ansioso para ampliar a coleção de troféus sob uma hierarquia esportiva reestruturada. Ao contrário dos técnicos anteriores, Alonso foi nomeado gerente, o que lhe confere um papel mais colaborativo ao lado dos cinco diretores esportivos. Ele continua confiante de que essa estrutura ajudará a recrutar os talentos certos para apoiar Palmer. Alonso está determinado a alinhar a estratégia de transferências do clube com sua visão em campo para garantir que o Chelsea volte a disputar os principais títulos.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Xabi alonsoGetty Images

    O que vem a seguir para os Blues?

    Olhando para o futuro, o Chelsea continuará seus preparativos para a pré-temporada com uma série de jogos amistosos antes do início da campanha da Premier League. Alonso se concentrará em reduzir o elenco, ao mesmo tempo em que integra plenamente suas ideias táticas em torno de seu principal meia-armador. Os torcedores estarão ansiosos para ver se essa nova parceria poderá levar os Blues de volta ao top 4 e garantir títulos.

Amistosos de clubes
Western Sydney Wanderers FC crest
Western Sydney Wanderers FC
WES
Chelsea crest
Chelsea
CHE