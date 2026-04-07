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João Cancelo responde aos rumores sobre a possibilidade de prolongar a sua estadia no Barcelona e explica a diferença entre Hansi Flick e Xavi
Cancelo não dá nenhuma pista sobre o futuro no Barça
Apesar dos relatos de que Flick e o elenco chegaram a um consenso de que ele deve ficar, Cancelo teve o cuidado de não se comprometer publicamente quanto ao seu futuro ainda. A situação do jogador de 31 anos é complicada por seu contrato com o Al-Hilal e, embora o Barcelona esteja interessado em mantê-lo, os obstáculos financeiros continuam sendo um fator significativo em qualquer possível acordo definitivo com o jogador, que atuou 13 vezes pelo clube desde que retornou por empréstimo.
“Tudo pode acontecer no futebol. Vou continuar trabalhando e sei o que quero para a próxima temporada. Quero ajudar o Barça a permanecer nesta competição e a conquistar a La Liga. Isso é o mais importante. Meu futuro não é relevante neste momento”, afirmou Cancelo durante a coletiva de imprensa pré-jogo antes do confronto da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.
Ele esclareceu ainda mais sua situação dizendo: “Sempre há opções. Tenho contrato com o Al-Hilal e estou emprestado ao Barça, mas sempre há opções. O futebol pode mudar em um instante.”
O "estilo alemão" de Flick versus a era Xavi
Enquanto o Barcelona se prepara para a crucial partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, Cancelo falou sobre a evolução tática que vem ocorrendo no Spotify Camp Nou.
O zagueiro, que chegou ao clube por empréstimo do Manchester City em 2023, durante a gestão de Xavi como técnico, explicou como o atual treinador, Flick, introduziu uma abordagem mais agressiva no estilo de jogo da equipe.
“A dinâmica é diferente. Com pressão alta, assumimos riscos, e eu me identifico com esses valores. Flick introduziu o estilo alemão de pressionar e marcar o jogador mais próximo da bola. Com isso, você quase sempre tem o controle do jogo, mas assume mais riscos”, observou Cancelo.
Quando questionado sobre a comparação entre as transições, ele acrescentou: “Sou muito grato a Xavi, ele me ajudou muito. Hansi é diferente, não melhor nem pior. Hansi tem mais experiência, mas acho que Xavi também será um ótimo técnico.”
Lidando com a pressão do Atlético de Madrid
O Barcelona chega a este confronto europeu em boa fase, após uma vitória no campeonato nacional sobre a equipe de Diego Simeone, mas Cancelo não se faz ilusões quanto à dificuldade da tarefa. Ele enfatizou a importância de garantir um bom resultado em casa antes da partida de volta no Metropolitano, um estádio conhecido por sua atmosfera hostil.
“Esperamos do Atlético o mesmo que temos visto nos últimos anos. É uma equipe agressiva, com jogadores talentosos. Temos que controlá-los, como fizemos na última partida, e buscar a vitória”, explicou o lateral. “O cenário ideal seria conseguir um resultado que nos coloque em boa posição na eliminatória, mas temos que estar preparados para tudo.”
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Notícias sobre o futuro de Cancelo
Durante a coletiva de imprensa pré-jogo para a partida do Barcelona contra o Atlético de Madrid, Flick abordou o futuro do lateral português, afirmando: “Não vou falar sobre o futuro agora. Ele está fazendo um ótimo trabalho no momento. Ele estava jogando pela seleção e teve uma longa viagem de volta para casa”.
Ele acrescentou: “No sábado, João deu tudo de si; deu para ver o seu nível, e ele terminou a partida exausto. Ele tem uma atitude muito profissional e uma técnica excepcional. Ele está nos ajudando muito agora, e eu agradeço por isso.”