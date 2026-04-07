João Cancelo responde aos rumores sobre a possibilidade de prolongar a sua estadia no Barcelona e explica a diferença entre Hansi Flick e Xavi

Apesar dos relatos de que Flick e o elenco chegaram a um consenso de que ele deve ficar, Cancelo teve o cuidado de não se comprometer publicamente quanto ao seu futuro ainda. A situação do jogador de 31 anos é complicada por seu contrato com o Al-Hilal e, embora o Barcelona esteja interessado em mantê-lo, os obstáculos financeiros continuam sendo um fator significativo em qualquer possível acordo definitivo com o jogador, que atuou 13 vezes pelo clube desde que retornou por empréstimo.

“Tudo pode acontecer no futebol. Vou continuar trabalhando e sei o que quero para a próxima temporada. Quero ajudar o Barça a permanecer nesta competição e a conquistar a La Liga. Isso é o mais importante. Meu futuro não é relevante neste momento”, afirmou Cancelo durante a coletiva de imprensa pré-jogo antes do confronto da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

Ele esclareceu ainda mais sua situação dizendo: “Sempre há opções. Tenho contrato com o Al-Hilal e estou emprestado ao Barça, mas sempre há opções. O futebol pode mudar em um instante.”