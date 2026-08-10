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Jeff Bezos no Liverpool?! Fundador da Amazon se aproxima de participação minoritária em Anfield como parte de consórcio bilionário

Liverpool
Premier League

O Liverpool pode estar prestes a passar por uma mudança sísmica, já que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, estaria mais perto de adquirir uma participação minoritária no gigante da Premier League. O multibilionário faz parte de um consórcio de alto perfil que busca garantir uma fatia significativa do clube de Anfield, o que pode mudar o cenário da propriedade no futebol inglês.

  • Consórcio bilionário mira movimentação por Anfield

    O início de uma nova era no Liverpool pode estar a poucos dias de acontecer, já que Bezos, fundador da Amazon, está perto de fechar um acordo para adquirir uma participação minoritária no clube de Merseyside. Segundo a Sky News, Bezos faz parte de um consórcio de elite formado por algumas das pessoas mais ricas do mundo, incluindo Amit Bhatia e o cofundador do Facebook Eduardo Saverin, que busca comprar "cerca de um terço" do clube da Premier League.

    Esse investimento em potencial representa uma grande mudança para o Fenway Sports Group (FSG), que tem se mostrado aberto a investimento externo para ajudar o clube a competir no mais alto nível do futebol mundial. O FSG reconheceu oficialmente o interesse do grupo, marcando um grande avanço nas negociações. Em uma comunicação formal sobre a possível transação, o FSG afirmou: "Um consórcio de investimento liderado, administrado e representado por Amit Bhatia expressou interesse em fazer um investimento estratégico minoritário no Liverpool Football Club."


    • Publicidade
  • Queens Park Rangers Kit LaunchGetty Images Sport

    Amit Bhatia lidera a ofensiva

    O sindicato é liderado por Bhatia, uma figura bem familiarizada com o mundo do esporte profissional e dos negócios de alto nível. Bhatia, genro do magnata do aço Lakshmi Mittal, anteriormente teve uma participação no Queens Park Rangers, da Championship, o que lhe deu a experiência necessária para lidar com as complexidades da propriedade de clubes no futebol inglês.

    A reportagem indica que o acordo está avançando rapidamente, com a possibilidade de um anúncio formal ser feito já nesta semana. Embora exista a chance de o cronograma escorregar para a próxima semana, o impulso por trás da oferta sugere que a FSG está pronta para receber os novos parceiros.


  • Transformando o poder financeiro do Liverpool

    Caso o negócio seja finalizado, ele daria ao Liverpool um respaldo financeiro sem precedentes na tentativa do clube de competir com a riqueza estatal de Manchester City e Newcastle United. Bezos, cuja fortuna pessoal é estimada em mais de US$ 280 bilhões, segundo a Forbes, já flertou com a propriedade de equipes esportivas no passado, tendo sido ligado a franquias da NFL como Seattle Seahawks e Washington Commanders.

    A passagem da FSG por Anfield tem sido marcada por estabilidade e sucesso, depois de resgatar o clube da iminência de entrar em administração judicial após o desastroso período de Tom Hicks e George Gillett. Sob seu comando, o clube encerrou a longa espera por um título da Premier League e conquistou a glória na Champions League.


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  • 안도니 이라올라 (Andoni Iraola)Getty Images

    Transição dentro e fora de campo

    A possível chegada de Bezos e companhia acontece em um período de mudanças significativas para o Liverpool em campo. O clube vive atualmente uma temporada de transição após a demissão do técnico Arne Slot e a saída de grande impacto de Mohamed Salah. Para lidar com essas mudanças, a equipe de recrutamento tem sido ativa no mercado, garantindo nomes como Jeremy Jacquet, Victor Munoz e o zagueiro do Barcelona Ronald Araujo.

    Um dos principais alvos para o restante da janela de verão é Bradley Barcola, com relatos sugerindo que o Paris Saint-Germain pode estar aberto a uma venda. Embora as negociações pelo francês ainda não tenham produzido um avanço, a promessa de um novo apoio bilionário pode fornecer a alavanca necessária para concluir o negócio.

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