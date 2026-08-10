Jeff Bezos no Liverpool?! Fundador da Amazon se aproxima de participação minoritária em Anfield como parte de consórcio bilionário

O início de uma nova era no Liverpool pode estar a poucos dias de acontecer, já que Bezos, fundador da Amazon, está perto de fechar um acordo para adquirir uma participação minoritária no clube de Merseyside. Segundo a Sky News, Bezos faz parte de um consórcio de elite formado por algumas das pessoas mais ricas do mundo, incluindo Amit Bhatia e o cofundador do Facebook Eduardo Saverin, que busca comprar "cerca de um terço" do clube da Premier League.

Esse investimento em potencial representa uma grande mudança para o Fenway Sports Group (FSG), que tem se mostrado aberto a investimento externo para ajudar o clube a competir no mais alto nível do futebol mundial. O FSG reconheceu oficialmente o interesse do grupo, marcando um grande avanço nas negociações. Em uma comunicação formal sobre a possível transação, o FSG afirmou: "Um consórcio de investimento liderado, administrado e representado por Amit Bhatia expressou interesse em fazer um investimento estratégico minoritário no Liverpool Football Club."



