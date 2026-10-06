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Adhe Makayasa
Traduzido por

Javier Zanetti presta homenagem ao resiliente Lionel Messi e apoia Lautaro Martinez para liderar a Argentina após despedida

J. Zanetti
L. Messi
Argentina x Benin
Argentina
Benin
Amistosos
Inter de Milão
Campeonato Italiano
L. Martinez

Javier Zanetti fez uma homenagem emocionante ao ex-companheiro de seleção Lionel Messi antes de sua última partida pela Argentina contra Benin, na noite de terça-feira. O vice-presidente da Inter colocou o armador talismânico ao lado de Diego Maradona, elogiando sua resiliência e apostando em Lautaro Martinez para liderar a gigante sul-americana daqui para a frente.

  • Zanetti saúda o ícone geracional Messi

    O ídolo da Argentina Zanetti prestou uma homenagem emocionante a Messi, colocando o craque no mesmo patamar do ícone global Maradona. O vice-presidente da Inter dividiu o campo com La Pulga em 37 ocasiões, incluindo durante suas campanhas na Copa América de 2007 e 2011. Zanetti admitiu que o talento extraordinário do atacante ficou imediatamente evidente desde o primeiro treino deles, nos primeiros dias da carreira internacional de Messi.

  • imago-sport-2950126.jpgLatinpress

    Vice-presidente da Inter reflete sobre legado

    Em entrevista ao diário italiano La Gazzetta dello Sport, o ex-capitão da Inter relembrou seus primeiros encontros com o talentoso adolescente na concentração da Argentina.

    Expressando toda a sua admiração pelo talento natural do ex-companheiro de equipe, Zanetti disse: "Lembro que ele não falava muito, ainda era muito jovem, mas sempre foi fenomenal. Agora, enquanto celebramos o 25º aniversário da minha fundação 'Pupi', me vem à mente um episódio em sua Rosário natal. Maxi Rodriguez e eu organizamos uma partida beneficente no estádio do Newell's Old Boys: havia 40 mil pessoas, todas lá por Leo. Ele sempre esteve disponível e apoiou eventos como esse, e isso também diz muito sobre ele."

    Ao recordar o momento em que percebeu que o atacante tinha potencial ilimitado, ele acrescentou: "Não demorou muito para perceber isso; desde o primeiro treino já dava para ver a diferença dele: estava claro que ele tornaria nossa seleção grandiosa. Depois de Diego [Maradona], outro gênio nasceu, e mais uma vez em nosso país: incrível!"

  • Maestro resiliente uniu uma nação inteira

    Uma ligação de décadas levou Zanetti a evitar deliberadamente entrar em contato com seu ex-companheiro de seleção, garantindo que ele tivesse espaço para se preparar para sua despedida emocionante em Buenos Aires, enquanto a Argentina recebe Benin.

    Ao explicar a dinâmica pessoal entre os dois, o ex-jogador de 53 anos afirmou: "Sempre tive uma grande relação com ele, baseada em respeito mútuo, cruzando nossos caminhos nas ocasiões certas. Não conversamos antes deste evento especial, em parte porque eu quis dar a ele sua tranquilidade. Espero que ele possa viver cada emoção que merece e receber o amor de uma nação inteira."

    Ao avaliar o legado duradouro deixado pelo icônico camisa 10, ele continuou: "Ele nos deu tanto. É um exemplo de resiliência para todos, considerando o quanto teve de lutar. Caiu e se levantou até nos levar à glória. Conseguiu unir uma nação inteira."

    Perguntado sobre o que diria se tivesse um minuto com o talismã antes do apito inicial, Zanetti revelou: "Eu simplesmente diria obrigado. Obrigado por todas as emoções que ele nos permitiu viver, por seu comprometimento, por como nos representou pelo mundo, por sempre dar absolutamente tudo de si e por levar nossa bandeira o mais alto possível."

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nova liderança surge após despedida final

    O fim da era internacional do capitão dá início a uma transição de liderança decisiva sob o comando de Lionel Scaloni antes do próximo ciclo de grandes torneios. Ao ser perguntado se o atacante da Inter Lautaro estava pronto para assumir uma responsabilidade tão imensa após a saída do megastar, Zanetti foi enfático: "Lautaro já é um líder desta seleção, uma grande referência para muitos de seus companheiros, não apenas na Inter. Ele continuará a fazer história com a camisa da Argentina; ele merece isso."

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