Em entrevista ao diário italiano La Gazzetta dello Sport, o ex-capitão da Inter relembrou seus primeiros encontros com o talentoso adolescente na concentração da Argentina.

Expressando toda a sua admiração pelo talento natural do ex-companheiro de equipe, Zanetti disse: "Lembro que ele não falava muito, ainda era muito jovem, mas sempre foi fenomenal. Agora, enquanto celebramos o 25º aniversário da minha fundação 'Pupi', me vem à mente um episódio em sua Rosário natal. Maxi Rodriguez e eu organizamos uma partida beneficente no estádio do Newell's Old Boys: havia 40 mil pessoas, todas lá por Leo. Ele sempre esteve disponível e apoiou eventos como esse, e isso também diz muito sobre ele."

Ao recordar o momento em que percebeu que o atacante tinha potencial ilimitado, ele acrescentou: "Não demorou muito para perceber isso; desde o primeiro treino já dava para ver a diferença dele: estava claro que ele tornaria nossa seleção grandiosa. Depois de Diego [Maradona], outro gênio nasceu, e mais uma vez em nosso país: incrível!"