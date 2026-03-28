As negociações para trazer Ardon Jashari ao Milan foram muito longas e marcaram grande parte do verão rossonero. O meio-campista suíço chegou do Bruges por um valor total de 37 milhões (34 milhões + 3 milhões em bônus) e um contrato válido até 30 de junho de 2030.

Ao jornal Al Foglio, o jogador nascido em 2000 contou como foram os dias de negociações, com as ligações recebidas do diretor esportivo do Milan, Igli Tare, e de Zlatan Ibrahimovic, mas também sobre a relação com o técnico Massimiliano Allegri.