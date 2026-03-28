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Jashari: “Quando o Ibrahimovic me ligou, minha voz estava tremendo. Como é possível dizer não ao Milan?”

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A. Jashari

Jashari conta sobre as ligações de Tare e Ibrahimovic para convencê-lo a ir para o Milan.

As negociações para trazer Ardon Jashari ao Milan foram muito longas e marcaram grande parte do verão rossonero. O meio-campista suíço chegou do Bruges por um valor total de 37 milhões (34 milhões + 3 milhões em bônus) e um contrato válido até 30 de junho de 2030.

Ao jornal Al Foglio, o jogador nascido em 2000 contou como foram os dias de negociações, com as ligações recebidas do diretor esportivo do Milan, Igli Tare, e de Zlatan Ibrahimovic, mas também sobre a relação com o técnico Massimiliano Allegri.

  • É IMPOSSÍVEL DIZER NÃO

    "Eu tinha encerrado a temporada com o Bruges conquistando a Copa e estava entre os melhores jogadores do elenco. O clube não queria de jeito nenhum me deixar sair; sua posição em relação a mim era clara. Eu conversava todos os dias com meu agente, sabendo do grande interesse do Milan. Eu queria encontrar uma solução melhor para ambos: mas como recusar o Milan?"

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  • A CHAMADA DE TARE

    "Eu estava de férias em Ibiza quando meu celular tocou. Atendi imediatamente: era o Tare, e percebi que o Milan faria de tudo para me convencer."

  • IBRAHIMOVIC

    "Dez dias depois, recebi o telefonema do Ibrahimovic. Ele me falou sobre o projeto, e eu fiquei emocionado. Minha voz quase tremia, mas eu estava pronto e motivado para começar um novo desafio".

  • O NÚMERO 30

    "Pedi o número 30 e eles me atenderam. Quando era criança, nunca tive um time favorito; bastava-me assistir ao Messi. Ele usava o número 30 e pensei que, se um dia jogasse, gostaria de ter o mesmo número."

  • ALLEGRI

    "Ele é um mestre. Tem muita experiência, me diz para me envolver mais, me incentiva a jogar com intensidade e a chutar, mesmo nos treinos. Também porque, nos últimos anos, minha posição mudou bastante."

  • AQUI PARA VENCER

    "Estou aqui para vencer: por mim, pela equipe e pelos torcedores. Queremos voltar à Liga dos Campeões e estar entre os times mais importantes da Europa. Sabemos que temos que trabalhar duro, mas isso não nos assusta."

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