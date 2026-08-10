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imago-sport-1080544719.jpgBrazil Photo Press
Gabriel Marin

Jardim quebra o silêncio sobre mercado do Flamengo após ficar sem Almada e Luiz Henrique

L. Jardim
Flamengo

Treinador evita comentar negociações frustradas por reforços, demonstra confiança no elenco atual e já mira duelo decisivo contra o Cruzeiro pela Libertadores

O Flamengo tentou reforçar o elenco nas últimas semanas, mas terminou sem conseguir concretizar as principais negociações que estavam em andamento. O meia-atacante Thiago Almada acertou sua transferência para o River Plate, enquanto Luiz Henrique permaneceu no Zenit. Apesar das movimentações frustradas no mercado, Leonardo Jardim preferiu não lamentar as perdas e adotou um discurso de confiança nos jogadores que já estão à disposição.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, no último domingo (9), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador foi questionado sobre o planejamento rubro-negro. Jardim, no entanto, evitou entrar em detalhes para não alimentar especulações sobre possíveis divergências dentro da diretoria.

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  • Flamengo v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Jardim evita polêmica sobre contratações

    Leonardo Jardim explicou que participa de reuniões sobre o planejamento do clube desde que chegou ao Flamengo, mas ressaltou que não cabe a ele tornar públicas as estratégias ou eventuais contratações.

    O português afirmou que prefere não emitir opiniões sobre o mercado para evitar que suas declarações sejam interpretadas como críticas a outros integrantes da direção.

    "Não é a minha função tornar público nem as contratações e nem a estratégia do clube. Os responsáveis do clube é que têm que falar com vocês. Sobre o mercado, já falei que existem pessoas com responsabilidade sobre isso".

    Jardim ainda citou a possibilidade de suas declarações serem utilizadas para criar uma suposta crise interna entre ele, o diretor de futebol José Boto e o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

    "Se eu der uma opinião como fiz no passado sobre o mercado, necessidades, amanhã vai sair: 'Jardim está contra o Boto, o Boto está contra o Bap'. E não".

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  • Flamengo v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Treinador demonstra confiança no elenco

    Sem Almada e Luiz Henrique, o Flamengo seguirá a temporada com o elenco atual. Jardim fez questão de destacar que sua prioridade, desde a chegada ao clube, tem sido desenvolver o trabalho com os jogadores disponíveis.

    Para o treinador, eventuais reforços de outros concorrentes não devem interferir na preparação rubro-negra.

    "Desde que cheguei estou agarrado ao elenco e tento desenvolver as ideias com o elenco. Ponto final. Não tem outra situação para expor".

    Jardim também minimizou o fato de outros clubes terem conseguido avançar em suas movimentações no mercado.

    "'Ah, mas o adversário foi buscar quatro, cinco jogadores'. É problema do adversário. Nossa situação é o que temos para enfrentar o Cruzeiro duas vezes".

  • imago-sport-1078064114.jpgAction Plus

    Flamengo teve dificuldades para trabalhar com elenco completo

    Além do mercado, Jardim falou sobre outro ponto que considera determinante para a evolução do Flamengo: a falta de tempo para trabalhar com o elenco completo.

    Segundo o treinador, o grupo passou aproximadamente dois meses sem conseguir realizar uma sequência de treinamentos com todos os jogadores disponíveis. Férias, lesões e convocações para seleções atrapalharam a preparação.

    "Quem tem a noção do treino esportivo sabe que tivemos dois meses sem treinar junto. Mas temos que colocar os jogadores. Ninguém ganha forma só com treinos".

    O técnico destacou que os últimos dez dias foram importantes para trabalhar conceitos e aumentar a intensidade da equipe. Contra o Vitória, Arrascaeta teve uma atuação de destaque, enquanto outros jogadores ainda buscam atingir o melhor nível físico.

    "Nesses últimos 10 dias trabalhamos mais do que nos últimos dois meses".

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  • Flamengo v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Vitória serve como resposta dentro de campo

    A vitória por 2 a 0 sobre o Vitória também foi avaliada positivamente por Jardim. O português destacou principalmente a pressão coordenada apresentada pelo time, uma característica trabalhada durante o período recente de preparação.

    Segundo ele, a equipe conseguiu sustentar a intensidade por mais tempo, embora alguns jogadores ainda tenham sentido o desgaste ao longo da partida.

    "O que fizemos hoje nós já fizemos em algum momento. O grupo não estava todo junto, tivemos 10 dias e hoje conseguimos manter a intensidade".

    O resultado no Maracanã veio em um momento de cobranças sobre o desempenho da equipe. Jardim, porém, afirmou que entende as críticas como parte da realidade de trabalhar no Flamengo.

    Questionado sobre o que gostaria de dizer aos torcedores rubro-negros, Jardim descartou a necessidade de enviar qualquer mensagem. Para o treinador, a responsabilidade é da equipe dentro de campo.

    "Eu não tenho que mandar recado para a torcida, porque no futebol eles têm sempre razão. Eles vão apoiar, xingar… nós que temos que ter responsabilidades para tomar as melhores atitudes".

    O português também destacou o empenho dos jogadores durante os treinamentos e afirmou que continuará dando o máximo para fazer a equipe evoluir.

  • imago-sport-1080844865.jpgSports Press Photo

    Cruzeiro é tratado como um dos melhores elencos do Brasil

    Com o mercado deixado em segundo plano, o Flamengo agora concentra suas atenções no Cruzeiro. As equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores, com o primeiro duelo marcado para a próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

    Jardim fez uma avaliação bastante positiva do adversário e colocou o time mineiro ao lado de Flamengo e Palmeiras entre os principais elencos do futebol brasileiro.

    "O Cruzeiro tem um dos três melhores elencos do Brasil. Já tinha ano passado. Perdeu o Kaiki e foi buscar outros reforços. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são os melhores elencos do campeonato".

    O treinador sabe que encontrará um ambiente adverso em Belo Horizonte, com o Mineirão lotado, mas reforçou a necessidade de o Flamengo manter sua identidade para buscar um resultado positivo.

    "O Mineirão vai estar lotado, mas temos que saber jogar o nosso jogo em campo".

  • Flamengo v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Flamengo mira sequência na Libertadores

    Depois de uma vitória importante no Campeonato Brasileiro, o Flamengo muda o foco para a principal competição continental. Jardim destacou a ambição do clube e lembrou a campanha na fase de grupos da Libertadores.

    O Rubro-Negro busca avançar às quartas de final e manter vivo o sonho de conquistar mais um título continental.

    "É uma competição importante para o clube, já ganhou quatro na história, não é fácil de ganhar, mas temos a ambição. Fizemos uma excelente fase de grupos e queremos dar sequência".

Copa Libertadores
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