Jardim quebra o silêncio sobre mercado do Flamengo após ficar sem Almada e Luiz Henrique

Leonardo Jardim explicou que participa de reuniões sobre o planejamento do clube desde que chegou ao Flamengo, mas ressaltou que não cabe a ele tornar públicas as estratégias ou eventuais contratações.

O português afirmou que prefere não emitir opiniões sobre o mercado para evitar que suas declarações sejam interpretadas como críticas a outros integrantes da direção.

"Não é a minha função tornar público nem as contratações e nem a estratégia do clube. Os responsáveis do clube é que têm que falar com vocês. Sobre o mercado, já falei que existem pessoas com responsabilidade sobre isso".

Jardim ainda citou a possibilidade de suas declarações serem utilizadas para criar uma suposta crise interna entre ele, o diretor de futebol José Boto e o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

"Se eu der uma opinião como fiz no passado sobre o mercado, necessidades, amanhã vai sair: 'Jardim está contra o Boto, o Boto está contra o Bap'. E não".