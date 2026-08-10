Jardim quebra o silêncio sobre mercado do Flamengo após ficar sem Almada e Luiz Henrique

O Flamengo tentou reforçar o elenco nas últimas semanas, mas terminou sem conseguir concretizar as principais negociações que estavam em andamento. O meia-atacante Thiago Almada acertou sua transferência para o River Plate, enquanto Luiz Henrique permaneceu no Zenit. Apesar das movimentações frustradas no mercado, Leonardo Jardim preferiu não lamentar as perdas e adotou um discurso de confiança nos jogadores que já estão à disposição.
Após a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, no último domingo (9), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador foi questionado sobre o planejamento rubro-negro. Jardim, no entanto, evitou entrar em detalhes para não alimentar especulações sobre possíveis divergências dentro da diretoria.