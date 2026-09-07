Jardim freia empolgação do Flamengo na briga pelo título e comemora retorno de Plata

O Flamengo venceu o Remo por 1 a 0 neste domingo (6), no Mangueirão, com gol de Samuel Lino, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Apesar da sequência positiva e da ascensão na tabela, Leonardo Jardim fez questão de frear qualquer empolgação dentro do elenco.
O treinador português reforçou que o Flamengo precisa manter a mesma mentalidade apresentada nos momentos em que era considerado fora da disputa pelo título e destacou humildade, trabalho e respeito aos adversários como pilares para a reta final.
"O que é determinante para conseguirmos continuar nossa caminhada é, primeiro, humildade. Capacidade de trabalho, respeitar todos os adversários e continuar com nossa pegada que temos demonstrado, mesmo em momentos mais difíceis."
Jardim também ressaltou que a equipe não se empolgou quando perdeu espaço na briga e não pretende mudar a postura agora que voltou a ocupar o topo.
"Isso é muito importante, sem empolgação. Não nos empolgamos quando todos já nos deixavam de fora (da briga), então também não estamos empolgados agora. Estamos motivados e vamos continuar trabalhando diariamente para conseguirmos representar o Flamengo no mais alto nível."