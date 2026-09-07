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Luis Felipe Gonçalves

Jardim freia empolgação do Flamengo na briga pelo título e comemora retorno de Plata

Flamengo
L. Jardim
Remo x Flamengo
Brasileirão
G. Plata

Treinador prefere manter os pés no chão com liderança, mantendo a mentalidade da equipe no lugar

O Flamengo venceu o Remo por 1 a 0 neste domingo (6), no Mangueirão, com gol de Samuel Lino, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Apesar da sequência positiva e da ascensão na tabela, Leonardo Jardim fez questão de frear qualquer empolgação dentro do elenco.

O treinador português reforçou que o Flamengo precisa manter a mesma mentalidade apresentada nos momentos em que era considerado fora da disputa pelo título e destacou humildade, trabalho e respeito aos adversários como pilares para a reta final.

"O que é determinante para conseguirmos continuar nossa caminhada é, primeiro, humildade. Capacidade de trabalho, respeitar todos os adversários e continuar com nossa pegada que temos demonstrado, mesmo em momentos mais difíceis."

Jardim também ressaltou que a equipe não se empolgou quando perdeu espaço na briga e não pretende mudar a postura agora que voltou a ocupar o topo.

"Isso é muito importante, sem empolgação. Não nos empolgamos quando todos já nos deixavam de fora (da briga), então também não estamos empolgados agora. Estamos motivados e vamos continuar trabalhando diariamente para conseguirmos representar o Flamengo no mais alto nível."

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  • imago-sport-1082514896.jpgPera Photo Press

    Volta de Plata e elogios ao time

    Apesar das condições do gramado no Mangueirão, Jardim considerou a vitória do Flamengo merecida. O treinador destacou as oportunidades criadas pelo Rubro-Negro e a atuação do goleiro Marcelo Rangel, do Remo.

    "Foi um futebol mais de luta no fim. O futebol é isso. Não tivemos um campo bom nos 90 minutos. Mas acredito que a vitória foi merecida. O adversário só teve uma bola no gol, nós tivemos chances na trave e grandes defesas do goleiro adversário, além do gol."

    Rangel foi responsável por duas defesas difíceis em cabeceios de Pedro e recebeu elogios de Jardim, que classificou uma delas como possivelmente a melhor defesa do Brasileirão na temporada.

    "O Pedro só não fez gol hoje porque o goleiro fez duas defesas espetaculares. Ele fez duas defesas em cabeceios, uma do Pedro. E na segunda dele, ele fez talvez a melhor defesa deste ano na liga."

    Jardim ainda confirmou que Gonzalo Plata deve retornar ao Flamengo após a negociação frustrada com o Dínamo Moscou. O equatoriano será avaliado fisicamente antes de uma possível presença no duelo contra o Independiente del Valle, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

    "Sobre o Plata, ele deve chegar. Se ele estiver em condições físicas... Ainda faltam quatro dias para o jogo, então vamos tomar essa decisão mais pra frente."

    Por fim, o treinador ressaltou que o Flamengo não quer criar dependência de Pedro e destacou a variedade de opções ofensivas do elenco.

    "Não queríamos criar dependências do Pedro, nem de ninguém, porque temos jogadores como Lino, Paquetá, Carrascal... temos outros jogadores também. Se não for um, é outro. O importante é fazermos gols e ganharmos os jogos."

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    Agradecimentos à torcida

    Jardim também fez questão de elogiar as torcidas de Flamengo e Remo pela festa no Mangueirão. Para o treinador, o ambiente criado pelos torcedores é uma das principais características do futebol brasileiro e esteve entre os motivos que o levaram a trabalhar no país.

    "Em primeiro lugar, minhas palavras são para os nossos torcedores. Não só hoje, no estádio, mas que ontem também fizeram uma recepção espetacular."

    O português destacou que já vivenciou ambientes de grande torcida em outros países, mas considera a paixão dos brasileiros um diferencial.

    "Já falei algumas vezes, não sei se no Flamengo, mas uma das minhas motivações em vir para o Campeonato Brasileiro foi os torcedores. Às vezes comparamos ligas, mas em uma coisa esta liga é forte: nos torcedores. Existe festa. E não falo só dos torcedores do Flamengo, mas hoje vimos a torcida do Remo fazer uma festa espetacular."

    "Eu já estive em diversos campeonatos, mas não vejo ninguém tão fervoroso como aqui no Brasil", finalizou o treinador.

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