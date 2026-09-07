Jardim freia empolgação do Flamengo na briga pelo título e comemora retorno de Plata

Apesar das condições do gramado no Mangueirão, Jardim considerou a vitória do Flamengo merecida. O treinador destacou as oportunidades criadas pelo Rubro-Negro e a atuação do goleiro Marcelo Rangel, do Remo.

"Foi um futebol mais de luta no fim. O futebol é isso. Não tivemos um campo bom nos 90 minutos. Mas acredito que a vitória foi merecida. O adversário só teve uma bola no gol, nós tivemos chances na trave e grandes defesas do goleiro adversário, além do gol."

Rangel foi responsável por duas defesas difíceis em cabeceios de Pedro e recebeu elogios de Jardim, que classificou uma delas como possivelmente a melhor defesa do Brasileirão na temporada.

"O Pedro só não fez gol hoje porque o goleiro fez duas defesas espetaculares. Ele fez duas defesas em cabeceios, uma do Pedro. E na segunda dele, ele fez talvez a melhor defesa deste ano na liga."

Jardim ainda confirmou que Gonzalo Plata deve retornar ao Flamengo após a negociação frustrada com o Dínamo Moscou. O equatoriano será avaliado fisicamente antes de uma possível presença no duelo contra o Independiente del Valle, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

"Sobre o Plata, ele deve chegar. Se ele estiver em condições físicas... Ainda faltam quatro dias para o jogo, então vamos tomar essa decisão mais pra frente."

Por fim, o treinador ressaltou que o Flamengo não quer criar dependência de Pedro e destacou a variedade de opções ofensivas do elenco.

"Não queríamos criar dependências do Pedro, nem de ninguém, porque temos jogadores como Lino, Paquetá, Carrascal... temos outros jogadores também. Se não for um, é outro. O importante é fazermos gols e ganharmos os jogos."