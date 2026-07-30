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Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Jardim vê Flamengo longe do ideal e faz alerta: "Resultados preocupam"

Flamengo
L. Jardim
Internacional x Flamengo
Brasileirão

Técnico admite queda de rendimento pós-Copa, cobra retomada do nível apresentado antes da pausa e aposta em período de treinos para recolocar o Rubro-Negro na briga por títulos

O Flamengo ligou o sinal de alerta após a retomada da temporada. Depois da goleada sobre a Chapecoense na volta da Copa do Mundo, o Rubro-Negro empatou com São Paulo e Internacional e viu o Palmeiras ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

Internamente, a avaliação é de que a equipe ainda não conseguiu recuperar o nível de atuação apresentado antes da pausa. Leonardo Jardim e jogadores do elenco adotaram um discurso semelhante após o empate por 1 a 1 com o Internacional: é hora de aproveitar o período sem jogos para reencontrar a identidade da equipe.

Eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória, o Flamengo terá cerca de dez dias apenas de treinamentos antes de voltar a campo pelo Brasileirão, no dia 9 de agosto.

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  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Jardim preocupado com rendimento

    Após o empate no Beira-Rio, Leonardo Jardim reconheceu que o momento exige atenção e destacou que o Flamengo não pode desperdiçar pontos se quiser defender o título brasileiro.

    "Com certeza os resultados preocupam. Sabemos que tudo o que não seja uma vitória, para este grupo, tem peso. Será um campeonato extremamente competitivo e acreditamos que estaremos sempre na disputa, mas não podemos perder pontos para não deixar que o nosso rival abra distância, porque o nosso objetivo é revalidar o título de campeão", afirmou.

    O treinador admitiu que a equipe perdeu consistência depois da pausa para a Copa do Mundo e atribuiu parte da queda de rendimento à dificuldade para reunir todo o elenco durante a intertemporada. Segundo Jardim, o Flamengo teve parte dos jogadores trabalhando normalmente no CT enquanto dez atletas estavam defendendo suas seleções, o que impediu uma preparação coletiva mais eficiente.

    "Depois do retorno desses jogadores, ainda não conseguimos ajustar a equipe, porque também não tivemos tempo para treinar. Foram poucos dias e três jogos em sequência. Agora precisamos aproveitar este período para voltar a ajustar o grupo e recuperar a qualidade de jogo que apresentávamos antes da Copa", explicou.

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    Jogadores em alerta

    O discurso do elenco acompanha a avaliação do treinador. Um dos líderes do grupo, Varela reconheceu que o desempenho recente está abaixo do esperado e pediu uma mudança imediata de postura.

    "Não é sobre o resultado ou os pontos, é sobre o time, a maneira de jogar. Não estamos no melhor momento, temos que trabalhar. Vamos fechar as portas, começar de novo e trabalhar", afirmou.

    Danilo também saiu em defesa do trabalho de Leonardo Jardim e destacou que a responsabilidade pela reação passa pelos próprios jogadores.

    "Sempre vamos na direção do que o Mister pensa. Estamos juntos nos desafios, mas nós também, enquanto jogadores, precisamos nos reconectar às ideias de jogo do Flamengo."

    O jogador ainda elogiou o comandante português e reforçou que o elenco precisa evoluir rapidamente.

    "O Mister é uma pessoa muito séria, sincera e trabalhadora. Desde que chegou, tenta implementar suas ideias e cabe a nós assimilá-las o mais rápido possível. Temos que melhorar muito para disputar títulos. A camisa do Flamengo não permite jogar nem metade de um tempo abaixo do nível", completou.

  • imago-sport-1080544904.jpgPera Photo Press

    Período sem jogos

    A pausa no calendário chega em um momento considerado decisivo pelo clube. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo viu o Palmeiras abrir oito pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Caso vença a partida atrasada, a diferença ainda será de cinco pontos.

    Além da recuperação no campeonato nacional, o Rubro-Negro já mira o principal desafio do mês de agosto: o confronto diante do Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores.

    Leonardo Jardim acredita que, desta vez, terá as condições ideais para reconstruir o time. Diferentemente da intertemporada durante a Copa, o treinador contará praticamente com todo o elenco à disposição, incluindo jogadores que retornam de lesão.

    "Pretendo unir o grupo em termos de trabalho, porque ainda não conseguimos fazer isso. Agora teremos praticamente todo o elenco reunido e acredito que conseguiremos recuperar o nosso DNA e a forma de jogar que apresentávamos antes da Copa", concluiu.

    O Flamengo volta a campo no dia 9 de agosto, quando recebe o Vitória, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de tentar diminuir a distância para o líder Palmeiras, a equipe buscará uma revanche diante do adversário que a eliminou da Copa do Brasil.

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