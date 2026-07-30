Jardim vê Flamengo longe do ideal e faz alerta: "Resultados preocupam"

O Flamengo ligou o sinal de alerta após a retomada da temporada. Depois da goleada sobre a Chapecoense na volta da Copa do Mundo, o Rubro-Negro empatou com São Paulo e Internacional e viu o Palmeiras ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.
Internamente, a avaliação é de que a equipe ainda não conseguiu recuperar o nível de atuação apresentado antes da pausa. Leonardo Jardim e jogadores do elenco adotaram um discurso semelhante após o empate por 1 a 1 com o Internacional: é hora de aproveitar o período sem jogos para reencontrar a identidade da equipe.
Eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória, o Flamengo terá cerca de dez dias apenas de treinamentos antes de voltar a campo pelo Brasileirão, no dia 9 de agosto.