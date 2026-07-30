Jardim vê Flamengo longe do ideal e faz alerta: "Resultados preocupam"

Após o empate no Beira-Rio, Leonardo Jardim reconheceu que o momento exige atenção e destacou que o Flamengo não pode desperdiçar pontos se quiser defender o título brasileiro.

"Com certeza os resultados preocupam. Sabemos que tudo o que não seja uma vitória, para este grupo, tem peso. Será um campeonato extremamente competitivo e acreditamos que estaremos sempre na disputa, mas não podemos perder pontos para não deixar que o nosso rival abra distância, porque o nosso objetivo é revalidar o título de campeão", afirmou.

O treinador admitiu que a equipe perdeu consistência depois da pausa para a Copa do Mundo e atribuiu parte da queda de rendimento à dificuldade para reunir todo o elenco durante a intertemporada. Segundo Jardim, o Flamengo teve parte dos jogadores trabalhando normalmente no CT enquanto dez atletas estavam defendendo suas seleções, o que impediu uma preparação coletiva mais eficiente.

"Depois do retorno desses jogadores, ainda não conseguimos ajustar a equipe, porque também não tivemos tempo para treinar. Foram poucos dias e três jogos em sequência. Agora precisamos aproveitar este período para voltar a ajustar o grupo e recuperar a qualidade de jogo que apresentávamos antes da Copa", explicou.