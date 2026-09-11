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Flamengo v Cruzeiro - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Jardim confirma mudanças no Flamengo contra o Corinthians e avisa: "Aproveitar quem jogou menos"

Flamengo
Flamengo x Corinthians
Corinthians
Brasileirão
L. Jardim

Rubro-Negro volta a campo pelo Brasileirão neste domingo (13), dois dias após vencer o Independiente del Valle pela Libertadores

O Flamengo terá mudanças para enfrentar o Corinthians neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Leonardo Jardim indicou que pretende utilizar jogadores que tiveram menos minutos na temporada diante do desgaste provocado pela sequência de partidas e pela viagem ao Equador.

A equipe rubro-negra venceu o Independiente del Valle por 2 a 0, na última quinta-feira, em Quito, pela Libertadores. Depois da partida, o técnico português destacou o curto intervalo até o próximo compromisso e sinalizou que a utilização do elenco será fundamental neste momento da temporada.

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  • FBL-LIBERTADORES-DELVALLE-FLAMENGOAFP

    Jardim explica decisão

    O treinador chamou atenção para o impacto da partida disputada na altitude de Quito e para o pouco tempo disponível antes do duelo com o Corinthians.

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    “O desgaste é um desgaste efetivo porque só há dois dias de recuperação, uma viagem muito grande, muitas horas e como vocês viram a dificuldade que os jogadores tiveram (contra o Del Valle, em Quito, a 2850 metros de altitude).”

    Na sequência, Jardim confirmou que pretende recorrer a atletas que não vêm sendo utilizados com tanta frequência.

    “Vamos aproveitar algumas peças que jogaram menos. Começar a recuperação e tentar recuperá-las para o jogo do Corinthians”, admitiu Leonardo Jardim.

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  • Elenco será decisivo

    A estratégia ganha força pelo desgaste acumulado entre os compromissos nacionais e internacionais. Contra o Del Valle, apenas cinco jogadores de linha que começaram como titulares permaneceram em campo durante os 90 minutos: Léo Pereira, Léo Ortiz, Emerson Royal, Jorginho e Pulgar.

    Jardim também ressaltou a importância de ter alternativas no grupo para lidar com uma sequência de jogos em ritmo elevado.

    “É por isso que é importante. O que tem que fazer a diferença no Flamengo é o seu elenco numa loucura destas que a gente tem que jogar sempre ao meio da semana e sempre com a responsabilidade de ganhar os jogos”, finalizou.

    O Flamengo chega ao confronto na liderança do Brasileirão, com 54 pontos em 26 rodadas. O Corinthians, adversário de domingo, ocupa a 12ª posição, com 32 pontos.

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