Jardim confirma mudanças no Flamengo contra o Corinthians e avisa: "Aproveitar quem jogou menos"

O Flamengo terá mudanças para enfrentar o Corinthians neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Leonardo Jardim indicou que pretende utilizar jogadores que tiveram menos minutos na temporada diante do desgaste provocado pela sequência de partidas e pela viagem ao Equador.
A equipe rubro-negra venceu o Independiente del Valle por 2 a 0, na última quinta-feira, em Quito, pela Libertadores. Depois da partida, o técnico português destacou o curto intervalo até o próximo compromisso e sinalizou que a utilização do elenco será fundamental neste momento da temporada.