Jardim confirma mudanças no Flamengo contra o Corinthians e avisa: "Aproveitar quem jogou menos"

O treinador chamou atenção para o impacto da partida disputada na altitude de Quito e para o pouco tempo disponível antes do duelo com o Corinthians.

“O desgaste é um desgaste efetivo porque só há dois dias de recuperação, uma viagem muito grande, muitas horas e como vocês viram a dificuldade que os jogadores tiveram (contra o Del Valle, em Quito, a 2850 metros de altitude).”

Na sequência, Jardim confirmou que pretende recorrer a atletas que não vêm sendo utilizados com tanta frequência.

“Vamos aproveitar algumas peças que jogaram menos. Começar a recuperação e tentar recuperá-las para o jogo do Corinthians”, admitiu Leonardo Jardim.