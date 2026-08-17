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Jamie Vardy é alvo do São Paulo, enquanto o gigante brasileiro avalia uma transferência sem custos
Hierarquia do Morumbi avalia investida
Os gigantes brasileiros teriam feito uma abordagem inicial para contratar o ex-talismã do Leicester, Vardy, após o fim de seu contrato com a Cremonese neste verão. A notícia da surpreendente investida por transferência foi divulgada primeiro pelo jornalista Fabrizio Romano antes de ser amplamente corroborada pela ESPN Brazil. O atacante de 39 anos está atualmente sem clube depois de marcar sete gols em 29 partidas na Itália, campanha que acabou com o rebaixamento para a Serie B.
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Conselho debate oportunidade de mercado
De acordo com a ESPN Brazil, as negociações formais entre as duas partes ainda não começaram, mas o atacante veterano está sendo seriamente considerado como uma "oportunidade de mercado" depois que a diretoria fez uma avaliação minuciosa de sua situação. Uma ala da cúpula acredita que Vardy, considerado em excelente condição física e técnica, injetaria uma mentalidade vencedora inestimável no elenco principal. No entanto, outros membros da diretoria veem a contratação como uma grande aposta, diante do pacote financeiro significativo exigido e da idade do jogador, com o atacante completando 40 anos em janeiro.
Finalizador experiente avalia opções
A investida acontece enquanto o São Paulo busca reforçar um ataque já liderado por Jonathan Calleri, que recentemente renovou seu futuro até 2028. Isso também oferece um novo desafio para Vardy, que se consolidou como um ícone do Leicester com 200 gols em 500 jogos ao longo de 13 temporadas memoráveis. Depois de liderar de forma marcante o conto de fadas do título da Premier League de 2015-16 do Leicester, com 24 gols, o veterano voltou à Inglaterra com a família após encerrar sua passagem pela Itália.
Enquanto avalia seu próximo passo, Vardy lançou o podcast semanal Jamie Vardy's Having A Party com o ex-companheiro de equipe Wes Morgan, deixando claro que não tem planos de voltar a vestir a camisa do Leicester e que vai apenas torcer por eles das arquibancadas.
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Ataque em dificuldade busca inspiração
Caso aceite uma transferência para a América do Sul, Vardy chegaria no meio da campanha, com a equipe ocupando a 13ª colocação da elite do Campeonato Brasileiro após 22 partidas. Um ataque em má fase se tornou uma preocupação urgente, com o time marcando apenas cinco gols nos últimos seis jogos e sem poder de decisão desde maio. A chegada de um goleador experiente é vista como um reforço vital para dar mais força ao ataque e fazer a equipe subir na tabela.
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