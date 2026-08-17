Jamie Vardy é alvo do São Paulo, enquanto o gigante brasileiro avalia uma transferência sem custos

A investida acontece enquanto o São Paulo busca reforçar um ataque já liderado por Jonathan Calleri, que recentemente renovou seu futuro até 2028. Isso também oferece um novo desafio para Vardy, que se consolidou como um ícone do Leicester com 200 gols em 500 jogos ao longo de 13 temporadas memoráveis. Depois de liderar de forma marcante o conto de fadas do título da Premier League de 2015-16 do Leicester, com 24 gols, o veterano voltou à Inglaterra com a família após encerrar sua passagem pela Itália.

Enquanto avalia seu próximo passo, Vardy lançou o podcast semanal Jamie Vardy's Having A Party com o ex-companheiro de equipe Wes Morgan, deixando claro que não tem planos de voltar a vestir a camisa do Leicester e que vai apenas torcer por eles das arquibancadas.