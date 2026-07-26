Jadon Sancho recebe oferta de transferência a título gratuito do Al-Rayyan após deixar o Manchester United

O ex-atacante do Manchester United, Sancho, está sendo cortejado pelo clube catariano Al-Rayyan enquanto busca um novo clube definitivo, segundo o Foot Mercato.

O jogador de 26 anos está oficialmente sem contrato após o término de sua passagem por Old Trafford, e o time do Oriente Médio está ansioso para aproveitar sua disponibilidade para reforçar seu ataque.

O Al-Rayyan apresentou uma oferta a Sancho na tentativa de atraí-lo para a Qatar Stars League. Os Leões são um dos clubes mais prestigiados da região e acreditam que o ex-jogador do Borussia Dortmund possa se tornar o rosto do seu projeto.











