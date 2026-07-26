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Jadon Sancho recebe oferta de transferência a título gratuito do Al-Rayyan após deixar o Manchester United
Gigantes do Catar de olho em estrela inglesa
O ex-atacante do Manchester United, Sancho, está sendo cortejado pelo clube catariano Al-Rayyan enquanto busca um novo clube definitivo, segundo o Foot Mercato.
O jogador de 26 anos está oficialmente sem contrato após o término de sua passagem por Old Trafford, e o time do Oriente Médio está ansioso para aproveitar sua disponibilidade para reforçar seu ataque.
O Al-Rayyan apresentou uma oferta a Sancho na tentativa de atraí-lo para a Qatar Stars League. Os Leões são um dos clubes mais prestigiados da região e acreditam que o ex-jogador do Borussia Dortmund possa se tornar o rosto do seu projeto.
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Período desastroso no United
Sancho se transferiu para o United por uma quantia astronômica de 73 milhões de libras no verão de 2021, mas nunca conseguiu se firmar de fato como titular no time titular sob o comando de vários treinadores.
Sua relação com o clube tornou-se cada vez mais tensa, e ele acabou sendo emprestado ao Borussia Dortmund, ao Chelsea e ao Aston Villa. Apesar de seu talento inegável, o ponta nascido em Londres teve dificuldade em se adaptar às exigências táticas da Premier League.
Papel coadjuvante no Villa
Durante a temporada 2025-26, Sancho passou um período emprestado ao Villa, onde desempenhou um papel secundário em uma temporada histórica para o clube de Midlands. Embora tenha contribuído para que a equipe de Unai Emery conquistasse o troféu da Liga Europa, ele não era titular regular, tendo sido escalado como titular em apenas 18 de suas 39 partidas em todas as competições.
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Conflitos de interesse e perspectivas futuras
A oferta do Al-Rayyan surge em um momento em que Sancho também está sendo associado a um retorno sentimental à Alemanha. Há muito tempo que se atribui ao Borussia Dortmund o interesse em trazer de volta seu ex-ídolo em caráter definitivo, oferecendo-lhe, possivelmente, uma oportunidade em uma liga familiar, na qual ele já se destacou anteriormente.
A transferência para a Liga das Estrelas do Catar faria com que Sancho se juntasse a uma lista crescente de estrelas europeias consagradas que optam por um novo desafio no Golfo. Para o Al-Rayyan, contratar um jogador do calibre de Sancho seria uma grande demonstração de intenções, já que o clube busca dominar a competição nacional.
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