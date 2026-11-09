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Alphadjo CisseGetty
Gianluca Minchiotti
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Itália: Mancini testa o 4-3-3 com Cisse de centroavante

Itália
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Liga das Nações A

Seleção italiana treina sob chuva em Coverciano de olho nos jogos contra França e Bélgica

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12 de nov. de 2026

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A seleção italiana de Roberto Mancini treinou hoje à tarde em Coverciano sob chuva, em preparação para os dois jogos da Nations League: na noite de quinta-feira, em Milão, contra a França, e no domingo, em Bruxelas, contra a Bélgica.

O grupo comandado por Roberto Mancini fez exercícios de aquecimento antes de se dividir: vários jogadores que foram titulares ontem seguiram para a academia, enquanto os demais permaneceram em campo, entre eles Kayode, Palestra, Scalvini, o estreante Palma, Gatti, Ghilardi e Ahanor.

  • À frente da defesa, Tonali, Ricci e o jovem Cassano se revezaram na função de armador. Quanto ao ataque, segundo informa Sportmediaset, no 4-3-3, Cisse, do Milan, foi utilizado como centroavante, outra novidade, revezando-se com Pio Esposito e Scamacca. O treino de hoje foi realizado com portões abertos; o de amanhã à tarde será totalmente fechado.

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