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A seleção italiana de Roberto Mancini treinou hoje à tarde em Coverciano sob chuva, em preparação para os dois jogos da Nations League: na noite de quinta-feira, em Milão, contra a França, e no domingo, em Bruxelas, contra a Bélgica.

O grupo comandado por Roberto Mancini fez exercícios de aquecimento antes de se dividir: vários jogadores que foram titulares ontem seguiram para a academia, enquanto os demais permaneceram em campo, entre eles Kayode, Palestra, Scalvini, o estreante Palma, Gatti, Ghilardi e Ahanor.