Roberto Mancini, técnico da Itália, falou à Rai Sport sobre a partida contra a Turquia: "Não pense que pode ser um jogo fácil. Não será, porque a seleção turca está cheia de bons jogadores. Eles têm desfalques de jogadores importantes, mas contam com outros que certamente vão querer fazer muito bem. Então, realmente não podemos subestimar a partida".
Itália, Mancini: "Inacio precisa de tempo, Vergara pode ser o futuro da Itália"
NOVO FORMATO
"Para mim, parece bastante desgastante, sobretudo para os jogadores. Digamos que dá para fazer melhor... Há garotos que fizeram 3 jogos seguidos, que começaram 3 jogos seguidos. Penso em Pio Esposito, penso em Tonali...".
Os protestos contra Montella
"Quem é treinador sabe que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Então, acredito que ele tenha a experiência para administrar essa situação".
Vergara é o futuro
"Pelo tipo de jogador que é e pela qualidade, é claro que vai depender dele, porque precisa evoluir. Não é que um jogador assim consiga fazer a diferença imediatamente. Leva um pouco de tempo, porque o nível dos jogos é alto. Mas ele jogou no Napoli, também fez partidas importantes, tem qualidades para essa função. Espero que ele possa ser realmente o nosso ponta direita nos próximos anos, porque tem qualidade para isso".
Inácio precisa de tempo
"É um garoto que também precisa fazer algumas partidas para ser nosso, para que não pense em ir para outro lugar com outra camisa. Mas eu acredito que ele já esteja... fidelizado, porque fez toda a base conosco. Se nós pensarmos que ele pode entrar e jogar, está errado, porque é preciso dar tempo a ele: é um garoto que também precisa se desenvolver fisicamente. Mas tem qualidades importantes".
A prioridade é jogar futebol
"Eu acredito que estamos aqui para jogar futebol. E se joga desde criança... Então é a coisa mais bonita que pode existir para um garoto. Neste nível, o único pensamento deve ser jogar, se divertir, saber o que se deve fazer quando se entra em campo. E depois, feitas essas coisas, acho que é possível ficar tranquilo".
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.