Roberto Mancini havia optado, para o terceiro jogo em três da seleção principal da Itália, por não convocar o zagueiro ex-Atalanta e hoje no Crystal Palace Honest Ahanor. Hoje, a Figc explicou em um comunicado o motivo da exclusão do ítalo-nigeriano da lista de convocados também para a partida marcada para esta noite, em Paris, contra a França. Nascido em 2008, ele foi de fato integrado à seleção sub-21 de Silvio Baldini.
Itália: Ahanor deixa a concentração e vai para a seleção sub-21 de Baldini; a Nigéria ainda pode sonhar com o "roubo"
NENHUMA LESÃO, ESCOLHA TÉCNICA PARA AJUDAR A ITÁLIA SUB-21
Portanto, não há nenhuma motivação de ordem física para o defensor, que chegará a Pescara, onde a Itália Sub-21 terá de se preparar para o importantíssimo confronto direto eliminatório contra a Polônia Sub-21.
Uma partida que vale a classificação direta para a próxima Eurocopa - evitando ter de passar pela repescagem prevista durante a pausa de novembro - e na qual a Itália Sub-21 precisa apenas vencer, e por pelo menos dois gols de diferença, para retomar a primeira colocação na tabela.
O comunicado
Honest Ahanor deixa a concentração da seleção principal para se juntar nas próximas horas ao grupo da seleção sub-21, que voltou durante a noite ao Centro de Preparação Olímpica de Tirrenia depois da vitória de ontem sobre a Armênia e enfrenta na segunda-feira, em Pescara, a Polônia, em um duelo decisivo pela classificação à fase final do Campeonato Europeu da categoria.
O defensor do Crystal Palace não viajou ontem para Paris, onde a Itália enfrentará a França nesta noite, no terceiro jogo do grupo da Nations League, permanecendo em treinamento no Centro Técnico Federal de Coverciano junto com outros oito jogadores da Itália.
A Nigéria ainda pode sonhar
A coincidência dos jogos da Itália de Mancini e da seleção sub-21 de Baldini na segunda-feira, 5 de outubro, de fato também deixará Ahanor fora dos convocados para a partida contra a Turquia e, consequentemente, de fazer sua estreia em uma partida oficial com a camisa da seleção principal.
O zagueiro já havia estreado com a camisa da Itália durante os dois amistosos disputados em junho, com Baldini como técnico interino, mas aquelas partidas, na realidade, não contam como jogos válidos para ativar a impossibilidade de uma troca de seleção.
Assim, sem estreia em jogos oficiais, a Nigéria, segunda nacionalidade de Ahanor, pode então voltar a cortejá-lo para tentar o "roubo" da Itália de olho nos próximos compromissos oficiais das seleções.
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