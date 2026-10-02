Portanto, não há nenhuma motivação de ordem física para o defensor, que chegará a Pescara, onde a Itália Sub-21 terá de se preparar para o importantíssimo confronto direto eliminatório contra a Polônia Sub-21.





Uma partida que vale a classificação direta para a próxima Eurocopa - evitando ter de passar pela repescagem prevista durante a pausa de novembro - e na qual a Itália Sub-21 precisa apenas vencer, e por pelo menos dois gols de diferença, para retomar a primeira colocação na tabela.