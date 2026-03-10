“Isso também é um pouco subestimado”: campeões mundiais elogiam Manuel Neuer e o comparam a Lionel Messi

“A cada gol sofrido, você tem a sensação de que Manuel Neuer teria defendido. O legado de Manuel Neuer é realmente muito grande”, disse Kramer, entrando na conversa à beira do campo. Hummels respondeu: “São os maiores passos que você pode seguir – na posição de goleiro em todo o mundo”.

Segundo Kramer, é “um pouco subestimado” o fato de Neuer completar 40 anos no final de março e ainda assim continuar apresentando um desempenho tão bom. “Para mim, ele é o Messi dos goleiros. Há mais de 20 anos, ele é o número um no mundo.”

Neuer revolucionou o gol ao longo de sua longa carreira, principalmente por suas qualidades com a bola. Por isso, Höwedes lembrou-se de seus primeiros passos no Schalke 04, onde Neuer ainda não havia se provado como goleiro participativo. “Quando me tornei profissional, Manu ainda era o número dois atrás de Frank Rost. Ele sempre jogou como zagueiro direito. Você acha que viu alguma diferença? Tecnicamente, ele era muito bom, todos sabemos disso”, disse ele.

Hummels acrescentou: “Ele foi o único goleiro com quem já joguei que pensava como um jogador de campo em determinadas situações. Ele cria espaços como um jogador de campo. Mas não quero exagerar: ele não poderia ter jogado como jogador de campo na Bundesliga.” O próprio Neuer declarou recentemente à France Footballque poderia ter seguido carreira profissional fora da baliza: “Em uma equipe da terceira divisão que joga com posse de bola, isso teria sido possível, por exemplo.”