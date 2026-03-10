Antes do jogo de ida das oitavas de final do FC Bayern de Munique contra o Atalanta Bergamo, os três ex-profissionais, em sua função de especialistas da Amazon Prime Video, abordaram o grande fardo de Jonas Urbig, que substituiu Neuer, novamente lesionado, e não pararam de elogiar o goleiro titular de longa data do clube campeão alemão e da seleção nacional.
“Isso também é um pouco subestimado”: campeões mundiais elogiam Manuel Neuer e o comparam a Lionel Messi
“A cada gol sofrido, você tem a sensação de que Manuel Neuer teria defendido. O legado de Manuel Neuer é realmente muito grande”, disse Kramer, entrando na conversa à beira do campo. Hummels respondeu: “São os maiores passos que você pode seguir – na posição de goleiro em todo o mundo”.
Segundo Kramer, é “um pouco subestimado” o fato de Neuer completar 40 anos no final de março e ainda assim continuar apresentando um desempenho tão bom. “Para mim, ele é o Messi dos goleiros. Há mais de 20 anos, ele é o número um no mundo.”
Neuer revolucionou o gol ao longo de sua longa carreira, principalmente por suas qualidades com a bola. Por isso, Höwedes lembrou-se de seus primeiros passos no Schalke 04, onde Neuer ainda não havia se provado como goleiro participativo. “Quando me tornei profissional, Manu ainda era o número dois atrás de Frank Rost. Ele sempre jogou como zagueiro direito. Você acha que viu alguma diferença? Tecnicamente, ele era muito bom, todos sabemos disso”, disse ele.
Hummels acrescentou: “Ele foi o único goleiro com quem já joguei que pensava como um jogador de campo em determinadas situações. Ele cria espaços como um jogador de campo. Mas não quero exagerar: ele não poderia ter jogado como jogador de campo na Bundesliga.” O próprio Neuer declarou recentemente à France Footballque poderia ter seguido carreira profissional fora da baliza: “Em uma equipe da terceira divisão que joga com posse de bola, isso teria sido possível, por exemplo.”
Hummels conta uma curiosidade sobre Neuer: “Então ele te derruba”
Para Hummels, não há dúvida de que seu goleiro de longa data na seleção alemã e, por alguns anos, no FC Bayern, é “o melhor de todos os tempos”. Ele enfatizou: “Só quando ele se aposentar é que se perceberá realmente o quão bom ele era. E o quanto ele contribuiu para todos os títulos conquistados nos últimos anos”.
No decorrer de seus elogios, o trio também falou sobre lembranças comuns com Neuer. Quando Kramer perguntou a Hummels, com um largo sorriso, se ele já havia tentado driblar o goleiro, este confessou: “Infelizmente, tentei várias vezes. Depois disso, acho que fiz a corrida mais rápida da minha carreira. Porque, quando você passa por cima dele — você sabe disso —, ele corre atrás de você com a bola e te derruba. É uma medida educativa.”
Segundo Kramer, a presença de Neuer influencia principalmente os atacantes adversários. “Basta lembrar a final da Copa do Mundo de 2014. Higuaín marcaria contra qualquer outro goleiro do mundo. Mas, como Neuer estava lá, ele chutou 20 metros ao lado do gol.” Naquela ocasião, o argentino perdeu miseravelmente a chance de abrir o placar no meio do primeiro tempo, desperdiçando uma chance cara a cara com Neuer. Em seguida, Hummels lembrou-se de dois pênaltis que cobrou contra Neuer em sua carreira pelo BVB.
“Ambas as vezes na Copa da Alemanha, uma vez na semifinal e outra na final. O gol é pequeno. O da final entrou. O da semifinal não. Eu diria que foi melhor do que na final. Tive muita sorte. Quando ele está na sua frente, é uma sensação incrível”, disse o ex-zagueiro: “Ele tem tanto carisma que você nem acredita que vai conseguir marcar.”
Fim da carreira no verão? Futuro de Neuer em aberto – Urbig está pronto
Enquanto isso, o futuro de Neuer permanece incerto. Ainda não se sabe se ele renovará seu contrato, que expira no verão. O capitão do Bayern vem lutando contra lesões repetidas vezes nesta temporada. Contra o Gladbach, ele sofreu uma ruptura muscular, assim como três semanas antes contra o Bremen, e foi substituído por Urbig no intervalo – e, por isso, também ficou de fora da escalação em Bergamo.
“Ele vai fazer 40 anos em março”, disse Eberl depois, “e por isso estamos felizes por ter Jonas e Ulle (Sven Ulreich; nota do editor) como bons goleiros reservas, para que você possa fazer a substituição no intervalo sem que nada mude no jogo”.
De acordo com a revista Sport Bild, durante a pausa para os jogos internacionais e, portanto, também por volta do aniversário de 40 anos de Neuer, estão previstas conversas entre o clube e o ex-goleiro da seleção alemã para esclarecer a situação. Se ele encerrar a carreira, Urbig poderá finalmente seguir seus passos. O FCB contratou o jogador de 22 anos do 1. FC Köln no início de 2025 e, desde então, o preparou cuidadosamente na sombra de Neuer. Urbig tem tido algumas oportunidades esporádicas desde então e, mais recentemente, foi chamado várias vezes devido à pausa forçada de Neuer por lesão.
Manuel Neuer: estatísticas e dados de desempenho
Equipe Jogos Gols sofridos Jogos sem sofrer gols FC Bayern 590 486 275 Schalke 04 203 194 80 Alemanha 124 118 51