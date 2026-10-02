'Isso pode levar tempo' - CEO do Tottenham dá voto público de confiança a Roberto De Zerbi apesar de início de PESADELO

O Tottenham está afundado na lanterna da tabela, sem vencer nenhuma de suas cinco primeiras partidas da liga. Essa sequência ruim vem após um enorme investimento de £380 milhões (US$ 501 milhões) no verão, com a chegada de 10 reforços, incluindo Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Savio.

Apesar dos resultados, Venkatesham encontrou pontos positivos durante uma recente reunião do Fan Advisory Board. Ele destacou a forte criação de chances nos jogos contra Newcastle, Nottingham Forest e Everton, nos quais o Tottenham não conseguiu balançar as redes.

O elenco passou por uma reformulação drástica ao longo do verão. Mesmo com o forte investimento em novos talentos, o Tottenham também se desfez de nomes experientes como Cristian Romero, Joao Palhinha e o goleiro Guglielmo Vicario.



