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'Isso pode levar tempo' - CEO do Tottenham dá voto público de confiança a Roberto De Zerbi apesar de início de PESADELO
Sequência sem vitórias vem após gastos extravagantes
O Tottenham está afundado na lanterna da tabela, sem vencer nenhuma de suas cinco primeiras partidas da liga. Essa sequência ruim vem após um enorme investimento de £380 milhões (US$ 501 milhões) no verão, com a chegada de 10 reforços, incluindo Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Savio.
Apesar dos resultados, Venkatesham encontrou pontos positivos durante uma recente reunião do Fan Advisory Board. Ele destacou a forte criação de chances nos jogos contra Newcastle, Nottingham Forest e Everton, nos quais o Tottenham não conseguiu balançar as redes.
O elenco passou por uma reformulação drástica ao longo do verão. Mesmo com o forte investimento em novos talentos, o Tottenham também se desfez de nomes experientes como Cristian Romero, Joao Palhinha e o goleiro Guglielmo Vicario.
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Venkatesham pede paciência
Dirigindo-se diretamente aos torcedores, o CEO reconheceu a frustração da torcida após as dificuldades da última temporada. No entanto, ele enfatizou acreditar que os indicadores mostram sinais promissores sob o comando do treinador italiano. "Estou encorajado por aspectos dos desempenhos subjacentes desde a derrota na estreia [contra o Brentford]", afirmou Venkatesham.
Ele pediu paciência enquanto o novo elenco ganha entrosamento. "O clube fez mudanças significativas durante o verão, tanto dentro quanto fora de campo, e reconheceu que elas podem levar tempo para surtir efeito por completo", acrescentou Venkatesham, dando respaldo firme a De Zerbi e à reestruturação nos bastidores.
A realidade financeira também foi um dos principais temas. Ao explicar os £ 150 milhões (US$ 198 milhões) arrecadados com vendas de jogadores, incluindo a transferência de £ 50 milhões (US$ 66 milhões) de Luka Vuskovic para o Brighton, Venkatesham foi direto. "O clube precisava melhorar como vendedor de jogadores, tendo obtido retornos limitados nos anos anteriores, e fazer isso é importante no futebol moderno para cumprir os regulamentos financeiros", disse.
Restrições financeiras moldam reformulação do clube
A situação econômica do Tottenham continua sendo uma questão urgente, mesmo depois de os proprietários majoritários, a família Lewis, terem injetado £120m (US$ 158m) em capital no mês passado. O CEO traçou um quadro sombrio da situação atual do clube.
"As regulamentações financeiras representavam uma limitação real. O clube não registrava lucro desde 2019, e seus custos estavam aumentando devido ao investimento no time masculino em salários e taxas de transferência", explicou Venkatesham.
Ele também apontou os recentes fracassos domésticos como um enorme peso sobre os recursos. "Os sucessivos 17º lugares e a ausência de receita europeia nesta temporada também afetaram a posição de receita do clube", observou.
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Corrigindo a crise física
Olhando para frente, o Tottenham precisa resolver seu péssimo retrospecto de lesões se quiser sair da zona de rebaixamento. O clube implementou mudanças abrangentes em seus departamentos médico e de preparação física para combater esses problemas físicos persistentes.
Melhorias no centro de treinamento também já foram concluídas para dar suporte à equipe de desempenho. Enquanto isso, o Tottenham enfrenta saídas futuras garantidas para equilibrar as contas. Radu Dragusin e Kevin Danso deixarão o clube em definitivo no próximo verão devido a obrigações de empréstimo, enquanto Vicario e Pape Sarr têm opções para tornar permanentes suas transferências para a Juventus, garantindo recursos cruciais para a reconstrução em andamento de De Zerbi.
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