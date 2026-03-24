Em uma coletiva de imprensa antes do amistoso desta sexta-feira contra a Suíça, o capitão da seleção alemã saiu em defesa de Rüdiger. Devido a alguns deslizes no Real Madrid, problemas físicos e atuações medíocres nas últimas partidas pela seleção alemã, o jogador de 33 anos corre o risco de ficar no banco, atrás de Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck.
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"Isso está sendo esquecido na Alemanha!" Joshua Kimmich sai em defesa de estrela da DFB duramente criticada
No entanto, para Kimmich, uma coisa é certa: “Toni é um jogador muito importante. Às vezes tenho a sensação de que, na Alemanha, as pessoas se esquecem de tudo o que ele conquistou nos últimos anos. Toni é indiscutivelmente titular no Real Madrid e chega, quase todos os anos, pelo menos às quartas de final ou às semifinais da Liga dos Campeões. Essa experiência pode nos ajudar muito no torneio.”
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, advertiu publicamente Rüdiger após seu surto na final da Copa da Espanha contra o FC Barcelona, no final de maio, e disse: “Ele sabe da minha opinião de que isso não é bom e que o limite também foi atingido. Ele também sabe que isso não pode acontecer novamente, caso contrário, haverá consequências mais graves.”
Rüdiger xingou o árbitro e atirou um objeto nele, sendo posteriormente suspenso por seis jogos. Recentemente, ele causou polêmica com uma entrada violenta contra Rico, do Getafe. Este acusou Rüdiger de ter tentado “esmagar meu rosto”.
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Antonio Rüdiger é apenas o terceiro na hierarquia da DFB, atrás de Tah e Schlotterbeck?
Do ponto de vista esportivo, surge antes da Copa do Mundo um debate sobre a dispensabilidade de Rüdiger, tendo em vista a dupla Tah e Schlotterbeck. Como Nagelsmann quer, a todo custo, escalar um jogador canhoto com qualidades de construção de jogadas na zaga central e Tah está tendo uma temporada de estreia impressionante no FC Bayern, que atualmente domina tudo, o ex-líder da defesa da DFB corre o risco de ficar no banco.
Também porque ele não se destacou exatamente em uma de suas últimas atuações pela seleção alemã. Pois, ao lado de Nnamdi Collins, que então fazia sua estreia, Rüdiger, em particular, teve um desempenho extremamente ruim na debacle das eliminatórias da Copa do Mundo na Eslováquia. Na vitória sobre a Irlanda do Norte, poucos dias depois, Rüdiger disputou então sua última partida pela seleção até o momento
Em seguida, o corpo voltou a dar problemas. Uma grave lesão muscular o deixou fora de ação por quase três meses; no início do ano, foi novamente o joelho que o custou seis partidas oficiais pelo Real.
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Nagelsmann elogia Rüdiger: "Ele é excepcional nessa função"
Isso também preocupa o técnico da seleção alemã neste ano de Copa do Mundo, razão pela qual ele considerou que não está “escrito em pedra” que Rüdiger retorne como zagueiro-líder da seleção.
“Depende muito do desempenho dele. Tenho um ótimo relacionamento com o Antonio, um bom diálogo sobre todos os aspectos, sobre em que função ele pode voltar ou não voltar, caso não esteja em forma. Ele teve grandes problemas no joelho e demorou muito para se recuperar”, disse Nagelsmann em sua polêmica entrevista à revista kicker no início do mês.
A “grande habilidade” do jogador de 33 anos são “as situações de um contra um em espaços apertados. Nisso ele é excepcionalmente bom, um excelente duelista. Antonio precisa estar 100% em forma e saudável. Se ele tiver aquelas dores que às vezes também sentia conosco, não vai atingir seu limite de desempenho, e isso não faz sentido. Mas ele está no caminho certo.”
O próprio Rüdiger está ciente das discussões em torno de sua pessoa no que diz respeito à seleção nacional e recentemente se mostrou compreensivo. "A discussão me mostra mais uma vez que tenho uma responsabilidade que, em alguns momentos, não cumpri. Levo a sério as críticas apresentadas de forma séria e objetiva, porque eu mesmo sei que tive momentos que foram claramente exagerados. Não quero ser um foco de discórdia, mas sim proporcionar estabilidade e segurança."