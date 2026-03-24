"Isso está sendo esquecido na Alemanha!" Joshua Kimmich sai em defesa de estrela da DFB duramente criticada

No entanto, para Kimmich, uma coisa é certa: “Toni é um jogador muito importante. Às vezes tenho a sensação de que, na Alemanha, as pessoas se esquecem de tudo o que ele conquistou nos últimos anos. Toni é indiscutivelmente titular no Real Madrid e chega, quase todos os anos, pelo menos às quartas de final ou às semifinais da Liga dos Campeões. Essa experiência pode nos ajudar muito no torneio.”

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, advertiu publicamente Rüdiger após seu surto na final da Copa da Espanha contra o FC Barcelona, no final de maio, e disse: “Ele sabe da minha opinião de que isso não é bom e que o limite também foi atingido. Ele também sabe que isso não pode acontecer novamente, caso contrário, haverá consequências mais graves.”

Rüdiger xingou o árbitro e atirou um objeto nele, sendo posteriormente suspenso por seis jogos. Recentemente, ele causou polêmica com uma entrada violenta contra Rico, do Getafe. Este acusou Rüdiger de ter tentado “esmagar meu rosto”.