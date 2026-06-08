Isso era algo totalmente inesperado: uma reviravolta espetacular por parte de Said El Mala?

Segundo rumores da imprensa inglesa, os grandes clubes como o Liverpool, o Arsenal e os dois times de Manchester também teriam demonstrado interesse em El Mala. No entanto, ele não estaria entre as principais prioridades na lista de transferências desses grandes clubes da Premier League. Uma transferência dentro da Bundesliga também parece improvável devido ao custo. Tanto o FC Bayern de Munique quanto o BVB teriam demonstrado interesse recentemente.

Enquanto isso, El Mala ainda está vinculado ao Colônia até 2030. Se ficar, porém, ele ganharia, em qualquer caso, bem menos do que em uma possível transferência para a Inglaterra. O Brentford teria tentado atraí-lo com um salário anual de mais de quatro milhões de euros.

Para o Colônia, a permanência de El Mala seria nada menos que um grande feito. Com 18 participações em gols em 34 partidas, muitas delas como reserva, ele teve participação decisiva na manutenção do time recém-promovido à Bundesliga na última temporada. Consequentemente, houve fortes pedidos para que ele fosse convocado para a seleção alemã na Copa do Mundo. Principalmente após a lesão de Lennart Karl. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, no entanto, surpreendentemente convocou Assan Ouedraogo, do RB Leipzig, abrindo mão assim de um substituto direto para a posição de ponta.