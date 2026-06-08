Segundo informações obtidas pela revista "kicker", a Bundesliga continuaria disposta a negociar caso surgisse uma oferta lucrativa pelo jogador de exceção. No entanto, agora também existe novamente a possibilidade de ele permanecer no clube.
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Isso era algo totalmente inesperado: uma reviravolta espetacular por parte de Said El Mala?
Assim, o Effzeh estaria novamente considerando seriamente esse cenário, que até recentemente não era exatamente o esperado. O Sport1 também havia especulado recentemente sobre uma possível volta por cima de El Malas. Isso porque, no momento, não há à vista uma nova oferta que atenda às expectativas financeiras do Geißböcke e às ambições esportivas do jogador.
Recentemente, o FC Brentford teria oferecido o pacote total exigido, no valor de 50 milhões de euros, pelo jogador de 19 anos. Apesar do suposto acordo entre todas as partes, houve, no entanto, uma mudança de opinião por parte do jogador, levando a mãe de El Malas — agora principal assessora do jovem astro em ascensão na Bundesliga — a desistir do negócio. Segundo informações do jornal Bild, ela não estaria convencida de que o clube da Premier League fosse o passo certo para seu filho. Após o fracasso do negócio, segundo o Express, teria reinado “perplexidade” entre a diretoria do FC.
El Mala: ficaria no 1. FC Köln com um salário bem menor do que na Inglaterra?
Segundo rumores da imprensa inglesa, os grandes clubes como o Liverpool, o Arsenal e os dois times de Manchester também teriam demonstrado interesse em El Mala. No entanto, ele não estaria entre as principais prioridades na lista de transferências desses grandes clubes da Premier League. Uma transferência dentro da Bundesliga também parece improvável devido ao custo. Tanto o FC Bayern de Munique quanto o BVB teriam demonstrado interesse recentemente.
Enquanto isso, El Mala ainda está vinculado ao Colônia até 2030. Se ficar, porém, ele ganharia, em qualquer caso, bem menos do que em uma possível transferência para a Inglaterra. O Brentford teria tentado atraí-lo com um salário anual de mais de quatro milhões de euros.
Para o Colônia, a permanência de El Mala seria nada menos que um grande feito. Com 18 participações em gols em 34 partidas, muitas delas como reserva, ele teve participação decisiva na manutenção do time recém-promovido à Bundesliga na última temporada. Consequentemente, houve fortes pedidos para que ele fosse convocado para a seleção alemã na Copa do Mundo. Principalmente após a lesão de Lennart Karl. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, no entanto, surpreendentemente convocou Assan Ouedraogo, do RB Leipzig, abrindo mão assim de um substituto direto para a posição de ponta.