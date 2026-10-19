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“Isso é futebol!”: Mikel Arteta defende decisão de tirar Eberechi Eze e explica substituição no intervalo da vitória do Arsenal sobre o Nottingham Forest
Ajustes táticos no City Ground
Depois de marcar seu primeiro gol na temporada na vitória do Arsenal sobre o Lille pela Champions League, no meio da semana, Eze ganhou uma vaga entre os titulares no City Ground. No entanto, o jogador da seleção inglesa teve dificuldades para causar impacto em um primeiro tempo apagado diante da sólida defesa do Forest.
Como os atuais campeões não conseguiram acertar uma única finalização no gol antes do intervalo, Arteta decidiu agir sem hesitar. Eze deu lugar a Madueke no segundo tempo, uma mudança que acabou tirando o zero do placar e manteve o Arsenal firme na disputa ao lado do Manchester City, líder da Premier League.
Substituído, o atacante demonstrou frustração no banco de reservas enquanto seus companheiros enfrentavam um segundo tempo tenso.
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Adaptando-se a uma defesa resistente
Arteta apontou o bloco defensivo recuado do Forest como o principal motivo para substituir Eze e afirmou que sua equipe precisava de uma abordagem completamente diferente.
“Pela forma como eles estavam se defendendo, com os dois blocos por fora, os dois meio-campistas criavam jogadas sem representar uma ameaça real nas costas da defesa, apenas forçando Munoz a jogar de outra maneira”, explicou o técnico do Arsenal. “Eles estavam mais confortáveis. É para isso que temos jogadores diferentes, com qualidades diferentes, e nos adaptamos ao que o jogo apresenta.”
Questionado sobre a frustração visível de Eze no banco de reservas, Arteta deu uma resposta pragmática, mas elogiou as atuações recentes do atacante em competições europeias. “Há três dias, ele marcou um gol, deveria ter marcado três, e estávamos todos felizes”, disse. “Isso é futebol. Um dia é brilhante. Especialmente para jogadores de ataque, é extremamente difícil encontrar espaços contra uma equipe que se defende com dez jogadores ao redor da área, com o camisa 9 recuando quase até a entrada dela e com esse entrosamento. Por isso, você precisa de jogadores descansados, de um perfil diferente e de tentar coisas novas.”
Reservas fazem a diferença decisiva
A profundidade do elenco do Arsenal acabou garantindo os pontos, e Arteta elogiou as contribuições decisivas dos jogadores que entraram em campo. "Noni, Jurrien [Timber] e Mikel [Merino] foram brilhantes quando entraram, e Viktor [Gyokeres] realmente mudou o jogo. Todos fizeram a diferença, e é disso que precisamos", afirmou Arteta. "Noni foi o destaque, claro, porque marcou o gol, e essa foi a diferença."
O treinador também destacou a força mental necessária para superar um adversário difícil de vencer depois de um primeiro tempo sem poder de ataque. "Às vezes, você pode ficar frustrado contra equipes difíceis de superar. No primeiro tempo, não tivemos nenhuma finalização no alvo, e conversamos sobre isso", admitiu. "Tivemos mais duas grandes chances no segundo tempo, mas a única finalização no alvo que tivemos sofreu um leve desvio e entrou."
Arteta fez questão de lembrar ao elenco que a disputa pelo título exige um esforço coletivo. "Alguns deles jogaram há três dias, e outros vão começar a próxima partida. Eles sabem que todos precisam estar prontos", acrescentou. "Se você for necessário depois de 60 minutos, depois de 45 minutos ou, às vezes, por apenas dois minutos, temos agora um elenco capaz de decidir nesses momentos e precisamos usá-lo. Foi uma ótima reação [após marcar o gol], com disposição para defender em uma situação muito aberta, difícil e estressante."
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Mantendo a briga pelo título
A vitória apertada por 1 a 0 mantém o Arsenal a uma distância alcançável do Manchester City, líder da tabela. A disposição de Arteta para fazer mudanças duras e decisivas em jogos equilibrados ressalta o alto nível de exigência necessário para defender o título com sucesso.
Com um calendário apertado que testa constantemente os limites físicos do elenco, será fundamental que o técnico continue a fazer rodízios de forma proativa. Eze terá agora de superar rapidamente a decepção e lutar para recuperar seu lugar entre os titulares, já que o próximo compromisso do Arsenal será contra o Bayern de Munique, campeão da Bundesliga, em um confronto de peso pela Champions League na quarta-feira.
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