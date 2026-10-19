Depois de marcar seu primeiro gol na temporada na vitória do Arsenal sobre o Lille pela Champions League, no meio da semana, Eze ganhou uma vaga entre os titulares no City Ground. No entanto, o jogador da seleção inglesa teve dificuldades para causar impacto em um primeiro tempo apagado diante da sólida defesa do Forest.

Como os atuais campeões não conseguiram acertar uma única finalização no gol antes do intervalo, Arteta decidiu agir sem hesitar. Eze deu lugar a Madueke no segundo tempo, uma mudança que acabou tirando o zero do placar e manteve o Arsenal firme na disputa ao lado do Manchester City, líder da Premier League.

Substituído, o atacante demonstrou frustração no banco de reservas enquanto seus companheiros enfrentavam um segundo tempo tenso.