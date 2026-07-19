Messi aproveitou a ocasião para chamar a atenção dos árbitros para a ação de Cucurella e, indiretamente, pedir um cartão vermelho para o espanhol. Isso porque: em resposta ao escândalo de racismo na partida da Liga dos Campeões entre o Benfica de Lisboa e o Real Madrid, em fevereiro — quando Gianluca Prestianni, do Benfica, supostamente proferiu insultos racistas contra o astro do Real, Vinicius Júnior, com a mão na boca —, a FIFA introduziu uma nova regra rigorosa para a Copa do Mundo de 2026.

Essa regra determina que jogadores que colocarem a mão na boca ao falar, em uma situação visivelmente conflituosa, devem ser punidos com cartão vermelho. O paraguaio Miguel Almirón recebeu um cartão vermelho dessa forma na partida da fase de grupos contra a Turquia.

No caso de Cucurella, porém, não ficou realmente claro que ele estivesse procurando briga com Messi com suas palavras ou que quisesse ofender o jogador de 39 anos. Por isso, a cena também não foi analisada pelo VAR.