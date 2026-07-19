Quando, após o cartão amarelo-vermelho recebido pelo companheiro de equipe de Messi, Enzo Fernández, nos acréscimos dos 90 minutos regulamentares, Pau Cubarsi — que havia sofrido a falta — recebia atendimento médico em campo e a partida foi interrompida por alguns instantes, Cucurella conversou com o astro argentino e, ao fazê-lo, levou a mão brevemente à boca.
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"Isso é desespero": Lionel Messi é duramente criticado por causa de uma cena com Marc Cucurella na final da Copa do Mundo
Messi aproveitou a ocasião para chamar a atenção dos árbitros para a ação de Cucurella e, indiretamente, pedir um cartão vermelho para o espanhol. Isso porque: em resposta ao escândalo de racismo na partida da Liga dos Campeões entre o Benfica de Lisboa e o Real Madrid, em fevereiro — quando Gianluca Prestianni, do Benfica, supostamente proferiu insultos racistas contra o astro do Real, Vinicius Júnior, com a mão na boca —, a FIFA introduziu uma nova regra rigorosa para a Copa do Mundo de 2026.
Essa regra determina que jogadores que colocarem a mão na boca ao falar, em uma situação visivelmente conflituosa, devem ser punidos com cartão vermelho. O paraguaio Miguel Almirón recebeu um cartão vermelho dessa forma na partida da fase de grupos contra a Turquia.
No caso de Cucurella, porém, não ficou realmente claro que ele estivesse procurando briga com Messi com suas palavras ou que quisesse ofender o jogador de 39 anos. Por isso, a cena também não foi analisada pelo VAR.
- AFP
Lionel Messi pediu indiretamente um cartão vermelho para Marc Cucurella na final da Copa do Mundo
“Isso é desespero”, disse o ex-jogador da seleção inglesa Wayne Rooney, que atua como comentarista da BBC Sport, demonstrando grande decepção com Messi. “A Argentina joga assim mesmo. Todos sabemos como eles atuam em campo. Mas, mesmo assim, é preciso sempre manter o espírito esportivo — e, por isso, foi triste ver o que Messi fez.”
O ex-goleiro da seleção inglesa Joe Hart também avaliou a cena de forma bastante crítica: “Não gostei nada disso do Messi. Isso só mostra o quanto a Espanha é superior, se até mesmo o Messi se deixa levar a fazer algo assim”, afirmou Hart.
Logo após o cartão amarelo-vermelho para Fernández, a Argentina, que parecia bastante inofensiva, conseguiu levar a final da Copa do Mundo em Nova York/Nova Jersey para a prorrogação. Nessa prorrogação, porém, Messi e companhia, em desvantagem numérica, ficaram ainda mais sob pressão e, aos 106 minutos, coube a Ferran Torres marcar o gol da vitória por 1 a 0 para a Espanha.
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