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Isso abala a credibilidade da Bola de Ouro? Jornalista admite erro na votação: peço desculpas a Kane

H. Kane
L. Yamal
Bayern de Munique
England
Espanha
Alemanha

Yamal completamente ignorado: avaliação chocante para o dono da Bola de Ouro

Harry Kane foi coroado com a Bola de Ouro de 2026, mas o voto de um dos membros do júri gerou polêmica após colocar o capitão do Bayern de Munique na sexta posição, atrás de Ferran Torres e Kylian Mbappé, apesar de sua conquista do prêmio.

E agora, o jornalista croata Dravko Rietch admitiu que errou na avaliação da temporada do atacante inglês.

Rietch é membro do júri da revista France Football, responsável por conceder a Bola de Ouro desde 1992. Em sua lista dos dez melhores jogadores de 2026, colocou Rodri na primeira posição, seguido de Erling Haaland e depois Lionel Messi, enquanto posicionou Kane em sexto.

A lista do jornalista croata não incluiu o nome de Lamine Yamal, que ocupou a terceira posição na classificação final do prêmio.

As escolhas do jornalista croata, que trabalha no jornal Sportski Novosti, levantaram questionamentos sobre sua avaliação do desempenho de Kane, antes de ele vir a público admitir seu erro, segundo um relatório publicado pelo jornal alemão Bild nesta quarta-feira.

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  • "Reconheço meu erro"

    Rieth escreveu em um comunicado publicado pelo jornal "Sportske Novosti" em sua conta no Instagram: "Desde o início, reconheço meu erro e assumo a responsabilidade por ele, na condição de membro do júri da France Football para a Bola de Ouro 2026, na avaliação do desempenho de Harry Kane, após tê-lo colocado apenas em sexto lugar na lista dos dez jogadores que escolhi".

    Ele também disse ao jornal "Večernji List" que precisa reconhecer que colocar Kane em uma posição tão atrasada foi um erro.

    O jornalista croata explicou que seu foco na Copa do Mundo foi a razão por trás de sua avaliação, já que deu ao desempenho dos jogadores com suas seleções nacionais um peso maior do que ao nível que apresentaram com seus clubes.

    Leia também: A história de Messi perdeu seu impacto? Os critérios da Bola de Ouro no banco dos réus

    Rieth baseou suas escolhas na conquista do título da Copa do Mundo por Rodri com a Espanha, além do brilho de Haaland, Messi e Mbappé com suas seleções.

    Ele também destacou que Ferran Torres marcou o gol da vitória da Espanha na partida final contra a Argentina.

    Em contrapartida, Kane marcou seis gols e deu uma assistência durante a Copa do Mundo, e levou a seleção da Inglaterra até as semifinais. Ainda assim, Rieth considerou que Lamine Yamal teve "um papel realmente marginal" na conquista do título pela Espanha.

    Já a colocação de Haaland em segundo lugar foi justificada pelo jornalista com base na importância do atacante norueguês para a seleção de seu país, que ele descreveu como tendo sido "uma surpresa de primeira ordem".

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