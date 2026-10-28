Isso abala a credibilidade da Bola de Ouro? Jornalista admite erro na votação: peço desculpas a Kane

Harry Kane foi coroado com a Bola de Ouro de 2026, mas o voto de um dos membros do júri gerou polêmica após colocar o capitão do Bayern de Munique na sexta posição, atrás de Ferran Torres e Kylian Mbappé, apesar de sua conquista do prêmio.

E agora, o jornalista croata Dravko Rietch admitiu que errou na avaliação da temporada do atacante inglês.

Rietch é membro do júri da revista France Football, responsável por conceder a Bola de Ouro desde 1992. Em sua lista dos dez melhores jogadores de 2026, colocou Rodri na primeira posição, seguido de Erling Haaland e depois Lionel Messi, enquanto posicionou Kane em sexto.

A lista do jornalista croata não incluiu o nome de Lamine Yamal, que ocupou a terceira posição na classificação final do prêmio.

As escolhas do jornalista croata, que trabalha no jornal Sportski Novosti, levantaram questionamentos sobre sua avaliação do desempenho de Kane, antes de ele vir a público admitir seu erro, segundo um relatório publicado pelo jornal alemão Bild nesta quarta-feira.