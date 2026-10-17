As declarações do jogador argentino vieram após a anulação de seu gol de voleio nos acréscimos do primeiro tempo, por causa de um toque de mão de seu companheiro Cucho Hernández.

Questionado se existem critérios diferentes na aplicação das regras quando se trata do Barcelona, Lo Celso não respondeu diretamente, mas fez uma observação ácida: "Posso falar sobre as jogadas específicas que vivi dentro de campo. No fim, o toque do Cucho pode ser infração ou não, mas há muitas coisas acontecendo naquela jogada. Tem um desvio, a bola sobe, tem uma disputa de bola pelo alto... Não sei de verdade".

E completou: "Mas se fosse o Barcelona que tivesse marcado o gol, ele também seria anulado por causa daquela infração? Não sei a verdade, mas o que digo é que há uma disputa de cabeça e muitas coisas acontecem na partida".