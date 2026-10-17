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Ironia com o cartão de Yamal: astro do Betis questiona: as mesmas decisões seriam tomadas se favorecessem o Barcelona?

Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
G. Lo Celso
L. Yamal
Espanha
Argentina

Nova polêmica esquenta a briga na La Liga

O meio-campista do Real Betis, Giovani Lo Celso, manifestou profunda insatisfação com as decisões da arbitragem na partida de sua equipe contra o Barcelona, neste sábado.

O Barcelona venceu o Real Betis por 5 a 2, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol, numa partida marcada por diversas reviravoltas e decisões polêmicas da arbitragem.

Lo Celso questionou de forma implícita a consistência dos critérios na aplicação das regras, após a anulação de seu gol e a expulsão direta de seu companheiro Facundo Buonanotte.

  • Critérios de arbitragem dúbios?

    As declarações do jogador argentino vieram após a anulação de seu gol de voleio nos acréscimos do primeiro tempo, por causa de um toque de mão de seu companheiro Cucho Hernández.

    Questionado se existem critérios diferentes na aplicação das regras quando se trata do Barcelona, Lo Celso não respondeu diretamente, mas fez uma observação ácida: "Posso falar sobre as jogadas específicas que vivi dentro de campo. No fim, o toque do Cucho pode ser infração ou não, mas há muitas coisas acontecendo naquela jogada. Tem um desvio, a bola sobe, tem uma disputa de bola pelo alto... Não sei de verdade".

    E completou: "Mas se fosse o Barcelona que tivesse marcado o gol, ele também seria anulado por causa daquela infração? Não sei a verdade, mas o que digo é que há uma disputa de cabeça e muitas coisas acontecem na partida".

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  • "Uma decisão questionável": a equação mudou completamente

    Lo Celso descreveu a decisão de anular o gol como "duvidosa", garantindo que ele poderia ter sido validado, antes de falar sobre o impacto psicológico e moral da decisão em sua equipe, afirmando, segundo o que foi divulgado pelo site Estadio Deportivo: "É um momento decisivo. Sair do empate no primeiro tempo para a desvantagem de 2 a 1 muda completamente a equação. E depois de diminuirmos a diferença para 3 a 2, acredito que a decisão da expulsão foi o que realmente encerrou a partida".

  • A polêmica do cartão vermelho

    Lo Celso também não deixou de comentar o episódio da expulsão que reduziu o Betis a dez jogadores, apontando a diferença de punição entre os atletas envolvidos na mesma confusão, já que Bernal foi expulso enquanto o árbitro apenas aplicou um cartão amarelo a Lamine Yamal, segundo sua opinião.

    Sobre o assunto, ele declarou: "É apenas um choque entre dois jogadores. Um deles recebe cartão vermelho direto, enquanto o outro leva amarelo. Mas, no fim das contas, são detalhes. O que eu valorizo é o esforço da equipe, que competiu até o final, mesmo diante do melhor time da Europa atualmente".

    As declarações surgem em um clima tenso vivido nas arquibancadas do estádio La Cartuja, onde os torcedores do Betis demonstraram sua irritação com a sequência de decisões que, na opinião deles, favoreceram o Barcelona.

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