O meio-campista do Real Betis, Giovani Lo Celso, manifestou profunda insatisfação com as decisões da arbitragem na partida de sua equipe contra o Barcelona, neste sábado.
O Barcelona venceu o Real Betis por 5 a 2, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol, numa partida marcada por diversas reviravoltas e decisões polêmicas da arbitragem.
Lo Celso questionou de forma implícita a consistência dos critérios na aplicação das regras, após a anulação de seu gol e a expulsão direta de seu companheiro Facundo Buonanotte.