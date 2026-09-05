Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082220613.jpgSports Press Photo
Luis Felipe Gonçalves

Inter tenta reagir no Z-4 com Pezzolano suspenso e auxiliar que perdeu todos os jogos

Internacional
P. Pezzolano
Internacional x Santos
Brasileirão

Treinador colorado cumprirá suspensão e será substituído pelo auxiliar Esteban Conde diante do Santos neste domingo, no Beira-Rio

Pressionado no cargo, Paulo Pezzolano será desfalque do Internacional na decisão contra o Santos neste domingo (6), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Bahia e cumprirá suspensão justamente em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Sem Pezzolano na partida, o Inter será comandado pelo auxiliar Esteban Conde. Será o quarto jogo do uruguaio à frente da equipe, que perdeu os três anteriores: 2 a 1 para o Ypiranga, pelo Gauchão, e 1 a 0 para o Bahia e 2 a 0 para o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Pezzolano terá a missão de preparar a equipe nos bastidores e deixar a estratégia encaminhada para Conde. O cenário, porém, é delicado. O Colorado não vence há sete partidas considerando todas as competições, com três derrotas no período. No Brasileirão, a seca é ainda maior: são nove jogos sem vitória, com cinco derrotas.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • imago-sport-1080875579.jpgAction Plus

    Treinador sob pressão

    O momento ruim no Brasileirão, somado à derrota no Gre-Nal e à eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, aumentou a pressão sobre Pezzolano. Mesmo suspenso e fora do banco neste domingo, o uruguaio pode ter seu futuro definido pelo resultado diante do Santos.

    O Inter ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com 25 pontos, mesma pontuação do Mirassol, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Colorado, porém, tem uma vitória a menos. O Santos aparece na 14ª posição, com 29 pontos.

    Desde a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo, o Inter de Pezzolano venceu apenas uma partida: o duelo contra o Corinthians, pela fase anterior da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe ainda não conseguiu vencer desde o retorno dos jogos oficiais.

    A eliminação para o maior rival aumentou a turbulência no Beira-Rio e colocou ainda mais peso sobre o confronto deste domingo.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
    • Publicidade
  • imago-sport-1080859375.jpgBrazil Photo Press

    Presidente defendeu treinador

    Após o Gre-Nal, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, concedeu entrevista coletiva e voltou a defender a permanência de Pezzolano no comando da equipe.

    “Reforçar o trabalho da comissão técnica. Entendemos que com este grupo, com essa comissão, vamos para um jogo extremamente difícil, vale seis pontos, e que precisamos da vitória”, disse.

    Apesar do respaldo público, a declaração reforça o tamanho da partida contra o Santos. Um novo tropeço pode aumentar ainda mais a pressão sobre o treinador, principalmente diante da situação do Inter na tabela.

    O discurso de Barcellos, porém, contrasta com a garantia dada pelo dirigente no fim de agosto, quando afirmou que Pezzolano permaneceria no comando até o encerramento da temporada.

    “Temos total confiança no trabalho. O Pezzolano tem conseguido, dentro de todas as dificuldades apresentadas, organizar uma equipe competitiva. Acreditamos na classificação, mas independente do resultado, o Pezzolano é o nosso treinador e vai terminar a temporada”, afirmou o presidente na ocasião.

    Agora, a partida contra o Santos ganhou peso ainda maior. Além da necessidade de deixar a zona de rebaixamento, o resultado no Beira-Rio pode influenciar diretamente os rumos do trabalho de Pezzolano no Internacional.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Internacional crest
Internacional
INT
Santos crest
Santos
SAN