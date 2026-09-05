Inter tenta reagir no Z-4 com Pezzolano suspenso e auxiliar que perdeu todos os jogos

Pressionado no cargo, Paulo Pezzolano será desfalque do Internacional na decisão contra o Santos neste domingo (6), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Bahia e cumprirá suspensão justamente em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Sem Pezzolano na partida, o Inter será comandado pelo auxiliar Esteban Conde. Será o quarto jogo do uruguaio à frente da equipe, que perdeu os três anteriores: 2 a 1 para o Ypiranga, pelo Gauchão, e 1 a 0 para o Bahia e 2 a 0 para o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Pezzolano terá a missão de preparar a equipe nos bastidores e deixar a estratégia encaminhada para Conde. O cenário, porém, é delicado. O Colorado não vence há sete partidas considerando todas as competições, com três derrotas no período. No Brasileirão, a seca é ainda maior: são nove jogos sem vitória, com cinco derrotas.