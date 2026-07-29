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Internacional v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Inter responde sobre áudio falso no julgamento de Victor Gabriel e admite falha: "Jamais tivemos intenção de agir com má-fé"

Brasileirão
Internacional
Cruzeiro
V. Gabriel

Clube e escritório responsável pela defesa reconheceram erro ao utilizar material retirado das redes sociais, afirmaram que o conteúdo foi removido do processo

O Internacional se pronunciou nesta terça-feira (28) sobre o uso de um áudio falso do VAR durante o julgamento do zagueiro Victor Gabriel no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Em nota oficial divulgada em conjunto com o escritório Cravo, Pastl e Balbuena Advogados Associados, o clube admitiu uma falha na utilização do material, mas negou que tenha havido qualquer tentativa de agir de má-fé.

O caso ganhou repercussão após a defesa apresentar, durante a sessão, um áudio atribuído à comunicação entre a cabine do VAR e o árbitro da partida contra o Cruzeiro. Posteriormente, foi constatado que o conteúdo era, na verdade, uma paródia publicada em uma página nas redes sociais.

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  • Inter admite erro e nega má-fé

    Na manifestação oficial, o Internacional afirmou que o equívoco ocorreu durante a busca por elementos para a defesa do jogador e destacou que o conteúdo foi retirado do processo assim que a falha foi identificada.

    Veja a nota completa:

    "O escritório Cravo, Pastl e Balbuena Advogados Associados e o Sport Club Internacional vêm a público para prestar esclarecimentos sobre a documentação apresentada na defesa do atleta Victor Gabriel em processo perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

    Com 19 anos de serviços prestados ao Clube, ao longo dos quais sempre atendeu o Sport Club Internacional de forma idônea, correta e comprometida, o escritório acabou se utilizando, na busca da defesa do atleta, de um áudio que circulava nas redes sociais.

    Tanto o escritório quanto o Inter ressaltam que jamais tiveram a intenção de praticar qualquer ato motivado por má-fé no âmbito do processo em questão. Houve, sim, uma falha reconhecida na captação e utilização do conteúdo apresentado na defesa do jogador, imediatamente assumida mediante pedido expresso de retirada do áudio dos autos.

    O escritório, com extensa atuação no segmento de Direito Desportivo reconhece o equívoco, assim como pretende aprimorar ainda mais seus métodos para futuros julgamentos.

    O Sport Club Internacional e o escritório Cravo, Pastl e Balbuena reafirmam seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito às instituições que regem o futebol brasileiro."

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  • Como o áudio falso foi descoberto

    Durante o julgamento, o advogado Rogério Pastl utilizou o material como uma das provas apresentadas em defesa de Victor Gabriel.

    A autenticidade do áudio, porém, foi questionada pela auditora Aline Gonçalves Jatahy, que perguntou à defesa qual era a origem da gravação e se havia confirmação de que se tratava da comunicação oficial do VAR.

    Na ocasião, Pastl afirmou que acreditava na veracidade do conteúdo, mas reconheceu que não poderia confirmar sua origem naquele momento e pediu que a prova fosse desconsiderada caso houvesse dúvidas.

    Posteriormente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que nem Internacional nem Cruzeiro solicitaram os áudios oficiais do VAR referentes à partida.

    Ao final da sessão, o advogado voltou a negar qualquer tentativa de fraude: "Não se trata de uma prova falsa. Eventualmente pode ter acontecido alguma inadvertência, alguma falta de checagem. Mas em nenhum momento houve algum dolo ou má-fé por parte do Internacional ou da defesa."

  • Victor Gabriel é suspenso até retorno de Gabriel Pec

    Apesar da retirada do áudio do processo, o julgamento foi concluído normalmente.

    Victor Gabriel acabou punido com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta. A maioria dos auditores decidiu aplicar o parágrafo 3º do dispositivo, determinando que o zagueiro permaneça suspenso até que Gabriel Pec esteja apto a voltar aos treinamentos, respeitando o limite máximo de 180 dias.

    O relator Rodrigo Steinmann Bayer havia votado por uma suspensão de seis partidas, sem aplicação da pena por tempo, mas foi vencido pelos demais integrantes da comissão.

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

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