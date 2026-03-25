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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

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Inter: o Barcelona tenta contratar Bastoni; primeiros contatos com o jogador

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A. Bastoni
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La Liga

Após a tentativa frustrada de contratar Lautaro, os catalães, alguns anos depois, estão prontos para avançar na busca por outra estrela do elenco nerazzurro.

Para Alessandro Bastoni, existe um sério risco de que haja um antes e um depois do jogo Inter x Juventus.


A simulação contra Kalulu e a comemoração após o cartão vermelho mostrado pelo árbitro ao jogador da Juventus mudaram a percepção em torno do zagueiro nascido em 1999, que, desde então, tem sido vaiado em todos os estádios italianos, exceto no San Siro.


É inegável que, neste momento, o clima em torno de Bastoni é muito peculiar e quem sabe se, pela primeira vez, ele também começa a vacilar. No passado, nenhuma oferta o fez vacilar; diante da possibilidade de deixar Milão, Bastoni sempre disse “não, obrigado”. Ele nunca quis sequer ouvir ofertas que pudessem dizê-lo respeito, decididamente mais vantajosas do que os contratos firmados com a Inter.


Agora, porém, a situação começa a mudar; há mais críticas do que alegrias ao seu redor e, depois de tantos anos, começa a surgir também uma sensação de satisfação e rotina.

  • PRIMEIROS CONTATOS

    É nesse contexto que o Barcelona está tentando se insinuar; os catalães estão interessados no jogador há algum tempo, tanto que, já durante uma pausa anterior para os jogos das seleções, tiveram a oportunidade de estabelecer os primeiros contatos com a comitiva do jogador. São os primeiros passos para um diálogo que ainda está por se construir, mas a aproximação será constante e progressiva, pois parece que, desta vez, Bastoni não quer levantar nenhuma barreira. O Inter não foi pego de surpresa; na Viale della Liberazione, os rumores circulam há algum tempo e não é por acaso que, nas últimas semanas, os nerazzurri estejam pressionando para garantir a permanência de Carlos Augusto com a renovação, mas esse é um assunto que merece ser tratado à parte, já que também esconde suas próprias armadilhas.

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  • SE ELE SAIR, O INTER MUDARÁ

    Resumindo, alguns anos após a tentativa frustrada por Lautaro, o Barcelona parece pronto para uma nova investida contra uma estrela nerazzurra. Alessandro Bastoni está entre os líderes carismáticos e técnicos do vestiário da Inter, um torcedor da Inter, um dos intocáveis. Pelo menos porque são suas próprias características que o tornam assim, aquela maneira que ele tem de interpretar a função de terceiro na linha defensiva. Sempre foi assim: se Bastoni está em campo, joga-se de uma maneira; se não está, nota-se a diferença. E então a Inter é obrigada a pensar em uma série de variáveis que incluem até mesmo a mudança do sistema de jogo, caso na Viale della Liberazione decidam ceder o jogador.Em Barcelona, estão convencidos de que podem avançar, talvez incluindo uma contrapartida na negociação; em Milão, por enquanto, estão mais cautelosos. A posição de Bastoni também será fundamental, pois talvez pela primeira vez desde que está na Inter, diante de uma oferta, ele possa começar a vacilar. 

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