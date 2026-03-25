Inter: o Barcelona tenta contratar Bastoni; primeiros contatos com o jogador

Para Alessandro Bastoni, existe um sério risco de que haja um antes e um depois do jogo Inter x Juventus.





A simulação contra Kalulu e a comemoração após o cartão vermelho mostrado pelo árbitro ao jogador da Juventus mudaram a percepção em torno do zagueiro nascido em 1999, que, desde então, tem sido vaiado em todos os estádios italianos, exceto no San Siro.





É inegável que, neste momento, o clima em torno de Bastoni é muito peculiar e quem sabe se, pela primeira vez, ele também começa a vacilar. No passado, nenhuma oferta o fez vacilar; diante da possibilidade de deixar Milão, Bastoni sempre disse “não, obrigado”. Ele nunca quis sequer ouvir ofertas que pudessem dizê-lo respeito, decididamente mais vantajosas do que os contratos firmados com a Inter.





Agora, porém, a situação começa a mudar; há mais críticas do que alegrias ao seu redor e, depois de tantos anos, começa a surgir também uma sensação de satisfação e rotina.