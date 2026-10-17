AFP
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“Injusto!”: David Moyes se revolta com decisões polêmicas da arbitragem após derrota para o Chelsea
Moyes questiona Tierney por Rogers ter saído impune
O técnico do Everton, Moyes, não poupou críticas à arbitragem após a frustrante derrota por 2 a 0 para o Chelsea no Hill Dickinson Stadium. Embora o placar sugerisse uma tarde tranquila para a equipe do oeste de Londres, Moyes insistiu que a partida foi marcada por decisões questionáveis do árbitro Paul Tierney. O principal motivo da indignação do escocês foi um lance envolvendo Morgan Rogers, que, na avaliação de Moyes, teve muita sorte de permanecer em campo após uma entrada dura em James Garner.
O jogador da seleção inglesa, que já havia recebido um cartão amarelo no início da partida, atingiu Garner com as travas da chuteira em uma entrada que exigiu atendimento médico ao meio-campista do Everton. O ex-ponta do Everton Pat Nevin esteve entre os que consideraram que a falta merecia um segundo cartão amarelo, opinião manifestada com veemência pelo banco de reservas da equipe da casa.
- Getty Images Sport
Moyes detona arbitragem “injusta”
Moyes considerou a ausência de uma expulsão um momento decisivo, especialmente diante do rigor com que o árbitro tratou seus jogadores ao longo do confronto acirrado em Merseyside.
“Acho que o lance de Rogers em Jimmy poderia ter sido questionado, mas não estamos dizendo que queremos falta em todos os lances. Queremos que a arbitragem apite corretamente, e não achei que a entrada de Harrison tenha sido avaliada corretamente. Achei injusto”, afirmou Moyes em entrevista após a partida à TNT Sports. A frustração era evidente quando o experiente treinador refletiu sobre como um cartão vermelho para Rogers poderia ter mudado os rumos do segundo tempo, antes de Pedro Neto finalmente abrir o placar.
Cartão amarelo para Armstrong deixa técnico do Everton perplexo
A tensão vinha crescendo desde o primeiro tempo, quando o jovem Harrison Armstrong recebeu cartão amarelo por um carrinho em Josh Acheampong. A decisão foi recebida com uma vaia dos torcedores em Goodison, e Moyes também não entendeu a advertência ao jogador formado nas categorias de base.
Ao falar sobre o lance envolvendo o jovem meio-campista, Moyes destacou que a disputa de bola foi, na verdade, um dos pontos altos da atuação inicial de sua equipe. “Achei que Harrison fez um ótimo desarme do outro lado do campo. Provavelmente foi o melhor momento do primeiro tempo, e acho que quem acompanha futebol gostou. Não vi motivo para ele receber cartão. Aliás, não revi o lance, mas tive a impressão de que não foi falta de jeito nenhum. Acho que esse tipo de jogada faz parte do que fazemos. O jogador deles simplesmente se levantou e continuou jogando”, disse o técnico à TNT Sports.
- News Images
Dois gols de Neto castigam o ataque inofensivo do Everton
Apesar das reclamações sobre a arbitragem, o Everton acabou prejudicado pela própria falta de eficiência e pelo brilho de Pedro Neto. O ponta português foi o destaque da partida e marcou duas vezes para garantir que a equipe de Xabi Alonso subisse à quarta posição na tabela. Foi a primeira vez que Neto fez dois gols em um mesmo jogo da Premier League, em sua 187ª partida na competição.
A precisão de Neto nas finalizações contrastou com a dificuldade do Everton para levar perigo ao gol do Chelsea com frequência. Moyes agora tem o desafio de melhorar o desempenho de seu ataque. O Everton finalizou apenas duas vezes em todo o segundo tempo e não conseguiu reagir de forma significativa depois de ficar atrás dos visitantes no placar.
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