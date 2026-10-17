“Injusto!”: David Moyes se revolta com decisões polêmicas da arbitragem após derrota para o Chelsea

O técnico do Everton, Moyes, não poupou críticas à arbitragem após a frustrante derrota por 2 a 0 para o Chelsea no Hill Dickinson Stadium. Embora o placar sugerisse uma tarde tranquila para a equipe do oeste de Londres, Moyes insistiu que a partida foi marcada por decisões questionáveis do árbitro Paul Tierney. O principal motivo da indignação do escocês foi um lance envolvendo Morgan Rogers, que, na avaliação de Moyes, teve muita sorte de permanecer em campo após uma entrada dura em James Garner.

O jogador da seleção inglesa, que já havia recebido um cartão amarelo no início da partida, atingiu Garner com as travas da chuteira em uma entrada que exigiu atendimento médico ao meio-campista do Everton. O ex-ponta do Everton Pat Nevin esteve entre os que consideraram que a falta merecia um segundo cartão amarelo, opinião manifestada com veemência pelo banco de reservas da equipe da casa.