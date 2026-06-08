Imprensa europeia pressiona Ancelotti e faz campanha por Endrick titular na Copa do Mundo

A vitória da seleção brasileira sobre o Egito, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, ganhou destaque na imprensa europeia graças à participação decisiva de Endrick. Autor do gol que garantiu o triunfo da equipe de Carlo Ancelotti, o atacante voltou a chamar atenção fora do país e passou a ser tratado como uma das principais alternativas para assumir o comando do setor ofensivo brasileiro.
Na Espanha, a repercussão foi além dos elogios pela atuação. O jornal As publicou uma análise defendendo que o jovem de 19 anos merece uma oportunidade entre os titulares na competição. Para o veículo, o desempenho recente do atacante cria um dilema para Ancelotti na definição da equipe ideal para o Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.