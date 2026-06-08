Imprensa europeia pressiona Ancelotti e faz campanha por Endrick titular na Copa do Mundo

Para reforçar a tese defendida pela imprensa espanhola, os números de Endrick com a seleção também ajudam a explicar o crescimento de sua candidatura à vaga de titular. O atacante soma 17 partidas pelo Brasil, com quatro gols marcados (contra Inglaterra, Espanha, México e Egito em amistosos) e uma assistência (para o gol de Gabriel Martinelli contra a Croácia).

Sua trajetória na equipe principal, porém, foi marcada por obstáculos. Após sofrer uma grave lesão, o jogador ficou fora das últimas convocações e precisou buscar mais espaço no futebol europeu. A transferência para o Olympique de Lyon foi fundamental nesse processo, já que permitiu uma sequência maior de minutos em campo e recolocou o atacante no radar de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Outro dado que chama atenção é a forma como Endrick foi utilizado pela seleção até aqui. Das 17 aparições, em 15 ele saiu do banco de reservas durante a partida. Em outra oportunidade, começou entre os titulares, mas foi substituído no intervalo. Apenas uma vez o atacante permaneceu em campo durante todo o tempo regulamentar: na eliminação do Brasil para o Uruguai nas quartas de final da Copa América de 2024, duelo que terminou empatado sem gols e foi decidido nos pênaltis, com vitória uruguaia por 4 a 2.