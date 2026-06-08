Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
endrick Getty Images
Pedro Augusto Dias

Imprensa europeia pressiona Ancelotti e faz campanha por Endrick titular na Copa do Mundo

Brasil
Brasil x Egito
Egito
Amistosos
Brasil x Marrocos
Marrocos
Copa do Mundo
Endrick
C. Ancelotti

Atuação decisiva diante do Egito repercute no exterior, e veículo espanhol aponta atacante do Real Madrid como principal candidato a comandar o ataque da seleção brasileira no Mundial

A vitória da seleção brasileira sobre o Egito, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, ganhou destaque na imprensa europeia graças à participação decisiva de Endrick. Autor do gol que garantiu o triunfo da equipe de Carlo Ancelotti, o atacante voltou a chamar atenção fora do país e passou a ser tratado como uma das principais alternativas para assumir o comando do setor ofensivo brasileiro.

Na Espanha, a repercussão foi além dos elogios pela atuação. O jornal As publicou uma análise defendendo que o jovem de 19 anos merece uma oportunidade entre os titulares na competição. Para o veículo, o desempenho recente do atacante cria um dilema para Ancelotti na definição da equipe ideal para o Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Endrick Igor Thiago Brazil 2026Getty Images

    "Terremoto" e mensagem para Ancelotti

    Ao analisar a entrada de Endrick na partida contra os egípcios, o periódico espanhol descreveu o brasileiro como um verdadeiro "terremoto" em campo. A publicação destacou a intensidade apresentada pelo atacante nos minutos em que esteve em ação e ressaltou sua capacidade de mudar o rumo do confronto mesmo começando no banco de reservas.

    Assista à Copa no Disney+ Premium pela CazéTVAssine já!

    O As afirmou ainda que o jogador enviou um recado direto ao treinador italiano ao decidir o amistoso. Segundo a crônica, "Assim que entrou em campo, viu-se o Endrick de sempre: lutador, insaciável e querendo demonstrar que Ancelotti pode confiar nele. E ele fez isso. Marcou o gol da vitória do Brasil contra o Egito, enviando uma mensagem ao treinador italiano: 'Aqui estou eu'".

    • Publicidade

  • Números reforçam candidatura ao time titular

    Além do impacto da atuação mais recente, o jornal utilizou estatísticas para sustentar a tese de que Endrick merece espaço entre os onze iniciais. A análise destaca a eficiência do atacante com a camisa da seleção e aponta que seus números recentes são suficientes para colocá-lo na disputa direta pela vaga de centroavante.

    A publicação também argumenta que a pouca idade não deve ser um obstáculo para que o jogador assuma protagonismo em sua primeira Copa do Mundo. Para o veículo, o momento é favorável para uma aposta mais ousada de Ancelotti. O posicionamento foi resumido na conclusão da matéria: "Aos 19 anos, Endrick está mais do que preparado para assumir o peso de ser o atacante do Brasil em um Mundial. Basta apostar nele".

  • Os números em foco

    Para reforçar a tese defendida pela imprensa espanhola, os números de Endrick com a seleção também ajudam a explicar o crescimento de sua candidatura à vaga de titular. O atacante soma 17 partidas pelo Brasil, com quatro gols marcados (contra Inglaterra, Espanha, México e Egito em amistosos) e uma assistência (para o gol de Gabriel Martinelli contra a Croácia).

    Sua trajetória na equipe principal, porém, foi marcada por obstáculos. Após sofrer uma grave lesão, o jogador ficou fora das últimas convocações e precisou buscar mais espaço no futebol europeu. A transferência para o Olympique de Lyon foi fundamental nesse processo, já que permitiu uma sequência maior de minutos em campo e recolocou o atacante no radar de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

    Outro dado que chama atenção é a forma como Endrick foi utilizado pela seleção até aqui. Das 17 aparições, em 15 ele saiu do banco de reservas durante a partida. Em outra oportunidade, começou entre os titulares, mas foi substituído no intervalo. Apenas uma vez o atacante permaneceu em campo durante todo o tempo regulamentar: na eliminação do Brasil para o Uruguai nas quartas de final da Copa América de 2024, duelo que terminou empatado sem gols e foi decidido nos pênaltis, com vitória uruguaia por 4 a 2.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR