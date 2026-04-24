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Gabriel Marin

Imprensa europeia exalta fase de Endrick e vê atacante pronto para a Copa do Mundo

Endrick
Lyon
Copa do Mundo

Brasileiro brilha contra o PSG, ganha elogios do jornal Marca e reforça candidatura a vaga no Mundial

O momento de Endrick no futebol europeu segue em ascensão e ganhando cada vez mais destaque. Atuando pelo Lyon, o jovem atacante brasileiro protagonizou mais uma exibição decisiva ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o PSG, no último domingo (19), dentro do Parc des Princes.

A performance não apenas garantiu três pontos importantes, como também colocou o jogador novamente no radar da imprensa internacional. Desta vez, com direito a elogios contundentes e análises que já o projetam como nome pronto para disputar a próxima Copa do Mundo.

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    "Modo fera ativado"

    O jornal espanhol Marca dedicou espaço especial ao brasileiro, ressaltando sua maturidade e impacto em jogos grandes. Na crônica assinada por Joel del Río, Endrick foi retratado como um jogador que não se intimida diante de grandes palcos.

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    "Nada assusta Endrick. Nem o PSG, nem o Parc des Princes. O jovem brasileiro fez uma atuação completa: um gol, uma assistência e um trabalho defensivo que refletiu sua evolução nas últimas semanas. Quem está perto dele resumiu assim: 'Essa partida estava marcada no calendário dele. Modo fera ativado'".

    A análise reforça não apenas a qualidade técnica, mas também o crescimento mental do atacante, cada vez mais confortável em cenários de alta pressão, como já havia demonstrado anteriormente.

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    Evolução tática e resposta às cobranças

    Outro ponto destacado pela publicação foi a evolução no comportamento tático do jogador. Endrick vinha sendo cobrado pelo técnico Paulo Fonseca, especialmente em relação ao comprometimento defensivo, fator que chegou a custar sua posição entre os titulares.

    A resposta, no entanto, veio dentro de campo.

    "Há alguns dias, Fonseca pediu mais empenho a ele. Endrick viu então seu papel diminuir, passando a entrar em campo vindo do banco de reservas. No entanto, ele respondeu da melhor maneira que sabe. Manteve a cabeça baixa, trabalhou duro e sua melhora foi imediata. Voltou a dar assistências, recuperou a titularidade e consolidou sua posição na equipe".

    A mudança de postura foi determinante para que o brasileiro retomasse espaço e se firmasse como peça-chave no esquema do Lyon.

  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Versatilidade abre portas no Real Madrid

    Além do desempenho imediato, a matéria também projeta o futuro de Endrick. Emprestado ao Lyon até 30 de junho, o atacante pode retornar ao Real Madrid com status elevado e novas possibilidades dentro do elenco.

    "Além do seu desempenho, a mudança também reside na sua posição. O Real Madrid já não o vê apenas como um número 9, nem como o jogador que dará descanso a Mbappé. No Lyon, ele tem-se destacado jogando na ala direita, onde a sua velocidade e habilidade de drible lhe permitem ser mais decisivo".

    A versatilidade tática passa a ser um diferencial importante, especialmente em um elenco que busca novas alternativas ofensivas para a próxima temporada.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Caminho aberto rumo à Copa do Mundo

    Com atuações consistentes, evolução tática e reconhecimento internacional, Endrick fortalece sua candidatura para estar entre os convocados da seleção brasileira na Copa do Mundo.

    No ano de 2026, pelo Lyon, o jovem atacante soma 17 jogos, sete gols e sete assistências, se provando não apenas como um goleador, mas ta,bém um construtor de jogadas.

    Se antes era visto apenas como uma promessa, agora o atacante começa a se firmar como realidade, pronto para encarar desafios maiores e, quem sabe, assumir protagonismo também com a camisa do Brasil.

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