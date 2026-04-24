Imprensa europeia exalta fase de Endrick e vê atacante pronto para a Copa do Mundo

O momento de Endrick no futebol europeu segue em ascensão e ganhando cada vez mais destaque. Atuando pelo Lyon, o jovem atacante brasileiro protagonizou mais uma exibição decisiva ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o PSG, no último domingo (19), dentro do Parc des Princes.

A performance não apenas garantiu três pontos importantes, como também colocou o jogador novamente no radar da imprensa internacional. Desta vez, com direito a elogios contundentes e análises que já o projetam como nome pronto para disputar a próxima Copa do Mundo.