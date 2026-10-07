Getty Images Sport
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Imparável! Argentina chega à 22ª vitória seguida e mantém sequência avassaladora
A Argentina garante vitória tranquila em Buenos Aires
A Argentina encerrou a janela internacional da Fifa com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Benin no Estádio Monumental. A equipe de Lionel Scaloni dominou a posse de bola durante toda a partida, superando uma resistente defesa africana para garantir mais uma vitória diante de um estádio lotado.
A vitória coroou uma noite emocionante em Buenos Aires, com os torcedores da casa celebrando mais um triunfo.
O resultado garantiu que a Argentina mantivesse sua campanha perfeita em amistosos recentes.
- Getty Images Sport
Pressão avassaladora no segundo tempo derruba a resistência do adversário
Depois de um primeiro tempo sem gols, no qual Benin restringiu os espaços de forma eficiente, a Argentina encontrou seu gol pouco depois da volta do intervalo. O veterano zagueiro Nicolas Otamendi abriu o placar com uma cabeçada bem colocada e colocou os campeões mundiais no caminho da vitória.
O meio-campista Nicolas Paz, que saiu do banco, ampliou a vantagem minutos depois com uma finalização precisa de dentro da área.
Lionel Messi deu o toque final já no fim, empurrando a bola para as redes para selar o resultado de 3 a 0.
Série de vitórias em amistosos chega a 22 jogos
O resultado ampliou a extraordinária sequência de vitórias da Argentina em amistosos internacionais para 22 partidas consecutivas. A notável série começou em junho de 2022, com uma vitória por 5 a 0 sobre a Estônia, e já dura mais de quatro anos sob o comando de Scaloni.
Nessas 22 partidas, a Argentina marcou 75 gols e sofreu apenas três, além de ter saído sem sofrer gols contra 19 adversários diferentes.
Apenas Costa Rica, Guatemala e Mauritânia conseguiram marcar contra a equipe nesse período.
- ZUMA Press Wire
Sequência invicta em amistosos continua
A vitória também amplia a sequência invicta geral da Argentina em partidas não competitivas. A campeã do mundo não sofre derrota em amistosos desde 2019, levando sua série invicta em jogos de exibição a 28 partidas consecutivas.
A equipe de Scaloni segue demonstrando consistência excepcional em todas as Datas Fifa.
A Argentina buscará dar sequência a esse embalo quando as eliminatórias voltarem a ser disputadas.
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