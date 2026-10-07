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Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport
Alvino Hanafi
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Imparável! Argentina chega à 22ª vitória seguida e mantém sequência avassaladora

Argentina x Benin
Argentina
Benin
Amistosos

A Argentina garantiu uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o Benin no Estádio Monumental para encerrar a pausa internacional. Gols no segundo tempo de Nicolas Otamendi, Nicolas Paz e Lionel Messi ampliaram a notável sequência de vitórias da campeã mundial em amistosos.

  • A Argentina garante vitória tranquila em Buenos Aires

    A Argentina encerrou a janela internacional da Fifa com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Benin no Estádio Monumental. A equipe de Lionel Scaloni dominou a posse de bola durante toda a partida, superando uma resistente defesa africana para garantir mais uma vitória diante de um estádio lotado.

    A vitória coroou uma noite emocionante em Buenos Aires, com os torcedores da casa celebrando mais um triunfo.

    O resultado garantiu que a Argentina mantivesse sua campanha perfeita em amistosos recentes.


  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    Pressão avassaladora no segundo tempo derruba a resistência do adversário

    Depois de um primeiro tempo sem gols, no qual Benin restringiu os espaços de forma eficiente, a Argentina encontrou seu gol pouco depois da volta do intervalo. O veterano zagueiro Nicolas Otamendi abriu o placar com uma cabeçada bem colocada e colocou os campeões mundiais no caminho da vitória.

    O meio-campista Nicolas Paz, que saiu do banco, ampliou a vantagem minutos depois com uma finalização precisa de dentro da área.

    Lionel Messi deu o toque final já no fim, empurrando a bola para as redes para selar o resultado de 3 a 0.

  • Série de vitórias em amistosos chega a 22 jogos

    O resultado ampliou a extraordinária sequência de vitórias da Argentina em amistosos internacionais para 22 partidas consecutivas. A notável série começou em junho de 2022, com uma vitória por 5 a 0 sobre a Estônia, e já dura mais de quatro anos sob o comando de Scaloni.

    Nessas 22 partidas, a Argentina marcou 75 gols e sofreu apenas três, além de ter saído sem sofrer gols contra 19 adversários diferentes.

    Apenas Costa Rica, Guatemala e Mauritânia conseguiram marcar contra a equipe nesse período.

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  • imago-sport-1084222971.jpgZUMA Press Wire

    Sequência invicta em amistosos continua

    A vitória também amplia a sequência invicta geral da Argentina em partidas não competitivas. A campeã do mundo não sofre derrota em amistosos desde 2019, levando sua série invicta em jogos de exibição a 28 partidas consecutivas.

    A equipe de Scaloni segue demonstrando consistência excepcional em todas as Datas Fifa.

    A Argentina buscará dar sequência a esse embalo quando as eliminatórias voltarem a ser disputadas.