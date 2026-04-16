Ídolo do clube, Felipe Melo critica início do Fluminense na Libertadores: "Vexatório"

O Fluminense sofreu uma dura derrota por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia, na última quarta-feira (15), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado negativo, de virada, deixou a equipe em situação delicada no grupo, ocupando apenas a terceira posição, com um ponto, fora da zona de classificação.
O Tricolor chegou a abrir o placar com Guilherme Arana, mas viu os argentinos reagirem com gols de Sartori e Alex Arce, sacramentando um revés que gerou forte repercussão.