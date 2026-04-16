Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gabriel Marin

Ídolo do clube, Felipe Melo critica início do Fluminense na Libertadores: "Vexatório"

Ex-volante não poupa palavras após derrota no Maracanã e cobra reação imediata do Tricolor na competição continental

O Fluminense sofreu uma dura derrota por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia, na última quarta-feira (15), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado negativo, de virada, deixou a equipe em situação delicada no grupo, ocupando apenas a terceira posição, com um ponto, fora da zona de classificação.

O Tricolor chegou a abrir o placar com Guilherme Arana, mas viu os argentinos reagirem com gols de Sartori e Alex Arce, sacramentando um revés que gerou forte repercussão.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
    Felipe Melo dispara: "Para mim, é vexame"

    Durante o programa Seleção Sportv, o ex-volante Felipe Melo, ídolo recente do clube, fez um desabafo contundente sobre o desempenho da equipe nas primeiras rodadas da competição.

    Assista Libertadores e Copa Sul-AmericanaAssine já!

    "Para mim, é vexame. Se não, eu ia até contra minhas próprias palavras de pouco tempo atrás. Eu disse que esse Fluminense vai chegar até a final, vai brigar por título".

    O ex-jogador demonstrou incômodo não apenas com a derrota, mas com o desempenho geral da equipe até aqui na Libertadores.

    • Publicidade
    Críticas ao desempenho desde a estreia

    Felipe Melo também relembrou o tropeço na estreia, quando o Fluminense apenas empatou com o Deportivo La Guaira, fora de casa, aumentando o tom das críticas.

    "Teve um vexame na estreia da Libertadores, ao empatar para um time que não ganha de time de bairro. Aí você perde em casa para um time que é a primeira vez que joga a Libertadores? Da maneira que foi? É vexatório".

    Situação complicada no grupo

    Com apenas um ponto somado, o Fluminense vê o Independiente Rivadavia assumir a liderança do grupo, com seis pontos. A equipe brasileira agora precisará reagir rapidamente para não se distanciar ainda mais da zona de classificação às oitavas de final.

    Na próxima rodada da Libertadores, a equipe carioca viaja à Bolívia para enfrentar o Bolívar em busca da primeira vitória. Porém, antes disso, tem confrontos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil.

Brasileirão
Santos crest
Santos
SAN
Fluminense crest
Fluminense
FLU