Hugo Souza admite preocupação com rebaixamento, mas acredita em reação do Corinthians

Hugo Souza não escondeu a preocupação com a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Após o empate por 1 a 1 com o Vitória, nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, o goleiro admitiu que o risco de rebaixamento assusta o elenco, mas demonstrou confiança na recuperação da equipe.

“Não podemos fugir da realidade, é um medo que não só eu tenho, mas todos aqui. Medo de manchar a nossa história como atleta, mas principalmente a do clube. É um clube muito grande, temos certeza de que fazendo o que estamos nos propondo vamos nos distanciar cada vez mais para terminar o ano de forma digna e tranquila”, afirmou na saída de campo.

O camisa 1 também rebateu as críticas pelo lance que originou o gol do Vitória. Após defender a cabeçada de Luan Cândido, Hugo viu René aproveitar o rebote para marcar.

“Todas as vezes que falhei ou tomei gols em que poderia fazer melhor, eu vim aqui e assumi. Mas, dessa vez, acho que estão indo longe demais”, declarou.

O empate deixou o Corinthians com 33 pontos, na 16ª colocação do Brasileirão. A equipe chegou a nove partidas consecutivas sem vencer, com oito derrotas e um empate, e tem apenas sete jogos para tentar afastar o fantasma da queda. Internacional, Grêmio, Remo e Chapecoense aparecem abaixo do Timão na tabela.

O próximo desafio do Corinthians será contra o Vasco, no sábado, em São Januário. Com a reta final do campeonato se aproximando, o time precisa voltar a vencer para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.