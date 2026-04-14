Hugo Ekitike é retirado de maca após o atacante do Liverpool sofrer uma lesão grave no primeiro tempo contra o PSG

Os Reds entraram na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões precisando reverter uma desvantagem de 2 a 0, mas sua tarefa ficou significativamente mais difícil quando Ekitike caiu aos 30 minutos. O jogador de 23 anos, que enfrentava seu antigo clube, pareceu prender as chuteiras na grama, o que causou preocupação imediata tanto nos companheiros de equipe quanto na equipe médica.

Após receber atendimento médico em campo por vários minutos, o ex-craque do PSG não conseguiu continuar. A imagem do atacante sendo retirado de maca deixou o estádio em clima sombrio, já que o Liverpool perdeu sua principal opção ofensiva em um momento crucial da partida.







