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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Hugo Ekitike é retirado de maca após o atacante do Liverpool sofrer uma lesão grave no primeiro tempo contra o PSG

H. Ekitike
Liverpool
M. Salah
PSG
Liga dos Campeões

As ambições do Liverpool na Liga dos Campeões sofreram um revés devastador na noite de terça-feira, quando Hugo Ekitike foi retirado de maca durante o primeiro tempo da partida contra o Paris Saint-Germain. O atacante francês, que se tornou uma peça-chave do ataque de Arne Slot, pareceu sofrer uma lesão grave sem que houvesse ninguém por perto em Anfield.

  • Desastre em Anfield

    Os Reds entraram na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões precisando reverter uma desvantagem de 2 a 0, mas sua tarefa ficou significativamente mais difícil quando Ekitike caiu aos 30 minutos. O jogador de 23 anos, que enfrentava seu antigo clube, pareceu prender as chuteiras na grama, o que causou preocupação imediata tanto nos companheiros de equipe quanto na equipe médica.

    Após receber atendimento médico em campo por vários minutos, o ex-craque do PSG não conseguiu continuar. A imagem do atacante sendo retirado de maca deixou o estádio em clima sombrio, já que o Liverpool perdeu sua principal opção ofensiva em um momento crucial da partida.



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    Uma atualização médica preocupante

    Embora a gravidade total da lesão ainda não tenha sido confirmada pela equipe médica do clube, os primeiros indícios apontam para um problema grave no tornozelo. A natureza do incidente — ocorrido sem a presença de outros jogadores nas proximidades — costuma indicar um problema ligamentar que poderia manter o atacante afastado dos gramados por um longo período, colocando em dúvida sua disponibilidade para o restante da temporada.

    Esta lesão é um golpe duro para o jogador da seleção francesa, que vem apresentando excelente forma desde sua transferência para Merseyside. Além de atingir suas metas no clube, espera-se que Ekitike seja uma peça fundamental da seleção francesa na próxima Copa do Mundo, e qualquer ausência prolongada colocaria em sério risco sua vaga no time.


  • A crescente onda de lesões no Slot

    O técnico Slot agora enfrenta um dilema na escolha do time, já que suas opções de ataque continuam diminuindo em um momento delicado. Os Reds viram suas esperanças na Premier League e na FA Cup desmoronarem nas últimas semanas, e a ausência de Ekitike por um longo período pode prejudicar ainda mais suas chances de garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada ao terminar em uma boa posição no campeonato nacional.

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    Salah faz uma aparição inesperada

    Foi Mohamed Salah quem foi chamado para substituir o francês lesionado. O rei egípcio tem tido pouco tempo de jogo recentemente, mas preencheu o vazio deixado pela saída de Ekitike. Esta participação ganha um peso especial, já que se espera que Salah deixe Anfield no final da temporada atual.

    Com os Reds ainda buscando o empate contra os campeões da Ligue 1, a entrada de Salah trouxe uma nova dimensão tática. No entanto, a sombra da lesão de Ekitike paira sobre a temporada do Liverpool, enquanto o time aguarda mais notícias sobre se seu principal jogador terá algum papel na busca por títulos europeus e nacionais.

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