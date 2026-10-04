A partida certamente dará moral e confiança, mas o papel, ao menos na Juventus, não pode ser considerado o de relançamento nem o do seu futuro. Além da periculosidade ofensiva e de uma circulação de bola razoável, de fato, Koopmeiners teve dificuldades em vários momentos da partida naquilo que deveria ser o fundamento mais importante para um defensor: marcação e se colocar entre os adversários.

No lance do gol de empate sérvio, ele, mas também Reijnders e até em parte Van Dijk, estavam completamente fora de posição, sem perceber o homem próximo. A oportunidade mais clara que evidenciou todos os seus limites nessa posição, porém, surgiu no início do segundo tempo, quando, em uma bola enfiada em vertical às suas costas para Cvetkovic, foi obrigado a perseguir o atacante sérvio por 30 metros.

Já em dificuldade na corrida, Koopmeiners tentou então pará-lo se lançando em um carrinho, mas foi facilmente driblado e deixou todo o alvo livre para o atacante finalizar. Para sua sorte, o chute colocado de Cvetkovic saiu para fora, mas o posicionamento e a tentativa de intervenção defensiva mostraram toda a sua dificuldade.