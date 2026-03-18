O histórico recorde que o Campeonato Brasileiro alcançou após 60 anos

O Campeonato Brasileiro de 2026 começou em ritmo acelerado e já entrou para a história ao quebrar um recorde que resistia há mais de seis décadas.

Ao fim da sexta rodada, encerrada com o empate por 1 a 1 entre Grêmio e Chapecoense na última segunda-feira (16), a competição atingiu a marca de 56 jogos consecutivos sem um empate por 0 a 0.

Trata-se da melhor largada da Série A em todos os tempos, superando o recorde anterior de 1964, quando o campeonato registrou 48 partidas seguidas com pelo menos um gol.

Com sete partidas disputadas no domingo, o Brasileirão já havia igualado a marca histórica antes de ultrapassá-la e assumir de forma isolada o topo do ranking.

Até então, o melhor início na era moderna havia sido em 2011, quando a competição chegou à quinta rodada com gols em todos os jogos. A sequência, porém, foi interrompida justamente naquela rodada, com dois clássicos estaduais terminando em 0 a 0: Flamengo x Botafogo e Santos x Corinthians.

Ainda assim, aquela edição terminou como a que teve menos empates sem gols até a sexta rodada, com apenas dois.