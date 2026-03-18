Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-BRA-FLAMENGO-CEARAAFP
Luis Felipe Gonçalves

O histórico recorde que o Campeonato Brasileiro alcançou após 60 anos

Competição nacional atinge marca histórica e evidencia o alto nível de competitividade nas primeiras rodadas do torneio

O Campeonato Brasileiro de 2026 começou em ritmo acelerado e já entrou para a história ao quebrar um recorde que resistia há mais de seis décadas.

Ao fim da sexta rodada, encerrada com o empate por 1 a 1 entre Grêmio e Chapecoense na última segunda-feira (16), a competição atingiu a marca de 56 jogos consecutivos sem um empate por 0 a 0.

Trata-se da melhor largada da Série A em todos os tempos, superando o recorde anterior de 1964, quando o campeonato registrou 48 partidas seguidas com pelo menos um gol.

Com sete partidas disputadas no domingo, o Brasileirão já havia igualado a marca histórica antes de ultrapassá-la e assumir de forma isolada o topo do ranking.

Até então, o melhor início na era moderna havia sido em 2011, quando a competição chegou à quinta rodada com gols em todos os jogos. A sequência, porém, foi interrompida justamente naquela rodada, com dois clássicos estaduais terminando em 0 a 0: Flamengo x Botafogo e Santos x Corinthians.

Ainda assim, aquela edição terminou como a que teve menos empates sem gols até a sexta rodada, com apenas dois.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-BRA-FLAMENGO-CEARAAFP

    Comparação com 2025

    Na mesma altura do Brasileirão de 2025, o cenário era bem diferente. Até a sexta rodada, o campeonato já acumulava seis empates sem gols, e apenas a quarta rodada terminou com todas as partidas registrando tentos.

    Atualmente, equipes da parte inferior da tabela, como Botafogo, Remo, Cruzeiro e Internacional, apresentam média de 5,75 gols marcados nas seis primeiras rodadas.

    Neste recorte da temporada passada, os clubes que ocupavam o Z-4, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Sport, tinham média inferior, com 4,25 gols no mesmo período.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!

    • Publicidade
  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    Disputa internacional

    Com o desempenho atual, o Brasileirão supera ligas importantes do futebol europeu, como a Ligue 1, mas ainda aparece atrás da La Liga.

    Na França, o campeonato alcançou 52 jogos sem 0 a 0, com o primeiro empate sem gols ocorrendo apenas na sexta rodada. Outras ligas do continente sequer se aproximaram da marca brasileira.

    Já na Espanha, o número é ainda mais expressivo: foram 60 partidas consecutivas com gols nas seis primeiras rodadas. A sequência só foi interrompida na abertura da sétima rodada, no empate sem gols entre Girona e Espanyol.

    Dos 56 jogos disputados no Brasileirão, 18 terminaram empatados, sendo 11 por 1 a 1, quatro por 2 a 2 e três por 3 a 3. Ao todo, a competição soma 155 gols: 87 marcados pelos mandantes e 68 pelos visitantes. Foram ainda quatro gols de falta, dez de pênalti e dois contra.

  • Sao Paulo v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Possíveis explicações

    A evolução tática do futebol ajuda a explicar o cenário atual. Se antes muitos treinadores priorizavam sistemas mais conservadores, hoje a tendência é de propostas ofensivas, com equipes buscando o controle do jogo por meio do ataque.

    Mesmo clubes que ocupam a parte inferior da tabela têm adotado posturas mais agressivas, o que contribui diretamente para partidas mais abertas e com maior número de gols.

    A edição de 2026 tem sido marcada por equilíbrio e surpresas. O São Paulo aparece como líder, enquanto o Z-4 reúne equipes tradicionais e campeãs nacionais, como Internacional, Cruzeiro e Botafogo.

    Com média de 2,77 gols por jogo, esta já é a segunda maior dos pontos corridos, atrás apenas de 2009, quando o índice foi de 2,88.

    A cada rodada, o recorde segue sendo ampliado. Mesmo com jogos atrasados, a principal expectativa agora gira em torno de quanto tempo o 0 a 0 seguirá fora dos gramados do futebol brasileiro.

0