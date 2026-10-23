O Barcelona recebe seu rival tradicional, o Real Madrid, no próximo domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Spotify Camp Nou.

O jornal Mundo Deportivo afirmou, em uma reportagem, que José Mourinho, técnico do Real Madrid, volta a se colocar novamente no caminho do Barcelona, 13 anos após o fim de sua passagem anterior pelo clube merengue.

O treinador português elevou o tom de seu discurso ao longo das semanas que antecederam a partida de domingo, à semelhança do que costumava fazer no passado.

Passaram-se 13 anos desde o fim da primeira passagem de José Mourinho pelo Real Madrid, durante a qual o clube merengue conquistou os títulos de LaLiga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.

Em contrapartida, o Barcelona, durante o período em que o treinador português esteve no Real Madrid, venceu dois títulos do Campeonato Espanhol, um título da Liga dos Campeões da Europa, dois títulos da Supercopa da Espanha, um título da Copa do Rei, um título da Supercopa da Europa e um título do Mundial de Clubes.

Aquele período serviu mais para semear ainda mais rivalidade do que para apresentar bom futebol. E Mourinho voltou agora em circunstâncias semelhantes, depois de seu clube ter passado dois anos sem conquistar qualquer título, enquanto a equipe do técnico Flick conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol, um título da Copa do Rei e dois títulos da Supercopa da Espanha.

Durante as semanas que antecederam o primeiro clássico da temporada, Mourinho já começou a esquentar o clima e a construir uma narrativa baseada em retratar a si mesmo na posição de vítima.

Não há dúvida de que o auge da tensão entre Mourinho e o Barcelona veio quando ele assumiu o comando do Real Madrid, mas a primeira faísca entre as duas partes surgiu antes disso, durante os confrontos eliminatórios entre Barcelona e Chelsea, e depois na semifinal da Liga dos Campeões da Europa entre Inter de Milão e Barcelona, confrontos que foram inflamados pelo treinador português, que sempre encarou vencer o clube catalão como um desafio pessoal.