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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
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História sombria: Mourinho, o maior "provocador" contra o Barcelona

Especiais e Opinião
Barcelona x Real Madrid
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La Liga
J. Mourinho
Espanha

Do Chelsea e da Inter ao Real Madrid: a história da rivalidade de Mourinho com o Barcelona

O Barcelona recebe seu rival tradicional, o Real Madrid, no próximo domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Spotify Camp Nou.

O jornal Mundo Deportivo afirmou, em uma reportagem, que José Mourinho, técnico do Real Madrid, volta a se colocar novamente no caminho do Barcelona, 13 anos após o fim de sua passagem anterior pelo clube merengue.

O treinador português elevou o tom de seu discurso ao longo das semanas que antecederam a partida de domingo, à semelhança do que costumava fazer no passado.

Passaram-se 13 anos desde o fim da primeira passagem de José Mourinho pelo Real Madrid, durante a qual o clube merengue conquistou os títulos de LaLiga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.

Em contrapartida, o Barcelona, durante o período em que o treinador português esteve no Real Madrid, venceu dois títulos do Campeonato Espanhol, um título da Liga dos Campeões da Europa, dois títulos da Supercopa da Espanha, um título da Copa do Rei, um título da Supercopa da Europa e um título do Mundial de Clubes.

Aquele período serviu mais para semear ainda mais rivalidade do que para apresentar bom futebol. E Mourinho voltou agora em circunstâncias semelhantes, depois de seu clube ter passado dois anos sem conquistar qualquer título, enquanto a equipe do técnico Flick conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol, um título da Copa do Rei e dois títulos da Supercopa da Espanha.

Durante as semanas que antecederam o primeiro clássico da temporada, Mourinho já começou a esquentar o clima e a construir uma narrativa baseada em retratar a si mesmo na posição de vítima.

Não há dúvida de que o auge da tensão entre Mourinho e o Barcelona veio quando ele assumiu o comando do Real Madrid, mas a primeira faísca entre as duas partes surgiu antes disso, durante os confrontos eliminatórios entre Barcelona e Chelsea, e depois na semifinal da Liga dos Campeões da Europa entre Inter de Milão e Barcelona, confrontos que foram inflamados pelo treinador português, que sempre encarou vencer o clube catalão como um desafio pessoal.

  • Registro de fatos

    O primeiro confronto entre Mourinho e o Barcelona aconteceu nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2004-2005. Após o fim da partida de ida com a vitória do Barcelona por 2 a 1, depois de reverter a desvantagem em triunfo após a expulsão de Drogba por ter recebido dois cartões, Mourinho apareceu na coletiva de imprensa e acusou o técnico Frank Rijkaard de ter ido ao vestiário do árbitro Anders Frisk para intimidá-lo.

    Na partida de volta, o Chelsea se classificou com um gol de John Terry, depois de Ricardo Carvalho cometer uma falta clara contra o goleiro do Barcelona, Víctor Valdés. Alguns meses depois, as ameaças dos torcedores do Chelsea levaram o árbitro Frisk a se aposentar da arbitragem.

    Na temporada seguinte, e depois de uma série de entradas violentas cometidas por Asier del Horno contra Lionel Messi, que terminaram com a expulsão do jogador basco, Mourinho acusou o craque argentino de ter feito uma atuação de primeira linha.

  • Mourinho espera o juiz no estacionamento

    A passagem de Mourinho pela Inter de Milão não foi menos tensa; segundo o artigo, a partida de ida registrou graves erros de arbitragem cometidos por seu compatriota Ovrebo Baccarini, enquanto o técnico comemorou de forma exagerada após o jogo de volta, antes de ser punido pelo Barcelona com o acionamento dos aspersores de água no estádio do Camp Nou.

    Apesar de tudo isso, nada se compara aos episódios de tensão, e por vezes de violência, vividos no período entre 2010 e 2013, durante a primeira fase de Mourinho no Real Madrid.

    A lista desses episódios é tão longa que se torna difícil enumerá-la, começando pela leitura de uma lista com nomes de árbitros que ele alegou terem favorecido o Barcelona, até a sua afirmação de que "sentiria vergonha se vencesse da maneira como Guardiola vence", declaração feita depois de o técnico catalão lhe ter dado uma lição na entrevista coletiva que antecedeu o confronto entre as duas equipes na semifinal da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2010-2011.

    Entre esses episódios, também está a cena de Mourinho esperando pelo árbitro no túnel do estádio do Camp Nou, além do lamentabilíssimo incidente em que enfiou o dedo no olho de Tito Vilanova, que representou o ápice de suas atitudes vergonhosas.

  • Cenas de violência cometidas pelos jogadores do técnico Mourinho

    Também não se pode ignorar as cenas de violência cometidas pelos jogadores de Mourinho, diante das quais os árbitros foram tolerantes, especialmente contra Messi. Sergio Ramos, Xabi Alonso, Ricardo Carvalho, Álvaro Arbeloa, Marcelo e Pepe estiveram entre os principais jogadores envolvidos naqueles episódios.

    Mourinho, a cada vez, preparava o terreno para construir uma narrativa que justificasse o ocorrido. E desta vez já começou, ao falar sobre o "gato" e também sobre os horários das partidas.

    Isso significa que o técnico Hansi Flick tem diante de si uma tarefa a mais: manter o autocontrole e não se deixar levar pelas provocações.

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