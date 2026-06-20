Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Herói saindo do banco, vitória apertada e tetracampeã classificada: o top 5 do que você precisa saber sobre Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim

Alemanha x Cote D'Ivoire
Alemanha
Cote D'Ivoire
Copa do Mundo
D. Undav
J. Nagelsmann

Sofrendo em duelo equilibrado, os alemães buscaram a virada nos minutos finais e garantiram vaga antecipada no mata-mata da Copa do Mundo

A Alemanha está classificada para os 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (20), em Toronto, a tetracampeã mundial venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, de virada, e confirmou sua vaga antecipada no mata-mata.

Os marfinenses chegaram a abrir o placar e tiveram oportunidades para ampliar, mas acabaram castigados pela reação alemã nos minutos finais. O resultado assegura matematicamente a classificação alemã para a próxima fase e deixa os europeus muito próximos da liderança do Grupo E.

Veja abaixo os cinco acontecimentos mais importantes da partida!

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Herói alemão

    Deniz Undav mudou o jogo. Acionado por Julian Nagelsmann aos 14 minutos do segundo tempo, o atacante marcou os dois gols da Alemanha, incluindo o da vitória aos 48 minutos da etapa final.

    Depois de também balançar as redes na estreia contra Curaçao, o camisa 26 chegou a três gols na Copa e se consolidou como um dos principais destaques alemães no torneio.

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!
    • Publicidade
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fim de tabu

    Além da classificação, a vitória encerrou uma sequência negativa dos alemães em Copas do Mundo. Desde o título conquistado em 2014, a seleção havia sido eliminada ainda na fase de grupos em 2018 e 2022.

    Agora, a Alemanha volta ao mata-mata e reafirma sua condição de candidata a chegar longe no torneio.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marfinenses pagando por gols perdidos

    A Costa do Marfim teve chances para construir uma vitória histórica. Depois do gol de Kessié, os africanos criaram oportunidades para ampliar a vantagem, mas não conseguiram transformar o domínio em mais gols.

    A falta de eficiência custou caro, principalmente pela partida apagada do ataque, com Diomandé e Diallo passando em branco.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11ª vitória seguida

    O triunfo amplia a excelente sequência da equipe comandada por Julian Nagelsmann. A Alemanha chegou à marca de 11 vitórias consecutivas, mostrando regularidade e força às vésperas do mata-mata. No período, os alemães marcaram 37 gols e sofreram apenas sete, números que reforçam o status de favoritos ao título.



  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marca histórica alcançada

    Esta é apenas a sexta vez que a Alemanha vence seus dois primeiros jogos em uma edição de Copa do Mundo. A última vez havia acontecido em 2006, quando os alemães sediaram o torneio. Vinte anos depois, a equipe repete o feito e garante vaga antecipada na fase eliminatória.



Copa do Mundo
Equador crest
Equador
EQU
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Copa do Mundo
Curaçao crest
Curaçao
CUW
Cote D'Ivoire crest
Cote D'Ivoire
CDM