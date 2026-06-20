Herói saindo do banco, vitória apertada e tetracampeã classificada: o top 5 do que você precisa saber sobre Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim

A Alemanha está classificada para os 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (20), em Toronto, a tetracampeã mundial venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, de virada, e confirmou sua vaga antecipada no mata-mata.

Os marfinenses chegaram a abrir o placar e tiveram oportunidades para ampliar, mas acabaram castigados pela reação alemã nos minutos finais. O resultado assegura matematicamente a classificação alemã para a próxima fase e deixa os europeus muito próximos da liderança do Grupo E.

Veja abaixo os cinco acontecimentos mais importantes da partida!