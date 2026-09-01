Elliott, que tem lutado para encontrar um lugar regular nos planos de Andoni Iraola em Anfield, busca revitalizar a carreira em La Liga após um período difícil que incluiu um frustrante período de empréstimo no Aston Villa na última temporada. Com o prazo final da janela de transferências se aproximando das 23h, o ex-prodígio do Fulham foi visto chegando ao aeroporto, pronto para realizar exames médicos e assinar seu contrato com o histórico clube espanhol.

O meio-campista não apareceu em nenhuma lista de relacionados do Liverpool nesta temporada, sinalizando que seu futuro imediato está em outro lugar. Falando aos repórteres em sua chegada a Valência, Elliott expressou entusiasmo pelo desafio que tem pela frente, afirmando: "Sou realmente grato por esta oportunidade. Vou dar o meu melhor aqui. Conheço a história do clube e sei que ela exige muito trabalho duro. Vou dar tudo o que tenho pelo Valencia. Para ser sincero, tudo aconteceu muito rápido. Eu estava apenas esperando a ligação e me certifiquei de estar pronto para vir para cá e jogar, que é exatamente o que estou fazendo. Estou aqui agora e ansioso para o fim de semana."