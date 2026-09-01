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Harvey Elliott confirma saída do Liverpool enquanto ponta chega à Espanha para selar empréstimo ao Valencia
Elliott busca um recomeço em La Liga
Elliott, que tem lutado para encontrar um lugar regular nos planos de Andoni Iraola em Anfield, busca revitalizar a carreira em La Liga após um período difícil que incluiu um frustrante período de empréstimo no Aston Villa na última temporada. Com o prazo final da janela de transferências se aproximando das 23h, o ex-prodígio do Fulham foi visto chegando ao aeroporto, pronto para realizar exames médicos e assinar seu contrato com o histórico clube espanhol.
O meio-campista não apareceu em nenhuma lista de relacionados do Liverpool nesta temporada, sinalizando que seu futuro imediato está em outro lugar. Falando aos repórteres em sua chegada a Valência, Elliott expressou entusiasmo pelo desafio que tem pela frente, afirmando: "Sou realmente grato por esta oportunidade. Vou dar o meu melhor aqui. Conheço a história do clube e sei que ela exige muito trabalho duro. Vou dar tudo o que tenho pelo Valencia. Para ser sincero, tudo aconteceu muito rápido. Eu estava apenas esperando a ligação e me certifiquei de estar pronto para vir para cá e jogar, que é exatamente o que estou fazendo. Estou aqui agora e ansioso para o fim de semana."
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Ambições de classificação para competições europeias
Apesar das atuais dificuldades do Valencia no campeonato nacional, Elliott segue otimista em relação ao que a equipe pode alcançar durante sua passagem pelo Mestalla. O clube ocupa atualmente a 16ª colocação em La Liga, depois de não conseguir uma vitória nas três primeiras partidas da campanha. Recentemente, sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Deportivo, após um empate sem gols com o Celta de Vigo e uma derrota apertada por 1 a 0 para o Real Betis.
Elliott não está fugindo das altas expectativas depositadas sobre ele pelo gigante espanhol. Ele disse à imprensa presente: "Espero levar o Valencia às competições europeias. Como eu disse, é um clube incrível e quero fazer tudo o que puder por ele. Acredito que, especialmente com o time que temos, somos capazes de conseguir isso. Vai ser uma temporada difícil, mas estou muito confiante."
Uma carreira histórica em Anfield interrompida
A ida de Elliott para a Espanha marca uma encruzilhada importante em uma carreira que começou com grandes expectativas após sua transferência do Fulham ainda adolescente, em 2019. Desde que chegou ao Liverpool, ele soma 149 partidas pelo time principal em todas as competições, com 15 gols e 21 assistências no período.
Embora esse empréstimo represente uma saída temporária, Elliott segue sob contrato com o Liverpool até 2028. Há indicações de que o clube pode tentar ampliar ainda mais seu vínculo no futuro para proteger seu valor de mercado, dependendo de como ele for durante sua passagem por La Liga.
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Drama no último dia da janela de transferências no Liverpool
A saída de Elliott é apenas uma peça do quebra-cabeça para o Liverpool, que enfrenta um movimentado último dia da janela de transferências. O clube também administra várias outras saídas e possíveis chegadas, incluindo decisões sobre o futuro de Trey Nyoni e de outros jogadores formados na base. Para Elliott, a decisão de sair foi motivada pela necessidade de minutos, algo que parecia improvável de se concretizar sob o comando de Iraola nesta temporada. Depois de passar a campanha anterior emprestado ao Villa, onde teve dificuldade para conseguir vaga entre os titulares, o jogador de 23 anos está determinado a fazer com que esta nova mudança resulte em um desfecho mais produtivo dentro de campo.
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