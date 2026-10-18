Hansi Flick se preocupa com a condição física de trio do Barcelona antes de confronto decisivo com o PSG

A vitória contundente do Barcelona por 5 a 2 sobre o Betis acabou ofuscada, em parte, por uma lista crescente de lesões que ameaça interromper a boa fase da equipe. Após a partida, Flick confirmou que Eric Garcia e Gerard Martin precisaram deixar o campo por desconforto físico, enquanto Jules Kounde, titular frequente, também enfrenta problemas leves. O momento não poderia ser pior para o Barcelona, que se prepara para um confronto europeu de peso em poucos dias.

Garcia foi o caso mais preocupante da noite. Ele precisou deixar o campo após sentir um desconforto agudo no quadríceps direito. Presença frequente nas escalações de Flick, o versátil espanhol caiu no gramado e recebeu atendimento imediato da equipe médica antes de seguir para o vestiário. O novo problema surge pouco depois de Garcia ter sido obrigado a jogar com uma máscara de proteção devido a um problema nasal.