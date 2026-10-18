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Hansi Flick se preocupa com a condição física de trio do Barcelona antes de confronto decisivo com o PSG
Aumentam as preocupações com lesões em La Cartuja
A vitória contundente do Barcelona por 5 a 2 sobre o Betis acabou ofuscada, em parte, por uma lista crescente de lesões que ameaça interromper a boa fase da equipe. Após a partida, Flick confirmou que Eric Garcia e Gerard Martin precisaram deixar o campo por desconforto físico, enquanto Jules Kounde, titular frequente, também enfrenta problemas leves. O momento não poderia ser pior para o Barcelona, que se prepara para um confronto europeu de peso em poucos dias.
Garcia foi o caso mais preocupante da noite. Ele precisou deixar o campo após sentir um desconforto agudo no quadríceps direito. Presença frequente nas escalações de Flick, o versátil espanhol caiu no gramado e recebeu atendimento imediato da equipe médica antes de seguir para o vestiário. O novo problema surge pouco depois de Garcia ter sido obrigado a jogar com uma máscara de proteção devido a um problema nasal.
- Getty Images Sport
Flick é cauteloso em relação à condição física do elenco
A comissão técnica acompanhará de perto os três jogadores durante as sessões de recuperação programadas na Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de tomar uma decisão final sobre a lista de relacionados para a viagem. Flick adotou cautela ao ser questionado sobre a disponibilidade de suas opções para a defesa na próxima partida.
“No momento, o mais importante é a recuperação. Recuperar-se é muito importante, assim como ver de que forma vamos administrar os minutos na terça-feira. Vamos avaliar, vamos buscar 11 jogadores. Não sabemos o que vai acontecer com Eric, Kounde tem pequenos problemas, Gerard também. Teremos que avaliar. Ainda temos mais dois dias e veremos o que acontece na terça-feira. Precisamos esperar os resultados dos exames médicos”, explicou o treinador.
Satisfação tática e profundidade do elenco
A atuação em Sevilha não se resumiu ao brilho individual. Flick fez questão de elogiar o esforço coletivo de sua equipe e o trabalho realizado nos treinos. O técnico alemão destacou, em especial, a eficácia das jogadas de bola parada do Barcelona, que ajudaram o time a abrir uma vantagem de dois gols antes do intervalo. Ele atribuiu a melhora nessas situações ao trabalho de sua comissão técnica, incluindo Heiko Westermann e Jose Ramon de la Fuente.
“É importante ter essa força nas bolas paradas. Estou feliz por ter marcado o segundo gol antes do intervalo, foi importante. Trabalhamos nisso, e Heiko e Dela fazem um bom trabalho”, afirmou Flick.
- AFP
Foco se volta para o desafio contra o PSG
Flick rapidamente voltou as atenções para o confronto de terça-feira contra o PSG. Ele destacou a necessidade imediata de uma boa recuperação física e observou que a comissão técnica terá de avaliar cuidadosamente a rotatividade do elenco e administrar os minutos dos jogadores diante do curto intervalo entre as partidas.
“Todos estão em seu melhor nível, e é isso que digo em todas as entrevistas coletivas porque vejo isso todos os dias. O mais importante é que treinem no mais alto nível, e é o que fazem. Agora temos o PSG na terça-feira e teremos de nos recuperar bem e ver o que faremos para administrar os minutos, mas, para nós, a vitória de hoje é incrível”, observou Flick.
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