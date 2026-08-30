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Hansi Flick enche Lamine Yamal de elogios enquanto joia do Barcelona volta a sorrir antes do duelo com o Rayo Vallecano
O longo caminho de volta após lesão e compromissos internacionais
Flick tratou de tranquilizar os torcedores do Barcelona em relação à forma e à condição física de Yamal, insistindo que o jogador de 19 anos está prestes a voltar ao seu nível máximo. O ponta adolescente tem enfrentado intenso escrutínio após um início difícil de campanha, que veio depois de uma lesão significativa no tendão da coxa sofrida em abril. Apesar de uma estreia discreta contra o Elche, Yamal mostrou lampejos de seu brilho inegável na vitória recente sobre o Athletic Bilbao, e seu treinador acredita que a trajetória agora aponta claramente para cima, enquanto o Barça se prepara para a viagem para enfrentar o Rayo Vallecano.
Falando à imprensa antes do duelo de segunda-feira pela La Liga contra o Rayo Vallecano, o técnico alemão foi rápido em descartar qualquer preocupação de longo prazo sobre a trajetória do adolescente. "Eu sei que todo mundo está preocupado com como está Lamine, como ele está. E, claro, olhem para a situação dele, ele jogou uma Copa do Mundo depois de uma lesão grave", disse Flick aos repórteres. "Agora ele está voltando depois de três semanas de férias... e também talvez o primeiro jogo não tenha sido o melhor dele. Mas eu disse isso, fiquei muito feliz que ele começou o jogo e trabalhou para a equipe."
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Ganhando condicionamento físico com minutos competitivos
Uma parte crucial do processo de reabilitação de Yamal tem sido sua reintegração gradual ao time titular, com Flick destacando a importância de o ponta completar partidas inteiras. O técnico alemão ficou particularmente animado com o desempenho físico do jovem contra o Athletic, quando conseguiu permanecer em campo durante toda a partida.
"Ele jogou 90 minutos contra o Bilbao. E, para ele, neste momento, também é bom ter 90 minutos em campo", continuou Flick. "Nós o vimos em algumas situações realmente neste nível mais alto. E agora, você não pôde ver isso no treino de hoje, mas eu vi e foi excelente. Todo mundo ama Lamine e ele está em um bom caminho. E temos que apoiá-lo, e fazemos isso."
O impulso psicológico para a joia da coroa do Barcelona
Além dos aspectos físicos de seu jogo, Flick também comentou sobre o estado mental de sua principal joia. Após a estreia da temporada contra o Elche, Yamal parecia visivelmente frustrado, o que gerou especulações sobre seu moral. No entanto, o clima no centro de treinamento mudou significativamente nos últimos dias. Flick fez questão de destacar que o jogador de 19 anos tem parecido muito mais feliz nos treinos, um fator essencial para um atleta que depende da confiança e da liberdade criativa.
"Claro, é sempre bom quando os jogadores estão sorrindo, mas nem todo dia é igual. Eu também não sorrio todos os dias, é assim", acrescentou Flick.
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Profundidade do elenco e a situação dos atacantes
Embora o foco continue em Yamal, Flick também abordou a dinâmica mais ampla do elenco, especialmente do setor ofensivo. O Barcelona começou a temporada com Raphinha atuando como um falso camisa 9, uma necessidade causada pela incapacidade do clube de garantir a contratação de Julian Alvarez junto ao Atletico Madrid. Apesar de não ter conseguido seu principal alvo para o ataque, Flick mantém que está satisfeito com as opções à sua disposição e com o trabalho que vem sendo feito nos bastidores pelo diretor esportivo do clube para garantir que a equipe siga competitiva em todas as frentes à medida que a janela de transferências se aproxima do fim.
"Claro que estou feliz com meu time, Deco está trabalhando nisso para fortalecer a equipe. Não temos pressão", afirmou Flick.
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