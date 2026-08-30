Flick tratou de tranquilizar os torcedores do Barcelona em relação à forma e à condição física de Yamal, insistindo que o jogador de 19 anos está prestes a voltar ao seu nível máximo. O ponta adolescente tem enfrentado intenso escrutínio após um início difícil de campanha, que veio depois de uma lesão significativa no tendão da coxa sofrida em abril. Apesar de uma estreia discreta contra o Elche, Yamal mostrou lampejos de seu brilho inegável na vitória recente sobre o Athletic Bilbao, e seu treinador acredita que a trajetória agora aponta claramente para cima, enquanto o Barça se prepara para a viagem para enfrentar o Rayo Vallecano.

Falando à imprensa antes do duelo de segunda-feira pela La Liga contra o Rayo Vallecano, o técnico alemão foi rápido em descartar qualquer preocupação de longo prazo sobre a trajetória do adolescente. "Eu sei que todo mundo está preocupado com como está Lamine, como ele está. E, claro, olhem para a situação dele, ele jogou uma Copa do Mundo depois de uma lesão grave", disse Flick aos repórteres. "Agora ele está voltando depois de três semanas de férias... e também talvez o primeiro jogo não tenha sido o melhor dele. Mas eu disse isso, fiquei muito feliz que ele começou o jogo e trabalhou para a equipe."