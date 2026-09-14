O Liverpool escalou Barcola em dois de seus três primeiros jogos em todas as competições, mas suas atuações iniciais já provocaram críticas duras. O ponta chegou do Paris Saint-Germain por uma taxa altíssima de £ 123 milhões, criando enorme expectativa entre a torcida.

No entanto, Nevin insiste que os torcedores devem conter a empolgação e, em entrevista à BetPack, destacou as fraquezas evidentes em seu jogo como um todo. "Espero que os torcedores do Liverpool saibam o que estão recebendo com Bradley Barcola", afirmou Nevin. "Há um motivo para ele não estar jogando toda semana pelo PSG."