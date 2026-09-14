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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

'Há uma razão para ele não estar jogando' - Pat Nevin alerta torcedores do Liverpool sobre Bradley Barcola

B. Barcola
Liverpool
Premier League

Bradley Barcola mal começou sua carreira em Anfield, mas o ex-ponta do Chelsea Pat Nevin já fez um alerta contundente aos torcedores sobre o novo atacante. Apesar de reconhecer sua velocidade devastadora, o comentarista acredita que a contratação de £ 123 milhões não tem a visão técnica nem a inteligência futebolística necessárias para desmontar linhas defensivas recuadas.

  • Tem dificuldades para convencer apesar do ritmo acelerado

    O Liverpool escalou Barcola em dois de seus três primeiros jogos em todas as competições, mas suas atuações iniciais já provocaram críticas duras. O ponta chegou do Paris Saint-Germain por uma taxa altíssima de £ 123 milhões, criando enorme expectativa entre a torcida.

    No entanto, Nevin insiste que os torcedores devem conter a empolgação e, em entrevista à BetPack, destacou as fraquezas evidentes em seu jogo como um todo. "Espero que os torcedores do Liverpool saibam o que estão recebendo com Bradley Barcola", afirmou Nevin. "Há um motivo para ele não estar jogando toda semana pelo PSG."

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    Limitações severas na visão técnica

    Embora o comentarista tenha admitido que Barcola possui uma velocidade assustadora, ele questionou seriamente sua capacidade de dar o passe final quando isso realmente importa. Nevin destacou que o ponta precisa melhorar muito sua tomada de decisão para justificar seu valor de mercado.

    "Ele é incrivelmente, estupidamente, ridiculamente rápido. Eu realmente não consigo enfatizar o quão rápido esse cara é, ele vai destruir defesas com sua velocidade", explicou Nevin. "Mas, quando passa pelas defesas, já vi gente melhor escolhendo passes. Vou tentar dizer isso com delicadeza: ele ainda não é um jogador completo."

  • Desafios táticos contra esquemas defensivos

    Nevin argumentou ainda que a velocidade pura não será suficiente para Barcola quando os adversários optarem por se defender em bloco baixo e não lhe derem espaço para atuar.

    O ex-jogador do Chelsea acredita que inteligência e criatividade são fundamentais nessas situações apertadas, características que, na visão dele, faltam atualmente à contratação de £ 123 milhões. "O grande ponto, por trás de tudo isso, é que você também precisa de espaço para correr", concluiu Nevin. "Mas, se você é muito rápido e joga contra um bloco baixo, não há para onde correr. Nesse ponto, você precisa de habilidade pura e inteligência, não apenas velocidade."

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    Provando os céticos errados sob Iraola

    Barcola agora precisa se concentrar em aprimorar suas habilidades técnicas no campo de treinamento sob o comando de Andoni Iraola para provar que seus críticos estão errados. O Liverpool tem uma agenda cheia pela frente, e o ponta espera desesperadamente mostrar uma visão de jogo melhor nas próximas partidas nacionais e europeias.

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