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Alvino Hanafi
Traduzido por

"Há ansiedade demais!" - Roberto Mancini se pronuncia antes de duelo contra Montella em Bursa

Itália
R. Mancini
Itália x Turquia
Turquia
Liga das Nações A

O técnico da Itália, Roberto Mancini, pediu calma em relação à seleção nacional enquanto a Itália se prepara para enfrentar a Turquia em Bursa. A partida coloca Mancini frente a frente com seu ex-companheiro de ataque na Sampdoria, Vincenzo Montella, após a derrota para a Bélgica na estreia da Liga das Nações.

  • Mancini reencontra o ex-companheiro de ataque Montella em Bursa

    O técnico da Itália, Roberto Mancini, chegou ao Ataturk Spor Kompleksi, em Bursa, mirando os primeiros pontos da Azzurra na campanha da Liga das Nações da Uefa contra a Turquia. O confronto coloca Mancini frente a frente com o técnico da Turquia, Vincenzo Montella, com quem formou um ataque de 37 gols na Sampdoria sob o comando de Sven-Goran Eriksson em 1996/97.

    Mancini elogiou o trabalho de seu ex-companheiro de equipe como treinador, mas alertou que a Turquia tem talento de sobra.

    A partida acontece três dias depois de a Itália sofrer uma derrota por 2 a 1 para a Bélgica, em Roma.

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    Treinador principal pede calma em meio à pressão da mídia e à ansiedade

    Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo, Mancini abordou o aumento do escrutínio público após a derrota de sexta-feira. Ele pediu à imprensa e aos torcedores ao redor que tenham paciência enquanto a comissão técnica constrói uma equipe competitiva, enfatizando que os resultados seguem sendo o único método para transformar a percepção pública.

    Mancini exigiu que seu elenco aproveite a melhora exibida no segundo tempo contra a Bélgica.

    "Montella fez, e continua fazendo, um excelente trabalho", disse Mancini aos repórteres. "A Turquia é uma excelente equipe, com uma riqueza de jogadores talentosos. Há ansiedade demais no momento, mas precisamos manter a calma. Simplesmente precisamos de tempo para trabalhar e evoluir. Se conseguirmos jogar bem e vencer, então as coisas vão mudar."

  • Bastoni está de volta, e Mancini confirma rodízio no elenco

    Mancini recebe de volta o zagueiro Alessandro Bastoni após sua suspensão de um jogo contra a Bélgica. Com quatro partidas programadas em uma curta janela internacional e dez jogadores do elenco principal ainda em Coverciano em programas físicos individualizados, o técnico confirmou mudanças necessárias entre os titulares.

    Ele ressaltou que testar jogadores mais jovens do elenco em ambientes fora de casa de alta intensidade segue sendo vital para o desenvolvimento a longo prazo.

    Mancini busca renovar suas estruturas de meio-campo e defesa em Bursa.

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    Itália busca vitória de afirmação sob o apito de Michael Oliver

    Mancini e seu elenco concluem os preparativos para o dia do jogo em Bursa antes do pontapé inicial de terça-feira à noite, às 20h45, com arbitragem do inglês Michael Oliver. Uma vitória restauraria o embalo antes de a Itália viajar a Paris para enfrentar a França em 2 de outubro.

    A Turquia busca sua primeira vitória no grupo após a derrota apertada para a França.

    Mancini tenta recolocar a Itália no caminho das vitórias.

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