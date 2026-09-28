O técnico da Itália, Roberto Mancini, chegou ao Ataturk Spor Kompleksi, em Bursa, mirando os primeiros pontos da Azzurra na campanha da Liga das Nações da Uefa contra a Turquia. O confronto coloca Mancini frente a frente com o técnico da Turquia, Vincenzo Montella, com quem formou um ataque de 37 gols na Sampdoria sob o comando de Sven-Goran Eriksson em 1996/97.

Mancini elogiou o trabalho de seu ex-companheiro de equipe como treinador, mas alertou que a Turquia tem talento de sobra.

A partida acontece três dias depois de a Itália sofrer uma derrota por 2 a 1 para a Bélgica, em Roma.