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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Hussein Hamdy
Traduzido por

Güler embaralha os planos de Mourinho: talento com habilidades diferentes busca espaço no Real Madrid

A. Guler
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
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O rei dos passes decisivos

O brilho de Arda Güler na criação das jogadas ofensivas com o Real Madrid revelou a multiplicidade de suas funções no ataque, em meio à busca de José Mourinho pela posição mais adequada para o jogador turco, que demonstrou uma capacidade notável de controlar o ritmo do jogo, criar oportunidades e passar sob pressão.

Segundo o jornal britânico "The Athletic", Güler não parece ser o tipo de meio-campista forte com o qual o Real Madrid costumava contar para manter o equilíbrio de uma equipe com tendência ofensiva, mas ele oferece elementos não menos importantes à nova formação de Mourinho: o controle, a tranquilidade e a clareza na tomada de decisões.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O elogio de Mourinho

    Mourinho disse sobre Güler antes da vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre o Elche, na última terça-feira: "A qualidade de seu jogo é impressionante. Sua visão, sua tomada de decisões, sua criação de jogadas e a estabilidade que ele dá ao time".

    E acrescentou: "Talvez eu não queira ir tão longe a ponto de dizer que ele é de uma categoria muito elevada, mas certamente posso dizer que ele é de categoria elevada".

    Güler ainda busca sua melhor posição, depois de ter atuado em uma função mais recuada no meio-campo, pela ponta direita e, por último, na posição de armador durante o confronto com o Elche. Mas, ao contrário das temporadas anteriores, nas quais era exigido dos meio-campistas do Real Madrid que cobrissem espaços amplos dentro de um esquema 4-4-2 plano, passou a existir um lugar mais natural na escalação titular para um jogador que possui as capacidades técnicas de Güler.

    O Real Madrid, sob o comando de Mourinho, tem defendido até agora a partir de regiões mais altas e de forma mais compacta, reduzindo os espaços entre as linhas e as distâncias entre os jogadores na fase defensiva.

    A equipe passou a se sentir mais confortável sem a bola, depois de ter registrado uma média de posse de apenas 54,5% ao longo de suas seis partidas em La Liga, e não depende mais sempre das grandes capacidades físicas de Jude Bellingham e Federico Valverde para dar segurança ao time durante a perda da bola.

    Isso significa que Güler não fica mais tão exposto quando a bola está em posse do adversário, o que permite que suas capacidades de dar passes frontais decisivos apareçam assim que sua equipe recupera a bola.

    Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

    • Publicidade
  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Habilidades variadas

    Nenhuma equipe de LaLiga finalizou mais vezes após contra-ataques rápidos do que o Real Madrid sob o comando de Mourinho nesta temporada, e Güler frequentemente é o jogador mais capaz de superar a primeira linha de pressão do adversário e iniciar o ataque rápido.

    Diante do Real Betis, por exemplo, após interceptar um cruzamento do adversário, o Real Madrid levou a bola rapidamente até Güler, que a passou com um toque inteligente por trás de si para Bellingham, tirando três jogadores do meio-campo da jogada com um único toque preciso.

    A capacidade do jogador de 21 anos de manter a posse e de enxergar os passes que rompem a defesa adversária faz dele uma opção importante nas posições recuadas, especialmente quando há espaços disponíveis para avançar.

    A contribuição de Güler não se limita às transições defensivas, já que ele também consegue acelerar os ataques do Real Madrid por meio de momentos de qualidade que ajudam o time a superar a pressão do adversário.

    Logo no início do duelo contra o Betis, que o Real Madrid perdeu por 1 a 0, Güler se movimentou para dentro para se oferecer e receber um passe enquanto seu time tentava construir sob pressão alta.

    Antonio Rüdiger enviou um passe rasteiro para Güler, mas o meio-campista turco dominou a bola rapidamente dentro de um espaço entre linhas e, em seguida, tocou para a ponta, abrindo o caminho para que Denzel Dumfries arrancasse.

    Diante do Elche, que também defendeu de forma relativamente preventiva por meio de um bloco médio, Güler recuou inicialmente para ajudar na construção do ataque, antes de perceber a oportunidade de se movimentar entre as linhas e receber um passe para frente.

    Güler agiu com calma logo após receber a bola, preferindo não arriscar o passe mais difícil para Vinícius Júnior, antes de enviar a bola para a ponta, abrindo o caminho para que Marc Cucurella fizesse um cruzamento de primeira. Com liberdade de movimentação a partir da posição de armador, Güler passou a conseguir controlar o ritmo do jogo e a atacar espaços perigosos em zonas mais avançadas do campo.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    O sistema de Mourinho

    O Real Madrid tornou-se mais organizado sob o comando de Mourinho na progressão da bola pelos dois terços finais do campo. No passado, especialmente sob a batuta de Ancelotti, os jogadores costumavam se aglomerar na ala esquerda para trocar passes curtos, mas neste ano tendem a jogar de forma mais aberta, o que abre espaços para Güler distribuir aqueles passes decisivos.

    Mas as movimentações dos jogadores ao redor de Güler também são importantes para alargar a defesa adversária. Quando Vinícius Júnior recua para receber a bola, Bellingham corre para ocupar o espaço no lado esquerdo. Já no lado direito, Dumfries avança para prender o lateral em sua posição, enquanto Mbappé arranca para atacar o espaço atrás da linha de defesa.

    Essas movimentações coordenadas, com os jogadores fazendo arrancadas perigosas por toda a largura do campo, dão a Güler diversas opções quando o Real Madrid avança rapidamente para o ataque.

    A precisão dos passes de Güler permite a ele criar chances constantemente quando o jogo fica aberto, o que ajuda a explicar seu início de temporada de destaque.

    Apesar do número limitado de minutos em campo, já que foi titular em quatro das seis primeiras partidas do Real Madrid no Campeonato, nenhum jogador de LaLiga criou mais oportunidades do que as 27 que ele criou, enquanto apenas três jogadores o superam no número de passes em profundidade completados.

    O gráfico abaixo mostra todos os passes de Güler para Mbappé e Vinícius Júnior nesta temporada. Como se pode notar, muitos deles foram passes positivos para frente, que de fato contribuíram para colocar ambos os jogadores dentro da área em cinco ocasiões cada.

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Eliminando os aglomerados

    Além de sua qualidade nas transições ofensivas, Güler conseguiu ajudar o Real Madrid a penetrar nos blocos defensivos recuados graças à sua paciência na posse de bola e à sua capacidade de enviar bolas pelas laterais.

    O entusiasmo de Güler em pedir a bola em todas as fases do jogo desperta admiração, como fica evidente em outro exemplo diante do Elche, que recuou após um longo período de posse de bola.

    Güler se movimentou para um espaço livre e levantou a mão pedindo o passe. Ele se sente à vontade nas zonas mais recuadas e não tenta forçar a jogada de imediato, pois trocou a bola com Mbappé antes de pisar nela e avaliar suas opções.

    Apesar de o Elche ter recuado, o Real Madrid se posicionou bem ao longo da largura do campo para obrigar a defesa a se esticar, permitindo que Güler encontrasse o espaço e desse um passe com o ângulo perfeito e na força adequada na direção de Cucurella.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Qual é a posição mais adequada para Güler?

    Nenhum jogador conseguiu completar mais que os seus 14 cruzamentos nas cinco principais ligas europeias, e ele já criou 6 chances a partir de escanteios, depois de encontrar Dean Huijsen com três bolas cruzadas com efeito para fora.

    A versatilidade de Güler na criação de chances o torna um elemento indispensável para o Real Madrid, já que ele consegue lidar com diferentes cenários ofensivos. E a pergunta que resta para Mourinho é qual o lugar mais adequado para o jogador dentro da equipe.

    Güler criou cinco chances em apenas 18 minutos diante do Rayo, depois de ter entrado no lugar de Yan Diomande pelo lado direito. E, embora tenha sido extremamente eficaz pela ponta, a sua capacidade de controlar o ritmo a partir da posição de armador livre diante do Elche ajudou o Real Madrid a dominar a partida, mas a sua presença na escalação veio às custas de Bellingham.

    O Real Madrid precisava de um jogador com a qualidade de Toni Kroos ou Luka Modric quando o assunto é organizar o jogo ofensivo por meio da distribuição de bolas e da tranquilidade na posse.

    Güler ainda é muito jovem, mas os primeiros indícios nesta temporada apontam para a sua capacidade de dar passos importantes ao longo da atual temporada, preparando o terreno para, no fim das contas, preencher essa lacuna.

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