Güler embaralha os planos de Mourinho: talento com habilidades diferentes busca espaço no Real Madrid

Nenhuma equipe de LaLiga finalizou mais vezes após contra-ataques rápidos do que o Real Madrid sob o comando de Mourinho nesta temporada, e Güler frequentemente é o jogador mais capaz de superar a primeira linha de pressão do adversário e iniciar o ataque rápido.
Diante do Real Betis, por exemplo, após interceptar um cruzamento do adversário, o Real Madrid levou a bola rapidamente até Güler, que a passou com um toque inteligente por trás de si para Bellingham, tirando três jogadores do meio-campo da jogada com um único toque preciso.
A capacidade do jogador de 21 anos de manter a posse e de enxergar os passes que rompem a defesa adversária faz dele uma opção importante nas posições recuadas, especialmente quando há espaços disponíveis para avançar.
A contribuição de Güler não se limita às transições defensivas, já que ele também consegue acelerar os ataques do Real Madrid por meio de momentos de qualidade que ajudam o time a superar a pressão do adversário.
Logo no início do duelo contra o Betis, que o Real Madrid perdeu por 1 a 0, Güler se movimentou para dentro para se oferecer e receber um passe enquanto seu time tentava construir sob pressão alta.
Antonio Rüdiger enviou um passe rasteiro para Güler, mas o meio-campista turco dominou a bola rapidamente dentro de um espaço entre linhas e, em seguida, tocou para a ponta, abrindo o caminho para que Denzel Dumfries arrancasse.
Diante do Elche, que também defendeu de forma relativamente preventiva por meio de um bloco médio, Güler recuou inicialmente para ajudar na construção do ataque, antes de perceber a oportunidade de se movimentar entre as linhas e receber um passe para frente.
Güler agiu com calma logo após receber a bola, preferindo não arriscar o passe mais difícil para Vinícius Júnior, antes de enviar a bola para a ponta, abrindo o caminho para que Marc Cucurella fizesse um cruzamento de primeira. Com liberdade de movimentação a partir da posição de armador, Güler passou a conseguir controlar o ritmo do jogo e a atacar espaços perigosos em zonas mais avançadas do campo.