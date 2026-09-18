Güler embaralha os planos de Mourinho: talento com habilidades diferentes busca espaço no Real Madrid

Mourinho disse sobre Güler antes da vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre o Elche, na última terça-feira: "A qualidade de seu jogo é impressionante. Sua visão, sua tomada de decisões, sua criação de jogadas e a estabilidade que ele dá ao time".

E acrescentou: "Talvez eu não queira ir tão longe a ponto de dizer que ele é de uma categoria muito elevada, mas certamente posso dizer que ele é de categoria elevada".

Güler ainda busca sua melhor posição, depois de ter atuado em uma função mais recuada no meio-campo, pela ponta direita e, por último, na posição de armador durante o confronto com o Elche. Mas, ao contrário das temporadas anteriores, nas quais era exigido dos meio-campistas do Real Madrid que cobrissem espaços amplos dentro de um esquema 4-4-2 plano, passou a existir um lugar mais natural na escalação titular para um jogador que possui as capacidades técnicas de Güler.

O Real Madrid, sob o comando de Mourinho, tem defendido até agora a partir de regiões mais altas e de forma mais compacta, reduzindo os espaços entre as linhas e as distâncias entre os jogadores na fase defensiva.

A equipe passou a se sentir mais confortável sem a bola, depois de ter registrado uma média de posse de apenas 54,5% ao longo de suas seis partidas em La Liga, e não depende mais sempre das grandes capacidades físicas de Jude Bellingham e Federico Valverde para dar segurança ao time durante a perda da bola.

Isso significa que Güler não fica mais tão exposto quando a bola está em posse do adversário, o que permite que suas capacidades de dar passes frontais decisivos apareçam assim que sua equipe recupera a bola.



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